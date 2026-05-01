Steam Machine: Release in Kürze? – Neue Daten deuten auf baldigen Start hin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Bei der Steam Machine könnte sich der Release tatsächlich nähern. Der XR-Analyst Brad Lynch behauptet, dass Valves US-Lager in den vergangenen Wochen in größerer Menge als „Game Consoles“ deklarierte Ware erhalten habe. Als Quelle nennt er einen Bot, der Importdaten von Firmen überwacht. Als Importeur führt er Ingram Micro an, also Valves Vertriebs- und Lagerpartner in Carol Stream, Illinois. Das ist weiterhin ein Leak, aber kein völlig haltloser: PCGamer.com meldet dazu, dass sich über Handelsdaten tatsächlich jüngste Lieferungen solcher „Game Consoles“ nachvollziehen lassen.

Wichtig ist die Einordnung: Aus den Daten geht nicht eindeutig hervor, dass es sich zwingend um Steam Machines handeln muss. Lynch selbst sagt, dass darunter theoretisch auch Steam-Deck-Nachlieferungen sein könnten. Trotzdem halten mehrere „Insider“ die Steam Machine für die naheliegendste Erklärung, weil Valve in den letzten Monaten immer wieder bekräftigt hat, dass der „Gaming-PC für das Wohnzimmer“ noch 2026 erscheinen soll.

Erscheint die Steam Machine nun doch früher als gedacht?

Das passt auch zur bisherigen Gesamtlage. Valve hatte den Start der Steam Machine ursprünglich für Anfang 2026 vorgesehen, dann aber wegen der anhaltenden RAM- und Speicherknappheit ausgebremst. Valve hat seinen Release-Plan für 2026 jedoch nicht aufgegeben. Der neue Steam Controller kommt sogar schon vor der Steam Machine in den kommenden Tagen, gerade weil er nicht von denselben RAM-Problemen betroffen ist.

Werbung

Genau deshalb wirken die neuen Lagerbewegungen so interessant. Wenn Valve jetzt tatsächlich in größerer Menge Geräte in sein US-Verteilzentrum schiebt, spricht das zumindest dafür, dass sich die Macher von Half-Life, Counter-Strike und Co operativ auf den nächsten Schritt vorbereitet. Das ist noch keine offizielle Ankündigung, aber es wäre ziemlich ungewöhnlich, wenn solche Mengen einfach nur Routine wären. Vor allem in einer Phase, in der Valve laut mehreren Berichten ohnehin kurz vor neuen Preis- und Release-Infos stehen soll.

Steam Machine wird kein Schnäppchen

Hinzu kommt, dass die Steam Machine zuletzt laut Lynch intern wohl deutlich teurer geworden sein soll als ursprünglich gedacht. Er hatte bereits vor wenigen Tagen behauptet, die laufende Speicherkrise habe Valves interne Preisziele verschoben und die Steam Machine besonders stark getroffen. Wenn nun parallel Lagerbestände anlaufen, könnte das bedeuten, dass Valve die Preisfrage intern weitgehend geklärt hat und nun in die letzte Vorbereitungsphase geht. Auch das bleibt unbestätigt, ergibt aber zusammen mit den Importdaten ein auffälliges Bild. Allerdings auch sehr widersprüchlich, zu den letzten Valve-Gerüchten.

Unterm Strich gilt also: Nein, Valve hat den Start der Steam Machine noch nicht offiziell angekündigt. Aber die Kombination aus Importdaten, Warehouse-Aktivität, Valves weiter gültigem 2026-Ziel und den jüngsten Berichten über Preisvorbereitungen macht dieses Gerücht deutlich glaubwürdiger als viele frühere Spekulationen. Sollte das wirklich die erste größere Lagerwelle für Launch-Geräte sein, dann könnte Valve nicht mehr allzu weit von der finalen Enthüllung entfernt sein. Und vielleicht kurz vor der Enthüllung von Half-Life 3. Oder so. Immerhin braucht eine neue „Konsole“ auch einen Launch-Titel, auf den wir seit beinahe unser halbes Leben warten. Ich liebe Wortspiele…

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!