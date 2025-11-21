PUBG-Macher enthüllen „Black Budget“: Neuer Extraction Shooter startet Alpha im Dezember

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Welt der Extraction Shooter wächst rasant und jetzt steigt auch der PUBG-Entwickler Krafton offiziell ein. Mit PUBG: Black Budget kündigte das Studio einen völlig neuen Spin-off-Titel an, der das PUBG-Universum in eine andere Richtung lenkt. Der erste geschlossene Alpha-Test startet schon im Dezember 2025 und viele Fans sind gespannt, wie sich PUBG in diesem Genre schlägt.

Die Frage, die sich viele stellen: Was macht Black Budget besonders? Und wie will Krafton gegen Titel wie Escape from Tarkov, Gray Zone Warfare oder Arc Raiders bestehen? Die ersten Infos geben bereits eine klare Richtung vor.

Was PUBG: Black Budget besonders macht

Krafton beschreibt das Spiel als taktischen Extraction Shooter, der auf Spannung, Überleben und ständiger Ungewissheit basiert. Anders als im Battle Royale kämpfst du hier nicht um den letzten Platz, sondern darum, wertvolle Beute zu sichern und lebend zu entkommen.

Die Grundidee: Laut Steam-Seite spielst du einen Contractor, der auf eine abgelegene Insel entsendet wird. Dort sollst du Artefakte sichern und das Geheimnis einer übernatürlichen Anomalie aufdecken. Das Besondere: Die Insel steckt in einem Zeitloop. Jede Wiederholung verändert die Umgebung, macht sie unberechenbarer und steigert den Schwierigkeitsgrad.

Während du dein Leben riskierst, triffst du sowohl auf echte Spieler als auch auf KI-Gegner. Deine Ausrüstung kannst du zwischen den Runden an deiner eigenen Basis verbessern. Diese Basis lässt sich mit Materialien aus den Raids erweitern – ähnlich wie in anderen Extraction-Games, aber mit einem starken Fokus auf Progression.

Der Survival-Faktor: Je länger du auf der Insel bleibst, desto härter wird es. Das soll den Druck erhöhen und jede Entscheidung wichtiger machen: Gehst du tiefer rein für bessere Loot-Chancen oder extrahierst du früh, um nichts zu verlieren? Genau dieses Risiko-Belohnungssystem macht das Genre so spannend.

Wie du an der Closed Alpha teilnehmen kannst

Der erste Testlauf findet vom 12. Dezember bis 22. Dezember 2025 statt. Du kannst über Steam teilnehmen, wenn du Zugang bekommst. So meldest du dich an:

Öffne die PUBG: Black Budget -Seite auf Steam

-Seite auf Steam Klicke auf „Zugang anfordern“ unter dem Playtest-Hinweis

Wirst du ausgewählt, erhältst du eine E-Mail von Steam

Einladung annehmen und ab dem 12. Dezember loslegen

Falls du kein Glück hast: Kurz vor Start sollen zusätzlich Keys über Twitch Drops verteilt werden. Und: Das Playtest-Material unterliegt keinem NDA – du darfst also streamen, Clips teilen und Gameplay veröffentlichen. Ähnlich wie die Alpha von Marathon (Bungie). Wir hoffen an dieser Stelle das es für die PUBG-Macher besser ausgeht.

Seit PUBG 2017 das Battle-Royale-Genre groß machte, hat Krafton nach Wegen gesucht, die Marke zu erweitern. Jetzt scheint der richtige Moment gekommen zu sein, um in ein boomendes Genre einzusteigen. Die Konkurrenz ist groß, aber Fans trauen dem Entwickler zu, einen starken Mix aus taktischem Shooter, Survival und Mystery zu liefern. Ob Black Budget das nächste große Multiplayer-Ding wird, entscheidet sich spätestens nach den ersten öffentlichen Tests im Dezember. Klar ist jedenfalls: Die Erwartungen sind hoch.

