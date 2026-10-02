PUBG: Black Budget ist Geschichte – Krafton stoppt den Extraction-Shooter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Aus dem nächsten großen PUBG-Ableger wird nichts: Krafton hat die Entwicklung von PUBG: Black Budget eingestellt. Nach einer Überprüfung des Projekts kamen die Entwickler zu dem Schluss, dass die aktuelle Ausrichtung keine Spielerfahrung ermöglichen würde, die langfristig überzeugen kann. Noch 2025 hatten wir den Extraction-Shooter samt Closed Alpha vorgestellt. Erkenntnisse aus Entwicklung und Tests sollen nun in zukünftige Projekte von PUBG Studios einfließen.