ARC Raiders Guide: So levelst du schneller auf

Wenn du neu in ARC Raiders bist oder gezielt auf Level 75 zusteuern willst, solltest du wissen, wie du XP am effizientesten sammelst. Der Multiplayer-Shooter ist zugänglich, aber alles andere als simpel. Richtiges Timing, gutes Teamplay und kluge Entscheidungen trennen Anfänger von erfahrenen Raiders.

ARC Raiders hat sich schnell als einsteigerfreundlicher Shooter etabliert, der trotzdem genügend Anspruch bietet, um Veteranen zu fordern. Jeder Ausflug an die Oberfläche ist ein Risiko, aber genau dort sammelst du XP, Ressourcen und Skillpunkte, die du für deinen Build brauchst. Und wer clever vorgeht, erreicht das Max-Level deutlich schneller.

Wie funktioniert das Leveln in ARC Raiders?

Während deiner Einsätze verdienst du konstant XP durch Kämpfe, Loot, erfolgreiche Extractions und abgeschlossene Quests. Mit jedem Level-Up bekommst du Skillpunkte, die deinen Charakter spürbar stärken. Aktuell liegt das Max-Level bei 75, was bedeutet, dass du insgesamt 75 Skillpunkte freischalten kannst.

Wichtig: Es gibt mehr Skills als Punkte, daher musst du Prioritäten setzen. Jeder Build hat Stärken und Nachteile. Ohne Plan wirst du am Ende nicht das Optimum aus deinem Charakter holen.

Die besten Strategien, um schnell XP zu farmen

Level 75 erreichst du nicht nebenbei. Du musst gezielt XP farmen und jede Minute effizient nutzen. Das sind die wichtigsten XP-Quellen und wie du sie maximierst:

1. Sei proaktiv und such die Konfrontation

ARC Raiders ist trotz Koop-Option klar auf PvP ausgelegt. Du wirst auf andere Raiders treffen und ihre Absichten sind selten freundlich. Wenn du zu passiv spielst, verpasst du wertvolle XP. Für verursachten Schaden und Eliminations erhältst du regelmäßig XP, sowohl gegen Spieler als auch gegen ARC-Maschinen.

Die Maschinen sind immer feindlich und skalieren je nach Gebiet. Plane deine Ausrüstung und Munition, bevor du dich auf Kämpfe einlässt.

2. Looten ist Pflicht, nicht Bonus

Loot ist dein Lebensnerv. Jede Ressource kann über Erfolg oder Tod entscheiden und über XP. Du erhältst mindestens 200 XP pro Loot-Punkt, selbst wenn andere Spieler bereits dort waren. Dazu gehören:

Gebäude und Container

Leichen anderer Raiders

Zerstörte ARC-Maschinen

Sammelbare Ressourcen wie Früchte

Wenn du nicht lootest, verschenkst du XP und Material für kommende Runs.

3. Setz auf längere Runs statt schnelle Exits

Kurze Runs bringen Sicherheit, aber wenig Fortschritt. Je länger du an der Oberfläche bleibst, desto mehr profitierst du. Du bekommst etwa 200 XP pro Minute, unabhängig davon, ob du kämpfst oder lootest. Runs über 20 Minuten zahlen sich massiv aus.

Gut ausgerüstet zu sein ist entscheidend. Wer ohne Backup-Plan 25 Minuten überlebt, kann enorme XP stapeln.

4. Extrahiere rechtzeitig

Klingt trivial, ist aber der häufigste Fehler: Wenn du nicht extrahierst, bekommst du keinen Extraction-Bonus und verlierst fast deinen gesamten Loot. Der Safe-Pocket-Slot schützt nur ein Item.

Behalte immer im Blick:

Munition

HP und Schild

Inventarplatz

Feindbewegungen im Gebiet

Wenn eine Extraction riskant wird, geh pragmatisch vor. Ein sicherer Exit bringt langfristig mehr XP als ein überhasteter Fight kurz vor Schluss.

