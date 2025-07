Naughty Dogs neues Sci-Fi-Game Intergalactic soll bereits Ende 2026 erscheinen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Seit der ersten Enthüllung bei den Game Awards 2024 ist es still geworden um das nächste große Projekt von Naughty Dog. Doch das könnte sich bald ändern: Ein neuer Leak auf Reddit (der ursprünglich von 4chan stammt und bereits gelöscht wurde) behauptet, dass das Sci-Fi-Actionspiel Intergalactic: The Heretic Prophet bereits Ende 2026 erscheinen soll – deutlich früher als viele erwartet hatten.

Das Spiel stammt von den Machern von The Last of Us und Uncharted und entführt dich in eine weit entfernte Zukunft. Dort schlüpfst du in die Rolle eines Kopfgeldjägers im Weltall, der sich in einer düsteren, komplexen Galaxie behaupten muss.

Leak nennt Release-Zeitraum und Gameplay-Kernideen

Laut dem Leak aus dem Subreddit befindet sich das Projekt bereits seit 2020 in Entwicklung – also seit über sechs Jahren. Obwohl Regisseur Neil Druckmann Anfang des Jahres noch sagte, das Team habe „noch einiges vor sich“, klingt ein Release gegen Ende 2026 durchaus plausibel.

Offiziell bestätigt wurde bislang kein Zeitfenster. Der Leak basiert größtenteils auf einem anonymen 4chan-Beitrag – daher ist Vorsicht angebracht. Trotzdem enthält der Bericht interessante Details, die sich mit bisherigen Aussagen und Naughty Dogs Arbeitsweise decken.

Mix aus The Last of Us, Uncharted und Dark Souls?

Besonders spannend ist die Beschreibung der Spielwelt: „Nested Sandbox“ nennt sich das angeblich verwendete Konzept. Es soll eine Mischung aus den halboffenen Levels von The Last of Us 2 und dem verzweigten Weltdesign von Dark Souls ergeben, also ein strukturiertes, aber dennoch frei erkundbares Szenario mit intelligentem Levelaufbau.

Auch das Kampfsystem klingt ambitioniert: Laut Leak setzt Intergalactic auf Kombos ähnlich wie in God of War (2018), kombiniert mit Stealth-Optionen und sogar diplomatischen Lösungswegen. Du sollst also selbst entscheiden können, ob du kämpfst, dich vorbeischleichst oder mit deinem Ziel verhandelst.

Das erinnert an frühere Naughty Dog-Projekte, kombiniert aber mehrere Ansätze zu einem flexibleren Spielerlebnis. Während The Last of Us in Sachen Schleichen solide, aber nie führend war, glänzte Uncharted mit Rätseln und ruhigen Passagen – eine Mischung daraus wäre ein logischer nächster Schritt.

Technik der Extraklasse: Dynamisches Lichtsystem geplant

Ein weiteres Highlight laut Leak: die Grafik. Naughty Dog sei besonders stolz auf sein neues Lichtsystem, das in Echtzeit auf planetare Zyklen reagieren soll. Heißt konkret: Die Beleuchtung einzelner Levels verändert sich abhängig davon, in welcher Phase sich der jeweilige Planet gerade befindet.

Solche Details würden perfekt zur Philosophie von Naughty Dog passen. Das Studio ist bekannt dafür, stets das Maximum aus der PlayStation-Hardware herauszuholen. Wenn sich das bewahrheitet, könnte Intergalactic: The Heretic Prophet zu den visuell eindrucksvollsten PS5-Spielen überhaupt gehören.

Wann erfahren wir mehr?

Sollte das Release-Zeitfenster mit Ende 2026 stimmen, könnte ein weiterer Gameplay-Teaser bereits bei den Game Awards 2025 erscheinen. Eine vollständige Enthüllung – ähnlich wie bei The Last of Us Part 2 – wäre dann wohl für Sommer 2026 denkbar. Derzeit gibt es aber weder von Sony Interactive Entertainment noch von Naughty Dog eine offizielle Stellungnahme.

Wie bei vielen Großprojekten bleibt der Fahrplan unklar. Verzögerungen sind nie ausgeschlossen.