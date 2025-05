Zweites Spiel von Naughty Dog wird nicht kleiner sein als „Intergalactic“ 

Naughty Dog-Fans können sich freuen! Gerüchte um das zweite Projekt des Studios nehmen Form an, und laut einem neuen Leak von Shinobi wird es kein kleines Spiel sein. Der Kommentar, der als Antwort auf Spekulationen über die Größe des Projekts in einem Forum abgegeben wurde, bestätigt, dass das Spiel alles andere als ein kleiner Titel ist.

Seitdem bekannt wurde, dass Neil Druckmann an einem geheimen Projekt neben dem Sci-Fi-Spiel Intergalactic arbeitet, fragen sich die Fans, ob es sich dabei um ein kleineres Projekt handeln könnte. Doch Shinobi widersprach dieser Annahme und stellte klar: Das neue Spiel wird nicht kleiner ausfallen, als es Fans erwarten könnten.

Naughty Dog: Zwei große Spiele in der Entwicklung

Dass Naughty Dog ein weiteres großes Spiel plant, überrascht nicht. Nach dem Erfolg von The Last of Us Part II und den vielversprechenden Berichten über Intergalactic, ist es naheliegend, dass das Studio mit einem weiteren ambitionierten Titel aufwarten könnte. Doch Shinobis Klarstellung lässt darauf schließen, dass das zweite Projekt die Fans genauso fesseln könnte wie Uncharted oder The Last of Us – mit einer epischen Story und Gameplay-Mechaniken, die das Studio bekannt gemacht haben.

Die Tatsache, dass es sich um ein „größeres“ Spiel handelt, lässt auf ein weiteres Action-Adventure mit innovativen Mechaniken und einer tiefgründigen Handlung hoffen. Auch wenn Details noch Mangelware sind, erwarten Fans von Naughty Dog, dass die Studio-typische Liebe zum Detail und die beeindruckende technische Umsetzung in vollem Umfang vorhanden sein werden.

Warum ist das Projekt so geheim?

Es gibt immer noch viele Fragen über das geheime Projekt. Warum bleibt es so unter Verschluss? Liegt es daran, dass Naughty Dog es nicht als zu „klein“ betrachtet und daher noch keine Details preisgeben möchte? Oder ist es ein weiterer „Geheimtipp“, der das Studio vorzeitig auf die große Bühne heben soll? Fans spekulieren über all diese Aspekte und hoffen auf eine offizielle Bestätigung von Naughty Dog, die bald folgen könnte.

Was auch immer das zweite Projekt von Naughty Dog genau ist, es scheint sicher, dass die Entwicklung in vollem Gange ist. Während Intergalactic das erste große Sci-Fi-Projekt des Studios darstellt, könnte das andere Spiel ein weiteres Meisterwerk des narrativen Entwicklermeisters werden. Druckmann und sein Team haben es schon oft bewiesen, dass sie das Genre der Open-World-Action-Adventures revolutionieren können – und Fans auf der ganzen Welt sind gespannt, was als Nächstes kommt.

Mit Intergalactic und diesem geheimen Projekt könnte Naughty Dog in den kommenden Jahren das Gaming erneut aufmischen. Bleibt nur abzuwarten, wann erste konkrete Informationen über das Spiel an die Öffentlichkeit gelangen. Immerhin dürfte Shinobi im Resetera-Forum einiges mehr dazu wissen.