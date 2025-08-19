Resident Evil Requiem: Release Datum auf der Gamescom 2025 enthüllt
Auf der Gamescom Opening Night wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu Resident Evil Requiem gezeigt - Release am 27. Februar 2026.
Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore
Auch 2025 eröffnete Geoff Keighley die größte Videospielmesse der Welt mit der Gamescom Opening Night Live in Köln. Schon im Vorfeld wurde spekuliert, dass Capcom für die Survival-Horror-Fans ein Highlight vorbereitet. Und tatsächlich: Die Bühne gehörte dem neuen Resident Evil Requiem, das mit einem packenden Gameplay-Trailer vorgestellt wurde.
Der Trailer setzt auf das, wofür die Serie berühmt ist – düstere Atmosphäre, klaustrophobische Szenen und blutige Details, die sofort an die Anfänge von Resident Evil erinnern.
Neue Heldin und Rückkehr zu den Wurzeln
Spannend ist vor allem die neue Perspektive: In Resident Evil 9 übernimmt mit Grace Ashcroft eine FBI-Kriminalanalytikerin die Hauptrolle. Im Trailer scheint ihre Vorgeschichte angedeutet zu werden – ein ungewöhnlicher Ansatz, der frischen Wind in die Serie bringen könnte.
Capcom setzt dabei klar auf klassischen Survival-Horror, weniger Action, mehr Spannung. Dunkle Korridore, langsames Gameplay und ein starker Fokus auf psychologische Beklemmung sollen Fans an die Hochzeiten der Reihe erinnern.
Release-Datum offiziell bestätigt
Neben der bedrückenden Stimmung hatte der Trailer noch eine weitere Überraschung: Resident Evil Requiem erscheint weltweit am 27. Februar 2026. Damit liefert Capcom nicht nur eine klare Botschaft an die Fans, sondern sichert sich auch einen starken Start in das Gaming-Jahr 2026.
Mit Resident Evil Requiem bringt Capcom die Serie zurück in ihre dunkelsten Gassen: mit neuer Heldin, packender Atmosphäre und einem Release-Termin, der das Frühjahr 2026 zum Pflichttermin für Horror-Fans macht.
