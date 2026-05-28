Modern Warfare 4 kommt für Switch 2 und wählt explosives Szenario

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Call of Duty kehrt mit einem großen Namen zurück. Modern Warfare 4 ist offiziell angekündigt und erscheint am 23. Oktober 2026 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2. Damit bekommt Nintendo erstmals seit vielen Jahren wieder einen neuen CoD-Hauptteil zum Start auf einer aktuellen Plattform.

PS4 und Xbox One werden nicht nicht mehr unterstützt. Das allein wäre schon eine große Nachricht. Doch Modern Warfare 4 bringt noch einen zweiten Punkt mit, der für Diskussionen sorgen dürfte. Die Kampagne dreht sich um einen eskalierenden Konflikt auf der koreanischen Halbinsel. Das Spiel zeigt unter anderem südkoreanische Soldaten nach einer nordkoreanischen Invasion. Infinity Ward will das Thema sensibel behandeln, doch genau dieser Schauplatz könnte politisch heikel werden.

Call of Duty kehrt auf Nintendo zurück

Für Nintendo-Fans ist die Switch 2-Version ein starkes Signal. Call of Duty war jahrelang praktisch kein Thema auf Nintendo-Konsolen. Mit Modern Warfare 4 ändert sich das (wieder). Activision bringt den Shooter gleichzeitig auf Switch 2, PS5, Xbox Series X/S und PC.

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Besonders spannend ist dabei der technische Kontext. MW4 erscheint nicht mehr für PS4 und Xbox One. Activision setzt also klar auf aktuelle Hardware. Genau deshalb wird die Switch 2-Version automatisch interessant. Wenn sie wirklich parallel zu PS5 und Xbox Series X/S erscheint, könnte sie einer der wichtigsten technischen Gradmesser für Nintendos neue Konsole werden.

Die große Frage lautet: Wie nah kommt die Switch 2-Fassung an die großen Konsolenversionen heran? Call of Duty lebt von schneller Reaktion, stabiler Bildrate und klarer Sichtbarkeit. Wenn Activision das sauber auf Switch 2 bringt, wäre das ein starkes Zeichen für die Plattform.

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Das Korea-Szenario könnte für Debatten sorgen

Noch brisanter als die Plattformen ist der Schauplatz. Modern Warfare 4 greift einen neu entfachten Korea-Konflikt auf. Die Kampagne soll junge südkoreanische Soldaten in den Mittelpunkt stellen, die nach einer nordkoreanischen Invasion in den Krieg geraten. Auch Captain Price wird eine Rolle spielen.

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Call of Duty war immer dann am stärksten, wenn es seine Action mit politischen Spannungen verbunden hat. Gleichzeitig war die Reihe genau dann auch am umstrittensten. Ein fiktiver Krieg auf der koreanischen Halbinsel ist kein neutrales Szenario. Für viele Menschen in der Region ist das kein reiner Action-Stoff, sondern ein historisch und emotional belastetes Thema.

Entwickler Infinity Ward betont, man habe Experten und Menschen mit regionalem Bezug einbezogen. Trotzdem bleibt das Risiko groß. Ein Shooter muss dramatisieren, vereinfachen und zuspitzen. Genau dabei kann ein reales Konfliktthema schnell falsch wirken.

Warum Modern Warfare 4 jetzt besonders wichtig wird

Modern Warfare 4 steht unter enormem Druck. Die Marke Call of Duty ist riesig, aber viele Fans erwarten wieder einen klaren Schritt nach vorne. Die Rückkehr auf Nintendo-Hardware, der Verzicht auf alte Konsolen und das politisch aufgeladene Szenario machen den neuen Teil zu einem der spannendsten Titel des Franchise seit Jahren.

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Auch Warzone hängt indirekt daran. Activision beendet den Support für PS4 und Xbox One später im Jahr und richtet das Ökosystem stärker auf aktuelle Plattformen aus. Damit wird Modern Warfare 4 nicht nur ein neuer Premium-Titel, sondern auch der Startpunkt für die nächste CoD-Phase.

Modern Warfare 4 scheint mehr als die nächste jährliche Call of Duty-Veröffentlichung zu sein. Wenn Infinity Ward Technik, Story und Sensibilität richtig kombiniert, könnte das der wichtigste CoD-Teil seit Jahren werden. Wenn nicht, droht eine Debatte, die weit über normale Shooter-Kritik hinausgeht.