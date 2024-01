The Last of Us 2 (PS5): Neuer Survival-Modus ist nichts für “schwache Nerven”

Bist du bereit für eine intensivere Erfahrung in The Last of Us Part 2 auf deiner PS5? – Del Walker von Naughty Dog hat angekündigt, dass das kommende The Last of Us Part 2 Remastered mit dem Roguelike-Modus “No Return”, nichts für “schwache Nerven” sein wird. Dieser Modus verspricht eine extreme Überlebenssituation, die das Spielerlebnis auf eine neue Ebene hebt.

Mit der Veröffentlichung des Originalspiels für die PlayStation 4 im Jahr 2020 endete (bisher) die Geschichte von The Last of Us. Doch Naughty Dog hat sich entschieden, das Spiel für die PlayStation 5 neu aufzulegen. Diese “neue” Version, die bereits am 19. Januar 2024 erscheint, bietet nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch eine fesselnde Ergänzung: den “No Return”-Modus.

The Last of Us 2 (PS5): Was bietet der “No Return”-Modus?

Dieser neue Modus konzentriert sich auf die packenden Kämpfe des Spiels und bietet Bosskämpfe und zufällige Herausforderungen in vier Varianten: Angriff, Gefangennahme, Holdout und Gejagt. Es verspricht spannende Spielerlebnisse, die dich in verschiedene Survival-Szenarien eintauchen lassen, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen.

Del Walker, Senior Character Artist bei Naughty Dog, sagte nun auf X.com (Twitter):

“Ich glaube nicht, dass ihr darauf vorbereitet seid, wie stressig der Überlebensmodus ist. Nicht empfohlen für schwache Herzen!”

Zufällige Herausforderungen:

Angriff: Stell dich einer Horde von Gegnern in Wellen entgegen.

Stell dich einer Horde von Gegnern in Wellen entgegen. Gefangennahme: Schlüpfe in die Rolle eines Einbrechers, um wertvolle Vorräte aus einem von Feinden bewachten Safe zu stehlen.

Schlüpfe in die Rolle eines Einbrechers, um wertvolle Vorräte aus einem von Feinden bewachten Safe zu stehlen. Holdout: Verteidige dich gemeinsam mit einem KI-gesteuerten Partner gegen Infizierte, die sich um euch herum ansammeln.

Verteidige dich gemeinsam mit einem KI-gesteuerten Partner gegen Infizierte, die sich um euch herum ansammeln. Gejagt: Überlebe, bis die feindlichen Verstärkungen eintreffen, während ein Timer gnadenlos herunterläuft

Der “No Return”-Modus bietet nicht nur Herausforderungen, sondern auch verschiedene Belohnungen für das erfolgreiche Bewältigen dieser Herausforderungen. Spieler können sich auf unerwartete Situationen, verschiedene spielbare Charaktere und eine individuelle Spielerfahrung freuen.

The Last of Us Part 2 Remastered wird am 19. Januar 2024 für die Sony PlayStation 5 (PS5) veröffentlicht. Es ist eine Neuauflage des gefeierten Originals, dass das bekannte Spiel in einer neuen, herausfordernden Dimension veröffentlicht. Bereite dich darauf vor, deine Überlebensfähigkeiten auf die Probe zu stellen!