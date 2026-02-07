Naughty Dog arbeitet offenbar an unangekündigtem Multiplayer-Spiel für mehrere Plattformen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Jobangebot von Naughty Dog sorgt derzeit für Aufsehen. Das traditionsreiche PlayStation Studio, bekannt für Reihen wie Uncharted und The Last of Us, sucht einen Senior Sound Designer und genau die Anforderungen dieser Stelle lassen auf ein bislang unangekündigtes Multiplayer-Projekt schließen, das plattformübergreifend erscheinen könnte.

Brisant ist das vor allem deshalb, weil Naughty Dog aktuell offiziell nur an einem großen Titel arbeitet: Intergalactic: The Heretic Prophet, einem story-lastigen Singleplayer-Action-Adventure, das als PlayStation-Exklusivtitel gilt. Die neue Stellenausschreibung passt jedoch auffällig nicht zu diesem Projekt.

Multiplayer- und Multiplattform-Erfahrung explizit gefragt

Im Abschnitt „Bonus Skills“ der Ausschreibung (von Tech4Gamers.com zuerst berichtet) werden unter anderem zwei Punkte hervorgehoben, die für Naughty Dog ungewöhnlich offen formuliert sind:

Erfahrung mit Multiplayer-Spielen

Erfahrung bei der Umsetzung von Audio auf mehreren Spieleplattformen

Gerade der zweite Punkt ist entscheidend. Intergalactic ist klar als Singleplayer-Titel konzipiert und auf PlayStation (5) ausgerichtet. Ein Bedarf an Multiplattform-Know-how wäre dafür kaum notwendig. Die Anforderungen deuten daher stark darauf hin, dass Naughty Dog parallel an einem zweiten Projekt arbeitet und dieses könnte kein PlayStation-Exklusivtitel sein, sondern auch auf PC gleichzeitig mit PlayStation erscheinen.

Neil Druckmann bestätigte bereits ein zweites Projekt

Ganz neu kommt diese Vermutung nicht. Studio-Chef Neil Druckmann hatte bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass Naughty Dog mehr als ein Projekt in Entwicklung hat. Details nannte er damals bewusst nicht. Die neue Stellenausschreibung könnte nun erstmals einen konkreteren Hinweis liefern, in welche Richtung dieses zweite Projekt geht.

Besonders interessant: Naughty Dog hat in der Vergangenheit bewiesen, dass Multiplayer für das Studio kein Fremdwort ist. Sowohl The Last of Us als auch Uncharted verfügten über gut angenommene Mehrspielermodi, obwohl der Fokus des Studios klar auf Singleplayer-Erlebnissen liegt. Die Multiplayer-Teile wurden nicht weiter verfolgt. Ein Multiplayer-Spiel nach The Last of Us Part 2 wurde Ende 2023 eingestellt.

Kommt nun doch das „The Last of Us“-Multiplayer-Projekt zurück?

Ein naheliegender Gedanke ist die mögliche Wiederbelebung des eingestellten „The Last of Us“-Multiplayer-Spiels. Dieses Projekt wurde nach internen Umstrukturierungen und einer Neubewertung der Live-Service-Strategie auf Eis gelegt. Offiziell gilt es als eingestellt, doch ausgeschlossen ist ein Comeback nicht, möglicherweise in veränderter Form oder als neue Marke.

Alternativ könnte Naughty Dog auch an einer komplett neuen Multiplayer-Marke arbeiten oder ein Projekt für einen anderen Publisher technisch unterstützen. Letzteres gilt jedoch als eher unwahrscheinlich, da Naughty Dog derzeit stark mit Intergalactic ausgelastet sein soll, dessen Release für Ende 2026/2027 angepeilt wird.

Noch gibt es keine offizielle Ankündigung. Doch die Stellenausschreibung ist konkret genug, um klarzumachen: Bei Naughty Dog entsteht mehr als nur ein einzelnes Singleplayer-Spiel.

