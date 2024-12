Naughty Dog mit neuem Abenteuer: „Intergalactic: The Heretic Prophet“

Naughty Dog wagt sich in neue Gefilde! Mit Intergalactic: The Heretic Prophet präsentiert das Studio erstmals seit über 15 Jahren ein völlig neues Universum. Das Spiel befindet sich seit 2020 in der Entwicklung.

Die Geschichte führt dich in die düstere Welt von Sempiria, die seit Jahrhunderten in Dunkelheit gehüllt ist. Du spielst die Protagonistin Jordan A. Mun, dargestellt von Tati Gabrielle („You“, „The 100“), die sich als erste seit 600 Jahren aus dieser unwirtlichen Umgebung befreien soll.

Was macht das Spiel besonders?

Neil Druckmann, bekannt für The Last of Us und Uncharted, steht erneut an der kreativen Spitze des Projekts. Er verspricht eine emotionale Reise mit tiefgründigen Charakteren und dem bisher ausgefeiltesten Gameplay des Studios. Optisch und thematisch lässt sich das Spiel von retrofuturistischen 80er-Jahre-Elementen inspirieren und zitiert Werke wie Akira und Cowboy Bebop. Außerdem „fliegt“ die Protagonistin einen Porsche…

Musik, die unter die Haut geht: Den Soundtrack komponieren niemand Geringeres als Trent Reznor und Atticus Ross, bekannt für ihre atmosphärischen Klangwelten. Schon der Trailer beeindruckte mit einem nostalgischen Einsatz der Pet Shop Boys – ein Vorgeschmack auf die musikalische Vision des Spiels.

Warum sorgt die Protagonistin für Diskussionen?

Trotz der Begeisterung für das Spiel musste sich Naughty Dog bereits Kritik anhören. Einige Fans äußerten sich negativ über das Design der Hauptfigur, ähnlich wie es zuvor bei Abby aus The Last of Us 2 der Fall war. Druckmann bleibt jedoch gelassen, denn solche Kontroversen schaffen oft zusätzliche Aufmerksamkeit.

Während Intergalactic: The Heretic Prophet zunächst exklusiv für die PlayStation 5 (PS5) entwickelt wird, deutet Sonys neue Strategie darauf hin, dass ein PC-Release nur eine Frage der Zeit ist. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.

