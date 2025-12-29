Das sind die 11 seltensten und teuersten Konsolen der Welt

Lukas Ipirotis Kennt sich nicht nur bei Filmen und Serien fabelhaft aus, sondern hat auch einen Drang seine Geschichten dramatisch zu erzählen.

Vergoldete Gehäuse, streng limitierte Auflagen oder Konsolen, die kaum jemand kaufen konnte: Manche Videospielsysteme sind heute extrem selten und unglaublich wertvoll. Oft liegt das an einer geringen Stückzahl, hohem Alter oder sehr hohen Produktionskosten.

Manchmal reicht aber auch pures Glück. Oder ein Hype, den damals niemand kommen sah. So wurden ehemals ganz normale Konsolen über die Jahre zu begehrten Sammlerstücken. Die Preise liegen heute oft im fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich. Doch wo steht eigentlich die teuerste und seltenste Konsole der Welt?

Und welche Geräte sind heute so rar, dass sie auf Auktionen Rekordsummen erzielen? Genau deshalb haben wir für dich eine Liste der 11 wertvollsten und seltensten Konsolen der Welt zusammengestellt. Mit etwas Glück schlummert vielleicht auch bei dir noch ein echter Gaming-Schatz – in einer alten Kiste, im Keller oder auf dem Dachboden. Ein Blick lohnt sich. Vielleicht mehr, als du denkst.

Platz 11 der seltensten Konsolen (Bonusplatz): PlayStation 5

Kaum eine Konsole war 2020/2021 so schwer zu bekommen wie Sonys neueste Generation, die PlayStation 5. Schon zum Release war sie in fast allen Ländern ausverkauft. Jede kleine Lieferung, die online auftaucht, ist oft nach wenigen Minuten wieder verschwunden.

Auch im Juli 2021 war das der Fall. Du musst also schnell sein. Dieser Redakteur kann dir bestätigen: Oft blieben nur wenige Minuten.

Durch die Pandemie kam es zudem zu Problemen bei der Produktion von Grafikchips. Deshalb war kurzfristig auch keine Entspannung in Sicht. Die Lage verbesserte sich erst 2022 bzw. 2023.

Platz 10 der seltensten Konsolen: Atari Cosmos

Der Atari Cosmos ist ein Sonderfall. Die Konsole kam nie offiziell auf den Markt. Trotzdem tauchten über die Jahre einzelne Exemplare im Internet auf. Die Chance, eine zu finden, ist extrem gering – aber nicht null.

Entwickelt wurde der Cosmos zwischen 1978 und 1981. Weltweit existieren heute nur noch fünf Stück. Besonders war die geplante Holografie-Technik, mit der ein 3D-Effekt erzeugt werden sollte. Laut den Entwicklern war dieser Effekt jedoch nicht überzeugend genug.

Atari entschied sich daher, die Konsole nie zu veröffentlichen, und konzentrierte sich auf andere Projekte.

Platz 9: Nintendo 64DD

Der Nintendo 64DD ist streng genommen keine eigene Konsole. Es handelt sich um ein Disk-Laufwerk für den Nintendo 64. 1999 erschien das Add-on, verkaufte sich aber nur schleppend. Rund 15.000 Einheiten wurden abgesetzt.

Trotzdem gilt der 64DD heute als extrem selten. Viele Geräte gingen über die Jahre verloren. Mit dem Add-on waren nicht nur Datenträger möglich, sondern auch einfache Online- und Community-Funktionen.

Da der kommerzielle Erfolg ausblieb, wurden kaum Spiele entwickelt. Das macht den 64DD heute umso begehrter.

Platz 8: Sega Aiwa Mega CD

Die Sega Aiwa Mega CD war ein ungewöhnlicher Versuch, Konsole und Musikgerät zu vereinen. Heraus kam eine tragbare Gaming-Boombox. Du konntest darauf Mega Drive– und Mega-CD-Spiele abspielen.

Das blaue CD-Radio war jedoch unhandlich und musste erst zusammengebaut werden. Genau das macht es heute zu einem kuriosen und seltenen Sammlerstück.

Platz 7: Sharp Super Famicom TV

Hier handelt es sich um eine offizielle Partnerschaft zwischen Sharp und Nintendo. Das Ergebnis war ein Röhrenfernseher mit eingebautem SNES.

Die Spielekassetten wurden direkt in das Gerät gesteckt. Controller ließen sich extern anschließen. Für damalige Verhältnisse bot der Fernseher eine bessere Bildqualität als viele Standard-Setups.

Mit moderneren Fernsehern wurde das Gerät schnell überflüssig. Heute wird es auf eBay für mehrere Tausend Euro gehandelt.

Platz 6 der seltensten Konsolen: Jubiläums-PS4

Zum 20-jährigen Jubiläum der PlayStation brachte Sony eine spezielle PS4 im Retro-Design heraus. Farbe und Optik erinnerten stark an die erste PlayStation.

Auch der Controller passte perfekt zum Look. Selbst das alte, bunte Sony-Logo war wieder zu sehen. Die limitierte Stückzahl sorgte schnell für hohe Nachfrage.

Heute ist die Jubiläums-PS4 nur schwer zu finden. Wer eine möchte, muss tief in die Tasche greifen. Auf Amazon lag der Preis im April 2021 bei rund 1.799 Euro.

Platz 5: Sega Genesis CDX

Der Sega Genesis CDX, auch Sega Multi-Mega, vereinte Mega Drive und Mega-CD in einem Gerät. Die Auflage war auf rund 5.000 Stück begrenzt.

Als tragbare Konsole beworben, war sie ohne Bildschirm kaum sinnvoll. Mit Netzteil konntest du aber sowohl CDs als auch Module abspielen.

Heute kostet die Konsole im guten Zustand mehrere Hundert Euro. Auf eBay lag der Preis zuletzt bei etwa 600 Euro.

Platz 4: Maziora Dreamcast

Technisch ist der Maziora Dreamcast eine ganz normale Dreamcast. Besonders macht ihn die auffällige Lackierung im Chrome-Stil der 90er-Jahre.

Nur 500 Einheiten wurden als Promo-Aktion produziert – ausschließlich in Japan. Genau deshalb gilt die Konsole heute als sehr selten und wertvoll.

Platz 3: Super NES CD-ROM

Der Super NES CD-ROM ist ein echtes Stück Videospielgeschichte. Geplant war er als Erweiterung für das SNES – mit Modul- und CD-Laufwerk.

Das Projekt entstand aus einer Partnerschaft zwischen Sony und Nintendo. Der Prototyp trug bereits den Namen PlayStation. Nach dem Bruch der Zusammenarbeit entwickelte Sony daraus seine eigene Konsole.

Nur rund 200 Prototypen wurden gebaut. Die meisten davon zerstörte man. Die wenigen erhaltenen Exemplare erzielen heute enorme Auktionspreise.

Platz 2: 10-Millionen-Modell der PS1

Auf den ersten Blick wirkt diese PlayStation 1 unspektakulär. Technisch unterscheidet sie sich nicht vom Standardmodell. Der Unterschied liegt im dunkelblauen Gehäuse.

Produziert wurde das Modell in sehr kleiner Stückzahl. Für PlayStation-Fans ist es ein echter Heiliger Gral. Ein Reddit-Nutzer fand eines der Geräte bei einem Garagenverkauf – für nur 20 Dollar.

Der tatsächliche Marktwert liegt um ein Vielfaches höher. Flohmärkte können sich also lohnen.

Platz 1: Nintendo Wii Supreme

Die Nintendo Wii Supreme ist vermutlich die teuerste Konsole der Welt. Sie entstand in Zusammenarbeit mit dem Juwelier Stuart Hughes.

Das Gehäuse besteht aus 2.500 Gramm 22-karätigem Gold. Die Knöpfe sind mit echten Diamanten besetzt. Der Materialwert übersteigt alles, was man sonst von Konsolen kennt.

Auf der offiziellen Seite ist sie noch gelistet. Der Preis liegt bei rund 350.000 Euro. Das perfekte Gegenstück zum Xbox-Controller aus purem Gold.

Dieser Artikel wurde erneut veröffentlicht und inhaltlich überprüft. Die Erstveröffentlichung erfolgte 2023 auf DailyGame.at.

