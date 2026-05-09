Steam Controller: Valve startet Reservierung nach raschem Ausverkauf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve zieht Konsequenzen aus dem schnellen Ausverkauf des neuen Steam Controllers. Nachdem die erste Charge kurz nach dem Start vergriffen war, öffnet das Unternehmen nun eine offizielle Reservierungswarteschlange. Damit sollen Käufer nicht mehr bei jedem Restock hektisch aktualisieren müssen. Stattdessen sichern sie sich einen Platz in der Reihe und erhalten später eine E-Mail, sobald sie den Controller kaufen können.

Der neue Steam Controller kostet 99 Euro und war nach dem Verkaufsstart am 04. Mai 2026 sehr schnell ausverkauft. Kurz darauf gab Angebote auf Plattformen wie eBay zu deutlich höheren Preisen. Valve reagiert nun mit strengeren Regeln, um Wiederverkäufer einzubremsen und interessierten Spielern eine fairere Chance zu geben.

So funktioniert die neue Steam-Controller-Warteschlange

Die Reservierung wurde gestern, 08. Mai 2026 – 19:00 MESZ geöffnet (via SteamCommunity.com). Wer sich einträgt, bekommt seinen Platz in der Warteschlange gespeichert. Sobald neue Geräte verfügbar sind, verschickt Valve Kauf-E-Mails in der Reihenfolge der Reservierungen. Danach haben Nutzer 72 Stunden Zeit, den Kauf über Steam abzuschließen. Wer diese Frist verpasst, verliert den Platz und das Angebot geht an die nächste Person weiter.

Werbung

Zudem begrenzt das US-Unternehmen die Reservierungen auf einen Steam Controller pro Nutzer. Außerdem müssen Käufer ein Steam-Konto in gutem Zustand besitzen und vor dem 27. April 2026 mindestens einen Kauf auf Steam getätigt haben. Auch noch wichtig: Nutzer, die bereits einen Controller gekauft haben, können vorerst keinen weiteren reservieren. Diese Regeln sollen verhindern, dass neue Fake-Konten oder Bots die Warteschlange dominieren.

Und so einfach funktioniert es: Einfach im Steam Store (oder auf der Webseite) auf Reservierung drücken. Mehr braucht es auch nicht.

Übrigens kam das Interesse nicht aus dem Nichts. Der neue Steam Controller soll eng mit Steam, Steam Deck und Steam Input verbunden sein. Für viele PC-Spieler ist das spannend, weil sie damit Spiele am Fernseher, auf dem Sofa oder zusammen mit Valves Hardware-Ökosystem komfortabler steuern können. Genau deshalb sehen viele Beobachter die Reservierung auch als wichtigen Test für mögliche kommende Valve-Hardware wie eine neue Steam Machine oder Steam Frame.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!