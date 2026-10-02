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PUBG: Black Budget ist Geschichte – Krafton stoppt den Extraction-Shooter

i PUBG: Black Budget ist Geschichte – Krafton stoppt den Extraction-Shooter
Artikel von Markus Bauer +
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Aus dem nächsten großen PUBG-Ableger wird nichts: Krafton hat die Entwicklung von PUBG: Black Budget eingestellt. Nach einer Überprüfung des Projekts kamen die Entwickler zu dem Schluss, dass die aktuelle Ausrichtung keine Spielerfahrung ermöglichen würde, die langfristig überzeugen kann. Noch 2025 hatten wir den Extraction-Shooter samt Closed Alpha vorgestellt. Erkenntnisse aus Entwicklung und Tests sollen nun in zukünftige Projekte von PUBG Studios einfließen.

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