Steam Machine: Neuer Backend-Hinweis deutet baldige Ankündigung an, doch der Preis könnte schocken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve könnte kurz davorstehen, endlich konkreter über die neue Steam Machine zu sprechen. Das Gerät soll PC-Gaming stärker ins Wohnzimmer bringen und wirkt damit wie Valves nächster großer Angriff auf den Konsolenmarkt. Doch während neue Backend-Funde auf eine baldige Preis- und Terminankündigung hindeuten, sorgt ausgerechnet der mögliche Preis schon jetzt für Diskussionen.

Laut einem Bericht von Brad Lynch (via X.com) wurde offenbar eine Steam Machine Welcome Tour in Steams Backend entdeckt. Besonders spannend: Als der neue Steam Controller eine ähnliche Backend-Behandlung bekam, dauerte es laut Lynch nur wenige Wochen, bis Valve Preis und Launch-Termin offiziell nannte. Bestätigt ist eine baldige Ankündigung damit nicht, aber der Zeitpunkt wirkt auffällig.

Warum der Backend-Fund so spannend ist

Eine „Welcome Tour“ klingt auf den ersten Blick harmlos. In Wahrheit kann so ein Fund aber viel verraten. Solche Einträge tauchen meist nicht auf, wenn ein Produkt noch weit entfernt ist. Sie deuten darauf hin, dass Valve interne Oberflächen, Einführungsbildschirme und Nutzerführung vorbereitet.

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Die Screenshots sollen unter anderem Tipps zur Nutzung der Steam Machine zeigen. Dabei wird auch ein microSD-Kartenslot erwähnt. Nutzer sollen Speicher erweitern können, indem sie eine microSD-Karte einsetzen und formatieren. Außerdem wurde offenbar ein Firmware-Update-Bildschirm für den Steam Controller im Zusammenhang mit der Steam Machine ergänzt.

Das klingt nach finaleren Vorbereitungen. Nicht nach einer vagen Idee. Nicht nach einem frühen Prototyp. Sondern nach einem Gerät, das Valve seinen Nutzern bald erklären muss.

Die Steam Machine könnte Valves echte Konsolen-Alternative werden

Valve hat mit dem Steam Deck bewiesen, dass PC-Gaming einfacher wirken kann. Kein klassischer Windows-PC, keine komplizierte Treibersuche, kein Bastelgefühl. Einschalten, Steam öffnen, spielen. Genau dieses Prinzip könnte die Steam Machine bald ins Wohnzimmer bringen.

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Viele Spieler besitzen längst eine große Steam-Bibliothek. Eine kompakte Box am Fernseher, die diese Spiele „Konsolen-ähnlich“ zugänglich macht, wäre enorm attraktiv. Besonders für Nutzer, die PC-Spiele lieben, aber keinen klassischen Gaming-PC neben dem Fernseher stehen haben wollen.

Doch die Steam Machine steht vor einem schwierigen Vergleich. Sie wird automatisch gegen PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 gestellt. Und genau hier entscheidet nicht nur Leistung. Hier entscheidet vor allem der Preis.

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Steam Machine: Der mögliche Preis wird zum größten Problem

Parallel zum Backend-Fund gibt es neue Hinweise auf Valves interne Preispläne. Laut Insider Jez Corden (via The Xbox Two-Podcast) soll der Wohnzimmer-PC von Valve bereits bei der Ankündigung intern bei rund 1.000 US-Dollar (rund 860 Euro) geplant gewesen sein. Diese Information stamme laut Corden von einer sehr guten Quelle, auf die er nicht näher einging.

Wichtig ist: Das ist kein offizieller Preis. Es ist ein Insider-Hinweis. Trotzdem ist die Zahl brisant. 1.000 US-Dollar wären weit entfernt von dem, was viele Spieler bei einer Wohnzimmer-Konsole erwarten. Selbst wenn es sich dabei um eine größere 2-TB-Variante handeln sollte, verändert das die Wahrnehmung sofort.

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Brad Lynch hatte zuvor ebenfalls gehört, dass Valves ursprüngliche Preisschätzung für die Steam Machine höher gelegen haben soll als der inzwischen angehobene Preis des Steam Deck. Demnach könnte Valve ursprünglich mit einem Einstieg um 800 US-Dollar (rund 700 Euro) oder mehr geplant haben.

Konsole oder Premium-PC? Genau hier liegt die Gefahr

Die größte Herausforderung für Valve ist nicht nur Technik. Es ist die Erwartung. Wenn Spieler „Steam Machine“ hören, denken viele an eine Art Steam-Konsole. Also an ein Gerät, das einfach, stark und bezahlbar genug ist, um im Wohnzimmer gegen PlayStation und Xbox zu bestehen. Bei 800, 1.000 oder sogar mehr Euros verschiebt sich diese Wahrnehmung. Dann wäre die Steam Machine keine günstige Konsolen-Alternative mehr. Sie wäre ein kompakter Premium-PC mit SteamOS. Das kann immer noch spannend sein. Aber es spricht ein anderes Publikum an.

Ein Enthusiast mit großer Steam-Bibliothek könnte so ein Gerät anders bewerten. Wer bereits hunderte Spiele besitzt, regelmäßig Steam-Sales nutzt und PC-Freiheit schätzt, sieht vielleicht mehr Wert. Ein klassischer Konsolenspieler fragt dagegen sofort: Warum soll ich deutlich mehr zahlen als für eine PS5 oder Xbox?

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Genau deshalb wird die nächste offizielle Präsentation so wichtig. Valve muss nicht nur sagen, wann die Steam Machine erscheint. Valve muss erklären, warum sie ihren Preis wert ist. Leistung, Speicher, Lautstärke, Bedienung, SteamOS, Controller, Kompatibilität und mögliche Upgrades müssen ein klares Gesamtbild ergeben.

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