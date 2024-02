Dead by Daylight: Update bringt Lights-Out-Modus

Dead by Daylight hat eine zeitlich begrenzte Modus namens Lights Out erhalten, die das Gameplay erheblich verändert. Es wurde außerdem bestätigt, dass es in Zukunft wahrscheinlich weitere solche Inhalte geben wird.

Der Lights-Out-Modus wurde erstmals im Januar dieses Jahres angekündigt. Er macht die Karten des Spiels deutlich dunkler. Beim ersten Enthüllung des neuen Modus hat das Entwicklerteam keine weiteren Details verraten. Jetzt, da Lights Out offiziell gestartet ist, haben die Macher von Dead by Daylight genau erklärt, was die Spieler erwarten können. Die Spieler können nun erfahren, was sie erwartet, nachdem das Entwicklerteam bei der ersten Enthüllung des Modus keine weiteren Details verraten hat.

Der Lights-Out-Modus von Dead by Daylight macht die Karten dunkler und entfernt Perks, Gegenstände, Add-ons und Angebote. Auch die Kratzspuren der Überlebenden und der Terrorradius des Killers werden entfernt. Lights Out bietet zudem mehr Truhen mit besseren Gegenständen, die auf den vier Karten des Modus spawnen: Mount Ormond Resort, Treatment Theatre, Family Residence und The Shattered Square. Das neueste Update enthält auch einen neuen Lights-Out-spezifischen Folianten mit sechs Herausforderungen für die Spieler. Wenn die Herausforderungen abgeschlossen sind, erhalten die Spieler exklusive Anpassungen für ihre Spielerkarten und mehr. Mit dem neuen Update wurden außerdem zwei weitere Outfits aus der beliebten Franchise hinzugefügt: Rose Marigold, ein Outfit der Stufe Legendär, und Bright Falls, ein Outfit der Stufe Sehr Selten.

When the lights go out, the fun begins. Experience a new layer of terror with Dead by Daylight’s Lights Out Modifier, available now for a limited time. pic.twitter.com/1XFPVb1Jyl — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) February 7, 2024

Der neue Lights-Out-Modus von Dead by Daylight

Der Dead-by-Daylight-Blog deutet darauf hin, dass in Zukunft weitere Modifikatoren hinzukommen werden. Eine frühere Umfrage unter den Spielern könnte Aufschluss darüber geben, um welche Modifikatoren es sich handeln wird. Die Umfrage enthielt interessante Spielmodus-Ideen. Zum Beispiel einen 5v5-Modus, in dem zwei Teams aus 4 Überlebenden und einem Killer um die Kontrolle von Generatoren kämpfen. Zudem gibt es einen Modus mit vertauschter Perspektive, in dem die Killer in der dritten Person spielen, während die Überlebenden in der ersten Person spielen. In der Umfrage wurde auch der Lights-Out-Modus erwähnt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die anderen Modifikatoren aus der Umfrage mögliche Kandidaten für zukünftige Ergänzungen sind.

Fans von Dead by Daylight können sich in diesem Jahr auf weitere Ergänzungen freuen. Die Roadmap für 2024 bestätigt, dass verschiedene Killer und Perks überarbeitet und zahlreiche Lebensqualitäts- und Gameplay-Anpassungen vorgenommen werden sollen. Es gibt auch Spekulationen darüber, was das Spiel im Jahr 2024 bringen könnte. Im Jahr 2024 wird höchstwahrscheinlich neues Material für Überlebende und Killer im Spiel hinzugefügt werden. Behaviour Interactive hat jedoch noch nicht bestätigt, wer diese sein werden. Fans können sich auch auf den Dead-by-Daylight-Ableger The Casting of Frank Stone freuen, ein Einzelspielerspiel, das von Supermassive Games entwickelt wurde.

Worum geht es in Dead by Daylight?

Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Action-Survival-Horrorspiel, in dem ein Spieler in die Rolle eines Killers schlüpft und die anderen vier Spieler die Überlebenden sind, die versuchen, dem Killer zu entkommen und nicht gefangen und getötet zu werden. Das Spiel wurde am 14. Juni 2016 veröffentlicht und hat seitdem viele Erweiterungen und Updates erhalten, die neue Killer, Überlebende, Karten und Modi hinzugefügt haben.