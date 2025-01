Intergalactic könnte Horror-Elemente beinhalten

Das neue Spiel von Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, enthält möglicherweise Horror-Elemente, wie einige Mitarbeiter angedeutet haben. Der knapp fünfminütige Trailer ist voller Hinweise und versteckter Botschaften, die die Fans entschlüsseln können, doch die Handlung bleibt größtenteils ein Geheimnis. Spieler warten gespannt auf Informationen zu Naughty Dogs neuem Projekt, da das Studio mehrfach als Entwickler von einigen der besten Spiele aller Zeiten gilt. Während der Game Awards 2024 wurde schließlich der Trailer zum Spiel gezeigt, der eine Weltraumgeschichte mit Killerrobotern, einem beeindruckenden Soundtrack und auffälliger Produktplatzierung vorstellte.

Colin Lorimer, der Illustrator und Story Artist, der bereits mit Dark Horse Comics, HBO und Disney zusammengearbeitet hat, hat auf Instagram seine Mitwirkung an Naughty Dogs kommendem Spiel Intergalactic: The Heretic Prophet besprochen. Er betont seine Arbeit am ersten Entwurf des Spiels, wobei die von ihm verwendeten Tags „Scifi“, „Horror“ und „Fantasy“ besonders hervorstechen. Diese Tags, zusammen mit dem düsteren und spielerischen Ton des Trailers und der Tradition von Weltraum-Horror-Medien, deuten stark darauf hin, dass das Spiel packende Horror-Elemente enthalten könnte.

Wird Intergalactic möglicherweise ein Horror-Spiel?

Neal Druckmann hat kürzlich erklärt, dass Intergalactic die Auswirkungen von Vertrauen in Institutionen untersucht. Dies, kombiniert mit einer religiösen Organisation im Trailer, deutet auf eine düstere Handlung hin. Künstler wie Tye Martinez, bekannt für seine makabre Konzeptkunst, und die Komponisten Trent Reznor und Atticus Ross, die für unheimliche Soundtracks bekannt sind, lassen auf ein Spiel mit verstörenden Elementen schließen. Naughty Dog hat bereits mit The Last of Us bewiesen, dass sie sozialen Kommentar und Horror geschickt kombinieren können. Das Spiel könnte Retro-Science-Fiction und gruselige Begegnungen zu einem genreübergreifenden Erlebnis verschmelzen. Da es noch keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum gibt, müssen Spieler weiterhin gespannt auf weitere Details warten.

