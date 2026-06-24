The Last of Us Part 2 Multiplayer Mod bringt Online-Modus auf den PC

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Als Sony und Naughty Dog Ende 2023 das eigenständige Multiplayer-Projekt im Universum von The Last of Us einstellten, war die Enttäuschung bei vielen Fans groß. Das geplante Online-Spiel galt als eines der ambitioniertesten Projekte des Studios, wurde jedoch nie veröffentlicht. Nun sorgt ein Modder dafür, dass zumindest ein Teil dieser Idee doch noch Realität wird.

Mit der The Last of Us Part 2 Multiplayer Mod erhält die PC-Version von The Last of Us Part 2 Remastered einen inoffiziellen Online-Modus. Das Projekt befindet sich zwar noch in Entwicklung, erste Gameplay-Szenen zeigen aber bereits funktionierende Multiplayer-Matches.

Modder arbeitet seit Monaten an dem Projekt

Hinter der Mod steckt der bekannte Modder Speclizer, der bereits mehrere Projekte rund um Spiele von Naughty Dog veröffentlicht hat. Nach eigenen Angaben arbeitet er seit Anfang des Jahres an der Erweiterung und nutzt dafür zahlreiche bereits vorhandene Systeme und Assets aus dem Spiel.

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Ein ausführliches Gameplay-Video zeigt bereits Matchmaking-Funktionen sowie erste spielbare Karten. Darunter befinden sich sowohl eigens erstellte Areale als auch Umgebungen, die auf Abschnitten der Kampagne basieren. Auch wenn noch nicht alles fertig wirkt, macht das Material deutlich, dass das Projekt inzwischen weit über einen einfachen Prototypen hinausgeht.

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Ein Blick auf das, was Fans nie bekommen haben

Besonders spannend ist die Mod deshalb, weil sie Erinnerungen an das eingestellte Multiplayer-Projekt von Naughty Dog weckt. Das Studio arbeitete mehrere Jahre an einem eigenständigen Online-Spiel im The-Last-of-Us-Universum, bevor die Entwicklung eingestellt wurde. Statt langfristig ein Live-Service-Spiel zu betreuen, entschied sich Sony gemeinsam mit Naughty Dog, den Fokus wieder auf Singleplayer-Titel zu legen.

Viele Fans bedauern diese Entscheidung bis heute. Entsprechend groß ist das Interesse an der The Last of Us Part 2 Multiplayer Mod, die zumindest einen kleinen Eindruck davon vermittelt, wie Kämpfe gegen andere Spieler innerhalb der Spielwelt aussehen könnten.

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PC-Spieler profitieren von der Modding-Community

Die Mod ist derzeit ausschließlich für die PC-Version von The Last of Us Part 2 Remastered (hier zur Game Review) geplant. Besitzer der PS5-Version werden den Online-Modus daher voraussichtlich nicht nutzen können. Geplant ist die Veröffentlichung aktuell für September 2026.

Gerade solche Projekte zeigen einmal mehr, welchen Einfluss engagierte Modder auf moderne Spiele haben können. Inhalte, die offiziell nie erschienen sind, erhalten auf diese Weise oft eine zweite Chance.

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