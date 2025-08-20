DailyGame
DailyGame - Originale - Podcast - Gamescom Opening Night 2025 – Special
ca. 1 Min lesen

Gamescom Opening Night 2025 – Special

Gamescom Opening Night 2025 – Special
Passend zum Thema
Die gamescom findet alle Jahre in Köln (Deutschland) statt. - Bildquelle: gamescom
Artikel von Michael +

Eigentlich stecken wir noch mitten in der Sommerpause – aber wenn die Gamescom 2025 ruft, kann das Dailygame-Con-Team nicht stillsitzen. Ari und Michi haben sich wieder ins Online Getümmel gestürzt und bringen euch Eindrücke direkt von der Opening Night Live 2025.

Welche Ankündigungen haben die Bühne gerockt? Welche Trailer sorgen schon jetzt für Hype-Wellen? Und wo haben wir uns vielleicht mehr erwartet?

Werbung

Von Blockbuster-Neuheiten über heiß ersehnte Erweiterungen bis hin zu kleinen, aber feinen Überraschungen – wir nehmen die Opening Night genau unter die Lupe  und teilen unsere persönlichen Highlights mit euch.

Also: Sommerpause kurz unterbrochen, Kopfhörer auf und Gamescom-Feeling pur – in der neuesten Dailygame Podcast Folge! 🎮✨

 

Externer Inhalt
Dieser eingebettete Inhalt kann personenbezogene Daten übertragen.

Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?

Mehr Informationen zu unserem Podcast.

Nicht verpassen!

Mehr zum Titel

Resident Evil

Mehr dazu...

Resident Evil wurde von Shinji Mikami erdacht und wird von Capcom entwickelt. In Japan kennt man die Videospiel-Serie unter dem Namen Biohazard. Die Serie ist der Inbegriff des Survival Horror-Genres. Am 7. Mai 2021 erschien Resident Evil 8: Village für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Resident Evil 4 Remake erscheint 2023 und Resident Evil 9 befindet sich in Entwicklung.

Publisher: CapcomSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

Mehr entdecken

Mehr Podcast-Folgen
Neu für dich!