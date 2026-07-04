Danganronpa 2×2 verschoben: Der neue Termin hat einen guten Grund

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops haben bekannt gegeben, dass sich die Veröffentlichung von Danganronpa 2×2 verschiebt. Statt wie ursprünglich geplant im Laufe des Jahres 2026 erscheint das Spiel nun Anfang 2027. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.

Der Titel wird für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie PC über Steam veröffentlicht. Gleichzeitig haben die Entwickler neue Details zu den Spielmodi, der überarbeiteten Weltkarte und den verfügbaren Editionen bekannt gegeben.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte Produzent Shohei Sakakibara, dass das Team ursprünglich auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 hingearbeitet habe. Um jedoch die bestmögliche Qualität sicherzustellen, sei die Entscheidung gefallen, den Release auf Anfang 2027 zu verschieben.

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Ein genauer Erscheinungstermin soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Das Entwicklerteam bedankte sich zugleich bei den Fans für ihre Geduld und versprach, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu veröffentlichen.

Zwei Spielmodi mit unterschiedlichen Geschichten

Eine der größten Neuerungen von Danganronpa 2×2 ist die Möglichkeit, das Abenteuer auf zwei verschiedene Arten zu erleben.

Im Original-Modus wird die Handlung von Danganronpa 2: Goodbye Despair aus dem Jahr 2012 neu erzählt. Die Geschichte bleibt dabei erhalten, profitiert jedoch von einer modernisierten Präsentation und einer verbesserten Grafik für aktuelle Plattformen.

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Daneben steht von Beginn an der Slayhem-Modus zur Verfügung. Dieser basiert zwar auf den Ereignissen von Goodbye Despair, erzählt jedoch eine völlig neue Geschichte.

Slayhem-Modus erweitert das Spiel deutlich

Im Slayhem-Modus verändert ein entscheidender Vorfall den gesamten Ablauf der Handlung. Dadurch ergeben sich neue Opfer, andere Täter und vollkommen neue Mordfälle sowie Lösungswege.

Laut den Entwicklern umfasst dieser Modus rund 20 Prozent mehr Inhalte als der Original-Modus und richtet sich sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch an Spieler, die bekannte Ereignisse aus einer neuen Perspektive erleben möchten.

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Durch die alternative Handlung sollen selbst erfahrene Spieler überrascht werden, da sich viele Ereignisse deutlich von der Vorlage unterscheiden.

Neue 3D-Weltkarte ersetzt das Side-Scrolling

Auch die Erkundung der Insel wurde umfassend überarbeitet. Während Danganronpa 2: Goodbye Despair noch auf eine klassische Side-Scrolling-Karte setzte, führt Danganronpa 2×2 eine vollständig dreidimensionale Weltkarte ein. Dadurch erhalten Spieler einen besseren Überblick über den Aufbau der Insel und ihre verschiedenen Schauplätze.

Die Fortbewegung erfolgt entweder frei über die Karte oder per Schnellreise zu bereits bekannten Orten. Zusätzlich soll die Darstellung aus der Ego-Perspektive die tropische Atmosphäre der Spielwelt stärker vermitteln.

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Neben technischen Verbesserungen wurden auch sämtliche Charakterporträts neu gestaltet. Die überarbeiteten Illustrationen verleihen den bekannten Figuren ein modernes Erscheinungsbild, ohne ihren ursprünglichen Stil zu verändern. Erste Beispiele der neuen Charakterbilder wurden bereits veröffentlicht und zeigen den grafischen Feinschliff der Neuauflage.

Zum Verkaufsstart wird Danganronpa 2×2 in einer Standard Edition sowie als umfangreiches Psycho Tropical Vacation Package erhältlich sein.

Die Sammleredition kostet 139,99 US-Dollar und enthält neben dem Spiel mehrere exklusive Extras:

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Clamshell-Sammlerbox

Drei Zoll große Kidrobot Psycho Tropical Figuren von Monokuma und Monomi

Wendeboot-Hut im Psycho Tropical Design von RSVLTS

Original-Soundtrack von Danganronpa 2×2

Damit richtet sich die Sonderedition vor allem an langjährige Fans der Reihe und Sammler.

Mehr Zeit für die bestmögliche Version

Mit der Verschiebung verschaffen sich Spike Chunsoft und Gemdrops zusätzliche Entwicklungszeit, um Danganronpa 2×2 weiter zu optimieren. Gleichzeitig zeigen die neuen Informationen, dass die Neuauflage weit mehr als nur ein grafisches Remaster werden soll.

Neben der modernisierten Präsentation erwarten Spieler eine komplett überarbeitete Weltkarte, neue Charakterillustrationen und mit dem Slayhem-Modus eine alternative Geschichte, die zahlreiche Überraschungen bereithalten soll. Bis zur Veröffentlichung Anfang 2027 wollen die Entwickler weitere Details zum Spiel bekannt geben.

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