Dead by Daylight: Content-Roadmap für April 2025 – Tokyo Ghoul-Event & Blood Moon enthüllt

Behaviour Interactive hat die Content-Roadmap für April 2025 in Dead by Daylight veröffentlicht. Das asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel erfreut sich seit seiner Veröffentlichung 2016 großer Beliebtheit und zählt mittlerweile über 60 Millionen Spieler weltweit. Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg sind die zahlreichen Crossovers, die ikonische Killer aus bekannten Franchises ins Spiel bringen. Dead by Daylight hat bereits Charaktere aus Stranger Things, Silent Hill und The Texas Chainsaw Massacre integriert.

Nun wurde bestätigt, welche Inhalte im April auf die Spieler warten. Das Highlight der neuen Roadmap ist das Crossover mit Tokyo Ghoul, das am 2. April gestartet ist. Ken Kaneki – im Spiel schlicht als „The Ghoul“ bekannt – tritt dem Killer-Roster bei. Zudem können Überlebende verschiedene Outfits erwerben, die von der Original-Anime-Serie inspiriert sind. Ab dem 7. April kehrt das Blood Moon-Event zurück und läuft bis zum 29. April. Spieler erhalten tägliche Boni für das Einloggen während dieser Zeit.

Am 12. April veranstaltet Behaviour ein Dead by Daylight-Live-Event auf der Horrorcon in Schottland, bevor am 15. April die nächste Player Test Build (PTB) startet. Obwohl die Details zum PTB noch nicht bekannt sind, wird es Spielern einen ersten Einblick in neue Anpassungen und Balance-Änderungen ermöglichen. Zusätzlich gibt es am 22. April eine neue Techwear-Kollektion sowie das Fragment Frenzy-Mini-Event. Doch nicht alle News sind positiv: Die beliebte Hellraiser-Episode wurde aus dem Spiel entfernt.

Pinhead alias The Cenobite, der seit 2021 in Dead by Daylight spielbar war, ist nicht länger verfügbar – wohl aufgrund von Lizenzproblemen. Spieler, die Pinhead bereits freigeschaltet haben, können ihn zwar weiterhin nutzen, jedoch wurde das dazugehörige Kapitel vollständig gestrichen. Der April hält zahlreiche spannende Inhalte bereit. Besonders die Rückkehr des Blood Moon-Events dürfte die Fans erfreuen. Sollte das Tokyo Ghoul-Crossover erfolgreich sein, könnte dies für Behaviour den Weg zu weiteren Anime-Killern im Spiel ebnen.

