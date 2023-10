Master Detective Archives: Rain Code (Switch) – Game Review

Master Detective Archives: Rain Code ist ein Spiel, entwickelt von Spike Chunsoft, welche auch die Danganronpa Spiele entwickelt haben.

Rain Code gehört nicht in die Welt des Danganronpa-Universiums, findet allerdings dennoch einige Parallelen zu diesen Titeln. Protagonist des Spiels ist Yuma Kokohead, welcher ohne Erinnerungen an einem Bahnhof aufwacht. Aufgrund eines Briefes steigt er in einen Zug ein, der ihn in den Kanai-Distrikt bringt, der von einem Großkonzern von der Außenwelt abgeschottet wird.. Dabei stellt sich heraus, das Yuma Teil der World Detective Organization (WDO) ist und das er seine Erinnerungen verloren hat, weil er einen Vertrag mit einem Totengott eingegangen ist. Shinigami ist von nun an seiner Seite und hilft ihm dabei, die Rätsel und Geheimnisse der Stadt, in der es immer regnet, aufzulösen. Neben Shinigami hat er dabei auch noch weitere Meisterdetektive der WDO an seiner Seite.

Master Detective Archives: Rain Code hätte so gut sein können

Ich muss an diesem Punkt sagen, das ich das Game nicht zu Ende spielen konnte. Auch wenn ich ein großer Fan von Danganronpa war und Master Detective Archives: Rain Code grundlegend alles hat, was es zu einem Titel gemacht hätte, das ich ebenfalls lieben würde, konnte ich es nicht. Der Grund dafür ist Shinigami. Zunächst taucht sie in Form eines Geistes an unserer Seite auf. Dabei ist sie laut, nervig und dumm wie Brot. Während man Monokuma als schräger Antagonist einfach mögen musste, so kann ich Shinigami nichts Liebenswertes abgewinnen, außer dass sie das komplette Spielerlebnis vermindet hat. Letzten Endes konnte ich mich bedauerlicherweise nicht durch das Spiel durchquälen, obwohl die Fälle interessant waren und die Story sich bis dorthin gut entwickelte.

Steigere dein Level und löse Fälle

Wie es sich für einen Detektiv gehört, hat Yuma eine gute Beobachtungs- und Kombinationsgabe. Während du dich offen in der Stadt bewegen kannst, kannst du Nebenmissionen annehmen und durch das Erkunden dein Detektivlevel steigen. Durch das Leveln erhältst du Fähigkeitenpunkte erlangen, mit denen du dann hilfreiche Fähigkeiten freischalten kannst. Diese vereinfachen dann diverse Rätsel oder Kämpfe in den geheimen Labyrinthen – ein Gameplay-Element auf das ich gleich noch näher eingehen werde.

Wie es sich für Detektive gehört, stolpert Yuma von einen Fall in den nächsten. Dabei muss er die Tatorte untersuchen und mit den Beteiligten sprechen, um Hinweise zu sammeln. Die Hinweise werden dann nützlich sein, wenn du mit Yuma und Shinigami in das geheime Labyrinth eintrittst, um den Täter ausfindig zu machen und den Fall zu lösen. Master Detective Archives: Rain Code bringt so einige Interessante Fälle mit sich, die durchaus auch etwas knifflig sein können. Der große Vorteil gegenüber den Danganronpa Spielen ist, dass das Spiel eine deutsche Lokalisierung bekommen hat. Das macht das Verstehen der Fälle und Mechaniken um einiges einfacher.

Labyrinth statt Trials

Während neben dem Art-Stil es so einige Ähnlichkeiten zu Danganronpa gibt, so wurden auch die Trials aus dem Franchise übernommen aber mit Labyrinthen anders in Szene gesetzt. Hast du alle Hinweise gesammelt, bringt Shinigami dich in das geheime Labyrinth das Falls, welches dir einige Steine in den Weg legen wird. Du bist dabei mit einem Schwert bewaffnet, doch hier handelt es sich nicht um einen typischen Dungeon wie man es aus unzähligen RPG spielen kennt.

Während man durch das Labyrinth läuft, kommt man an Sackgassen, Wegzweigungen, Gegnern und anderen Fallen vorbei. Diese können mit dem richtigen Lösungsschlüssel überwunden werden. In einem Kampf mit dem Täter zum Beispiel, wird er euch diverse Aussagen entgegen werfen. Diesen müsst ihr ausweichen. Einige davon sind farblich markiert, hier müsst ihr mit dem Schwert zuschlagen. Die Aussage kann allerdings nur zerschlagen werden, wenn ihr den richtigen Lösungsschlüssel eingelegt habt und davon gibt es mehrere. Habt ihr einen falschen gewählt, wird euch Stamina abgezogen. Verliert ihr eure komplette Stamina, heißt es Game Over. Daher geht mit bedacht und Köpfchen ran.

Ihr könnt euch den Weg durch das Labyrinth auch vereinfachen, indem ihr Fähigkeiten kauft und ausrüstet. Welche ihr nehmt, bleibt euch überlassen. Ihr könnt eure allgemeine Stamina erhöhen oder aus bestimmten Minispielen falsche Lösungsschlüssel entfernen, was die Auswahl des richtigen Schlüssel wesentlich vereinfacht.

Fazit zu Master Detective Archives: Rain Code

Master Detective Archives: Rain Code hat soviel großartiges Potenzial, wenn Shinigami doch nur nicht wäre. Die Fälle sind wahnsinnig interessant, wir können uns frei durch den Kanai-Distrikt bewegen und die Charaktere sind Unique wie wir es aus den Danganronpa-Spielen gewöhnt sind. Die Grafik ist für ein Nintendo Switch Game in Ordnung und zudem mehr 3D als 2D. Das Spiel hat zudem eine deutsche Lokalisierung erhalten, was es wesentlich einfacher macht der Story und den Fällen zu folgen. Insgesamt haben die Entwickler ein solides Spiel erschaffen, das zwar an Danganronpa erinnert, sich aber auch deutlich von diesem Abtrennen kann.

Review Wertung

6 SCORE Master Detective Archives: Rain Code ist ein gutes Spiel das zwar an Danganronpa erinnert, aber dennoch sehr eigen ist. Detail-Wertung Grafik 6 Sound 8 Gameplay 6 Story 7 Motivation 3 Steuerung 8

