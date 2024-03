Dead by Daylight: Das erwartet uns in Chapter 31

Dead by Daylight Chapter 31 ist jetzt für PC, Konsolen und mobile Geräte verfügbar. Das Update mit dem Namen “All Things Wicked” erweitert das Spiel um einen neuen Überlebenden, eine neue Map und einen weiteren schrecklichen Killer.

Das Spiel ist ein asymmetrisches Survival-Horrorspiel von Behaviour Interactive. Es erschien ursprünglich Mitte 2016 auf dem PC und ein Jahr später auf den Konsolen. Dead by Daylight wurde mit über einer Million verkaufter Exemplare in den ersten zwei Monaten zum Hit. Der äußerst erfolgreiche Release von Dead by Daylight Mobile im Jahr 2020 und die Zusammenarbeit mit anderen Horror-Franchises wie Resident Evil und Silent Hill sorgten für noch größere Erfolge. Anfang 2024 hat der Titel 60 Millionen Spieler auf allen Plattformen.

Behaviour Interactive veröffentlicht seit über sieben Jahren vierteljährlich neue Inhalte. Dadurch konnte das Spiel relevant bleiben. Der letzte Release, Dead of Daylight Chapter 31: All Things Wicked, wurde am 12. März veröffentlicht. Die neuen Überlebenden und Killer in diesem Update heißen Sable Ward und The Unknown. Letzterer ist ein schreckliches Monster. Es wird als ein uraltes Übel beschrieben, dessen wahre Natur ein Geheimnis bleibt, daher der Name. Der neueste Killer des Spiels scheint auch noch die Neigung zu haben, menschliches Verhalten auf beunruhigend ungenaue Weise zu imitieren.

Chapter 31 in Dead by Daylight

Sable Ward ist eine junge Frau aus Greenville Square, die in der Geschichte von Dead by Daylight vermisst wird. Sie ist auf mysteriöse Weise aus dem örtlichen Kino verschwunden, was einige Zeugen schockiert hat. Die neue Map in All Things Wicked ist zufällig auch Greenville Square. Das Spiel besteht aus einem Theater, einer Spielhalle und einigen Nebenbereichen. Hier versuchen die Spieler, Begegnungen mit The Unknown zu überleben.

Chapter 31 verspricht ein Vielfaches an großem Alptraum-Potenzial. Der Unbekannte schießt giftige Geschosse auf die Überlebenden ab, die die Realitätswahrnehmung der Charaktere durcheinander bringen und sie dazu bringen, seine Klone zu halluzinieren. Diese Klone werden als Hüllen bezeichnet und sollten vermieden werden, da der Unbekannte den Platz mit ihnen jederzeit tauschen kann. Diese jenseitige Kreatur wird immer schneller und mächtiger, je weiter sich ihr Gift in den Wirten verbreitet.

All Things Wicked ist das erste neue Dead-by-Daylight-Kapitel im Jahr 2024. Das nächste große Inhaltsupdate für das erfolgreiche asymmetrische Survival-Horrorspiel wird voraussichtlich im späten Frühjahr oder im Frühsommer dieses Jahres erscheinen.

Worum geht es in Dead by Daylight?

Dead by Daylight ist ein sehr beliebtes Multiplayer-Action-Survival-Horrorspiel vom Entwickler Behaviour Interactive, in dem ein Spieler in die Rolle eines meist übernatürlichen Killers schlüpft und die anderen vier Spieler die Überlebenden sind, die versuchen, dem Killer erfolgreich zu entkommen und nicht gefangen und im schlimmsten Fall getötet zu werden. Das Spiel wurde am 14. Juni 2016 veröffentlicht und hat seitdem viele größere Erweiterungen und Updates erhalten, die neue Killer, Überlebende, Karten und Modi regelmäßig hinzugefügt haben.