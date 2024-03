Dead by Daylight geht Cross-Over mit Slipknot ein

Dead by Daylight hat einen neuen Content-Drop vorgestellt, der an die legendäre Heavy Metal-Band Slipknot angelehnt ist. Die Kollektion umfasst acht Kosmetika, für ebenso viele Killer in dem asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel von Behaviour Interactive.

Seit dem Release im Jahr 2016 hat das Spiel immer wieder thematische Kollaborationen durchgeführt. Viele Initiativen beinhalten Partnerschaften mit anderen beliebten IPs des Genres. Dead by Daylight hat sich unter anderem mit Resident Evil, Alan Wake und Silent Hill überschnitten. Behaviour Interactive stellt jedoch gelegentlich Zusammenarbeiten vor, die ein bisschen mehr aus dem Rahmen fallen.

Die neu eingeführte Slipknot Collection ist ein weiterer Beweis für den Trend. Obwohl ihre Existenz bereits im Mai 2023 geleakt wurde, dürfte sie für einige Fans keine Überraschung sein. Das Dead-by-Daylight-Crossover-Paket ist nun endlich erhältlich und bietet Zugang zu acht Kosmetika, die von der beliebten Heavy-Metal-Band inspiriert sind.

Dead by Daylight geht Zusammenarbeit mit Slipknot ein

Die Kollektion umfasst sieben Masken für Dead by Daylight Killer. Die neuen Kosmetika wurden für The Blight, The Clown, The Deathslinger, The Hillbillly, The Trapper und The Wraith angefertigt. Zusätzlich enthält das DLC-Pack ein komplettes Outfit für The Legion (Frank), genannt Subliminal Menace. Das Outfit scheint von Sid Wilson, dem Turntablist von Slipknot, inspiriert zu sein, der oft in einer langen roten Robe und einer Maske auftritt. Seine Kopfbedeckung ist in der Regel eine Gasmaske. Gelegentlich kombiniert er diese Kleidung mit einer gruselig aussehenden weißen Maske, die Behaviour Interactive dem Spiel hinzugefügt hat.

Das Outfit, das von Sid Wilson inspiriert wurde, bietet The Legion ein komplettes Makeover. Die restlichen Gegenstände des Themenpakets sind dafür gedacht, mit den bestehenden und zukünftigen Kosmetika des Spiels kombiniert zu werden. Behaviour Interactive hat bei der Gestaltung der Dead by Daylight Iron Maiden-Kollektion, die im Februar 2024 auf den Markt kam, eine ähnliche Mischung von Inhalten gewählt.

Das neue Spiel ist die zweite Zusammenarbeit der amerikanischen Heavy-Metal-Band mit einem Videospiel. Slipknot arbeitete zuletzt mit Smite, dem MOBA-Hit von Titan Forge Games, zusammen. Im Mai 2022 wurden alle Mitglieder der Band als spielbare Charaktere aufgenommen.

Worum geht es in Dead by Daylight?

Dead by Daylight ist ein sehr beliebtes Multiplayer-Action-Survival-Horrorspiel vom Entwickler Behaviour Interactive, in dem ein Spieler in die Rolle eines meist übernatürlichen Killers schlüpft und die anderen vier Spieler die Überlebenden sind, die versuchen, dem Killer erfolgreich zu entkommen und nicht gefangen und im schlimmsten Fall getötet zu werden. Das Spiel wurde am 14. Juni 2016 veröffentlicht und hat seitdem viele größere Erweiterungen und Updates erhalten, die neue Killer, Überlebende, Karten und Modi regelmäßig hinzugefügt haben.