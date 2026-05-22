LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight – Die besten Methoden für schnelle Studs

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wenn du in LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight wirklich alles freischalten willst, brauchst du vor allem eins: unglaublich viele Studs. Neue Fahrzeuge, Charaktere, Skins, Batcave-Erweiterungen und Upgrades verschlingen später schnell Millionen der kleinen LEGO-Währung.

Einfach nur normal zu spielen reicht dafür zwar irgendwann aus — dauert aber extrem lange. Genau deshalb lohnt es sich, früh die besten Methoden zum LEGO Batman Studs farmen zu kennen. Denn mit den richtigen Tricks kannst du deine Einnahmen massiv beschleunigen.

Der Multiplikator ist wichtiger als einzelne Studs

Der größte Fehler vieler Spieler: Sie sammeln einfach alles ein, ohne auf den Combo-Multiplikator zu achten. Genau der ist aber der wichtigste Faktor beim schnellen Studs farmen.

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Sobald du viele Objekte schnell hintereinander zerstörst, steigt dein Multiplikator immer weiter an. Dadurch werden selbst kleine Studs plötzlich deutlich mehr wert. Besonders später mit den richtigen Skills explodieren die Einnahmen regelrecht.

Deshalb solltest du große Truhen oder wertvolle Bereiche niemals direkt öffnen. Bau zuerst deinen Multiplikator auf und sammle die großen Belohnungen erst danach ein. Der Unterschied kann gewaltig sein.

Diese Skills solltest du zuerst freischalten

Für effizientes LEGO Batman Studs farmen sind einige Fähigkeiten praktisch Pflicht. Besonders wichtig sind die Exploration-Upgrades.

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Ganz oben auf deiner Liste sollten:

Stud Magnet

Hyper Combo

Stud Combo Duration

Speedy Stud Combo

stehen.

Mit „Stud Magnet“ sammelst du Studs aus größerer Entfernung automatisch ein. Das klingt zunächst unspektakulär, spart aber enorm viel Zeit und verhindert, dass wertvolle Studs verschwinden.

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„Hyper Combo“ erhöht dagegen den maximalen Multiplikator. Genau dadurch steigen deine Einnahmen später extrem schnell an. Zusammen mit „Stud Combo Duration“ bleibt der Bonus außerdem deutlich länger aktiv.

Die Batmobile-Methode ist perfekt für den Anfang

Eine der einfachsten Methoden zum Studs farmen funktioniert direkt in Gotham City. Steig einfach ins Batmobil und fahr möglichst aggressiv durch die Stadt. Das Fahrzeug zerstört fast alle kleineren Objekte automatisch. Straßenlaternen, Kisten, Müllcontainer und LEGO-Objekte liefern dabei konstant neue Studs. Gleichzeitig steigt dein Multiplikator fast permanent weiter an.

Besonders effektiv funktionieren Industriegebiete, enge Gassen und Hafenzonen. Dort stehen extrem viele zerstörbare Gegenstände dicht nebeneinander. Gerade in den ersten Spielstunden ist das wahrscheinlich die schnellste Methode überhaupt.

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Jim Gordon ist heimlich eine Farming-Maschine

Viele Spieler unterschätzen zudem Commissioner Jim Gordon komplett. Dabei gehört seine Spezialwaffe zu den stärksten Werkzeugen zum LEGO Batman Studs farmen.

Der sogenannte Rebound Launcher feuert Gummigeschosse ab, die automatisch zwischen zerstörbaren Objekten hin- und herspringen. In Bereichen mit vielen LEGO-Objekten entsteht dadurch regelrechtes Chaos — und gleichzeitig eine riesige Stud-Explosion.

Noch stärker wird die Waffe mit dem Splitter-Upgrade an der Werkbank. Danach vervielfachen sich die Geschosse zusätzlich und räumen teilweise ganze Straßenzüge leer. Gerade im späteren Spielverlauf gehört das zu den effizientesten Methoden überhaupt.

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Vergiss die kostenlose Stud Jagd nicht

Ein Trick wird aktuell von vielen Spielern komplett übersehen. Über das Extras-Menü kannst du an einer kurzen LEGO-Umfrage teilnehmen. Danach erhältst du einen Code für eine sogenannte Stud Cache in der Batcave. Das Besondere daran: Die Kiste füllt sich nach jedem Besuch erneut auf. Du kannst also Gotham verlassen, zurückreisen und die Belohnung direkt wieder einsammeln.

Mit aktivem Multiplikator bringt die Jagd jedes Mal eine überraschend hohe Menge Studs. Zwar ist das nicht die schnellste Methode im gesamten Spiel, aber ein extrem einfacher Nebenverdienst ohne großen Aufwand.

Stealth-Takedowns bringen mehr als normales Kämpfen

Auch das Kampfsystem spielt beim Studs farmen eine wichtige Rolle. Besonders Stealth-Takedowns sind deutlich wertvoller als normale Prügeleien. Viele Gegner lassen dabei Gold-, blaue oder sogar lila Studs fallen. Vor allem die seltenen lila Varianten sind extrem wertvoll und bringen jeweils 10.000 Studs auf einmal.

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Gerade in Missionen mit vielen Gegnergruppen solltest du deshalb möglichst leise vorgehen statt einfach blind anzugreifen. Zusammen mit einem hohen Multiplikator steigen deine Einnahmen dadurch enorm.

Für 100 Prozent brauchst du Millionen

Spätestens beim kompletten Ausbau der Batcave merkst du schnell, wie teuer später alles wird. Neue Bereiche, Fahrzeuge und Sammlerstücke kosten teilweise absurd viele Studs. Genau deshalb lohnt sich effizientes LEGO Batman Studs farmen praktisch während des gesamten Spiels. Wer früh auf die richtigen Skills setzt und gute Farming-Routen nutzt, spart später viele Stunden Grind.

Vor allem die Kombination aus Batmobil, Jim Gordons Rebound Launcher und hohem Multiplikator gehört aktuell zu den stärksten Methoden im gesamten Spiel. Damit füllen sich selbst Millionenbeträge deutlich schneller, als viele Spieler anfangs erwarten würden.

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