Gamescom Opening Night 2025 – Special

Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore

Eigentlich stecken wir noch mitten in der Sommerpause – aber wenn die Gamescom 2025 ruft, kann das Dailygame-Con-Team nicht stillsitzen. Ari und Michi haben sich wieder ins Online Getümmel gestürzt und bringen euch Eindrücke direkt von der Opening Night Live 2025.

Welche Ankündigungen haben die Bühne gerockt? Welche Trailer sorgen schon jetzt für Hype-Wellen? Und wo haben wir uns vielleicht mehr erwartet?

Werbung

Von Blockbuster-Neuheiten über heiß ersehnte Erweiterungen bis hin zu kleinen, aber feinen Überraschungen – wir nehmen die Opening Night genau unter die Lupe und teilen unsere persönlichen Highlights mit euch.

Also: Sommerpause kurz unterbrochen, Kopfhörer auf und Gamescom-Feeling pur – in der neuesten Dailygame Podcast Folge! 🎮✨

Externer Inhalt

Dieser eingebettete Inhalt kann personenbezogene Daten übertragen. Inhalt anzeigen

Wo findet man den Podcast von DailyGame, den Gaming-Podcast aus Österreich?

Mehr Informationen zu unserem Podcast.

Nicht verpassen!