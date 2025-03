Naughty Dog arbeitet angeblich neben Intergalactic noch an einem weiteren Spiel

Es gibt Gerüchte, dass Naughty Dog an einem neuen PlayStation 5-Spiel arbeitet, das nicht Intergalactic: The Heretic Prophet ist. Der Entwickler begann seine Reise mit PlayStation durch die ersten Crash Bandicoot-Spiele und setzte diese mit der Jak and Daxter-Reihe auf der PlayStation 2 fort. Danach wurden die Spiele des Studios zunehmend düsterer, wie die Uncharted– und The Last of Us-Franchises zeigen.

Während der Game Awards 2024 im Dezember kündigte Naughty Dog sein neuestes Projekt an: Intergalactic: The Heretic Prophet, ein Sci-Fi-Action-Adventure-Spiel, das ’80er-Jahre-Neonästhetik mit futuristischer Raumfahrt kombiniert. Laut dem Studio soll Intergalactic der Beginn einer neuen Franchise sein, jedoch wird das Spiel voraussichtlich erst 2027 veröffentlicht, wie der Trailer bei den Game Awards andeutete.

BIG Naughty Dog scoop in the link 👀🚨🚨https://t.co/vK2sKzdleI — Daniel Richtman (@DanielRPK) March 27, 2025

Wird ein weiteres Naughty Dog-Spiel kommen?

Parallel dazu behauptet der Entertainment-Insider DanielRPK, dass Naughty Dog an einem weiteren PS5-Projekt arbeitet. Laut einem Patreon-Beitrag soll dieses mysteriöse Spiel von Shaun Escayg geleitet werden, dem Regisseur des Uncharted: The Lost Legacy-Spin-offs und Marvel’s Avengers. Dieses Projekt soll sich bereits seit drei Jahren in Entwicklung befinden. Obwohl keine weiteren Details bekannt sind, passt diese Behauptung zu Shaun Escaygs Rückkehr zu Naughty Dog nach seiner Zeit bei Crystal Dynamics.

Was dieses zweite Projekt sein könnte, bleibt unklar. Es könnte eine Fortsetzung von Uncharted oder The Last of Us sein oder eine völlig neue IP, ähnlich wie Intergalactic. Bis das Studio eine offizielle Ankündigung macht, bleibt es spannend, ob die Gerüchte tatsächlich wahr sind.

Quelle: x.com via @DanielRPK