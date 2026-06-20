Intergalactic: The Heretic Prophet nähert sich offenbar der Fertigstellung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Naughty Dog arbeitet seit Jahren an Intergalactic: The Heretic Prophet. Offiziell angekündigt wurde das neue Sci-Fi-Spiel der „The Last of Us“-Macher im Dezember 2024, doch seitdem hält sich das Studio mit großen Updates zurück. Ein Release-Termin fehlt weiterhin. Jetzt gibt es aber neue Hinweise darauf, dass die Entwicklung weiter sein könnte, als viele Fans erwartet haben.

Naughty Dog sucht nämlich derzeit mehrere Language QA Tester, u.a. eine Person für die deutsche Sprachausgabe. Solche Stellen werden oft dann besonders wichtig, wenn ein Spiel in die Lokalisierung, Qualitätssicherung und finale Testphase geht. Daraus leiten wir ab, dass Intergalactic: The Heretic Prophet möglicherweise auf die Endphase der Entwicklung zusteuert. Eine offizielle Bestätigung von Sony Interactive Entertainment oder dem Entwickler gibt es dafür aber nicht.

Warum diese Jobanzeigen spannend sind

Language-QA-Tester prüfen nicht einfach nur Tippfehler. Sie kontrollieren Texte, Übersetzungen, Kontext, Menüs, Untertitel, Dialoge und mögliche Fehler in verschiedenen Sprachfassungen. Bei großen Story-Spielen ist das ein enorm wichtiger Schritt, weil jede Sprache sauber funktionieren muss. Deshalb sucht Naughty Dog u.a. eine Person die Deutschkenntnisse hat, laut Stellenbeschreibung werden Muttersprachler bevorzugt. Außerdem sind wünschenswert fließende Englischkenntnisse, damit die Übersetzung auch passt.

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Normalerweise ist es so, wenn ein Studio viele Sprachtester sucht, kann das ein Hinweis darauf sein, dass große Teile des Spiels bereits spielbar oder zumindest weit genug fertig sind, um Lokalisierung und Tests stärker hochzufahren. Sicher ist das aber nicht. Studios können solche Positionen auch früher oder über längere Zeiträume hinweg besetzen.

Das Spiel wirkt dadurch deutlich greifbarer als noch vor ein paar Monaten für mich.

Ein Release 2027 wirkt dadurch plausibler

Aufgrund der Stellenanzeigen traue ich mir jetzt keine Prognose, aber ein möglicher Release im Jahr 2027 – vielleicht sogar Mitte 2027 – dürfte machbar sein. Das würde zu Naughty Dogs früheren Veröffentlichungen passen, ist aber aktuell nicht offiziell bestätigt. Sieben Jahre Entwicklungszeit klingen lang, passen zu modernen AAA-Produktionen, besonders bei einem Studio wie Naughty Dog.

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Bekannt ist immerhin: Intergalactic: The Heretic Prophet befindet sich laut PlayStation seit 2020 in Entwicklung. Das Spiel ist für PlayStation 5 angekündigt und wird von von den „Uncharted“-Machern als neue Franchise beschrieben. Dort strandet Hauptfigur Jordan A. Mun, eine Kopfgeldjägerin, auf dem abgelegenen Planeten Sempiria und wird im Spiel die Erste sein, die dessen Orbit seit über 600 Jahren verlassen wird.

Naughty Dog braucht diesen neuen Anfang

Für Naughty Dog ist Intergalactic mehr als nur das nächste PS5-Spiel. Nach The Last of Us und Uncharted muss das Studio beweisen, dass es auch eine völlig neue Marke wieder groß aufbauen kann. Der Druck ist entsprechend hoch.

Dazu kommt: Naughty Dog hat sein großes Multiplayer-Projekt The Last of Us Online eingestellt, obwohl es laut einem früheren Bericht nach jahrelanger Entwicklung bereits sehr weit fortgeschritten gewesen sein soll. Ein Teil der Ressourcen wurde danach direkt auf Intergalactic: The Heretic Prophet gelenkt.

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Das macht den neuen Sci-Fi-Titel noch wichtiger. Sony braucht starke Singleplayer-Spiele, die PS5-Spieler wirklich bewegen. Neil Druckmann und sein Team brauchen wiederum ein Projekt, das nicht nur wie ein hübscher Trailer wirkt, sondern spielerisch und erzählerisch eine neue Ära einleitet.

Die neuen Jobanzeigen beweisen nicht, dass Intergalactic: The Heretic Prophet kurz vor dem Release steht. Sie deuten aber darauf hin, dass Naughty Dog wichtige Test- und Lokalisierungsprozesse stärker vorbereitet. Für ein großes Story-Spiel ist das ein relevanter Schritt. Ein Release 2027 wirkt dadurch plausibler, bleibt aber weiter Spekulation.