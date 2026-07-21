GTA 6 soll Take-Two ein Rekordjahr bescheren, aber eine Zahl wird oft falsch verstanden

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist längst nicht mehr nur ein Spiel. Es ist ein Finanzereignis. Jeder Trailer, jede Vorbestellung und jede kleine Formulierung von Rockstar oder Take-Two wird inzwischen behandelt, als würde gleich die Börse in Vice City öffnen. Und diesmal gibt es tatsächlich eine offizielle Aussage, die ziemlich klar zeigt, wie groß die Erwartungen an den Rockstar-Titel sind.

Take-Two Interactive hat in einem aktuellen Aktionärsschreiben erneut auf das Geschäftsjahr 2027 geblickt. Darin beschreibt CEO Strauss Zelnick das Geschäftsjahr 2027 als möglichen Wendepunkt für das Unternehmen. Der Grund ist wenig überraschend: der geplante Release von Grand Theft Auto VI am 19. November 2026.

Take-Two erwartet Rekorde, aber nennt keine GTA 6-Einzelsumme

Der wichtige Punkt: Take-Two spricht nicht davon, dass GTA 6 allein eine bestimmte Summe bereits verdient hat. Stattdessen geht es um das gesamte Geschäftsjahr und die Kennzahl Net Bookings. In den offiziellen Finanzunterlagen hatte Take-Two für das Geschäftsjahr 2027 bereits 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar an Net Bookings in Aussicht gestellt.

Das klingt trocken, ist aber riesig. Im Geschäftsjahr 2026 lag Take-Two bei 6,72 Milliarden US-Dollar Net Bookings. Der Sprung auf über acht Milliarden wäre also nicht irgendeine kleine Verbesserung, sondern ein neues Rekord-Niveau. Und ja, GTA 6 ist dabei der offensichtliche Motor.

Net Bookings sind nicht einfach Umsatz

Wichtig ist die Einordnung. Net Bookings sind nicht exakt dasselbe wie klassischer Umsatz. Take-Two definiert diese Kennzahl als Nettowert der digital verkauften oder physisch ausgelieferten Produkte und Services. Dazu zählen unter anderem auch Lizenzgebühren, Merchandise, Ingame-Werbung und andere Publisher-Anreize. Take-Two sagt: Das Geschäftsjahr 2027 soll Rekordwerte erreichen. Take-Two sagt nicht: GTA 6 hat bereits offiziell mehrere Milliarden Dollar eingespielt.

Trotzdem ist klar, warum alle auf diese Zahlen springen. Kein anderes Spiel hat aktuell so viel wirtschaftliches Gewicht. Wenn Grand Theft Auto VI startet, reden wir nicht nur über Verkaufszahlen. Wir reden über Vorbestellungen, Premium-Editionen, digitale Verkäufe, spätere Online-Inhalte, GTA+ und langfristige Monetarisierung.

GTA Online läuft immer noch absurd stark

Besonders spannend ist, dass Take-Two nicht nur auf GTA 6 blickt. Im Aktionärsschreiben wird auch betont, dass die GTA-Reihe weiterhin deutlich über den Erwartungen liegt. GTA Online profitierte zuletzt stark vom Update A Safehouse in the Hills, das laut Take-Two zu den erfolgreichsten Updates seiner Geschichte zählt.

Für GTA 6 bedeutet das: Rockstar startet nicht bei null. Das Unternehmen bringt nicht einfach nur ein neues Spiel auf den Markt. Es bringt den Nachfolger zu einem der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte überhaupt und hat parallel noch immer eine funktionierende Gelddruckmaschine laufen. Wenn man sich fragt, warum Investoren so nervös und gleichzeitig so euphorisch sind: Genau deshalb.

Take-Two sagt leise, was alle ohnehin erwarten

Das aktuelle Aktionärsschreiben ist keine klassische Fan-Ankündigung. Es gibt keinen Trailer 3, keine neuen Gameplay-Szenen und keine Details zu GTA Online 2. Aber es zeigt, wie Take-Two intern und gegenüber Investoren über GTA 6 spricht. Das Spiel ist nicht einfach wichtig. Es ist der zentrale Baustein für ein Rekordjahr. Take-Two erwartet mehr als eine Milliarde Dollar operativen Cashflow im Geschäftsjahr 2027 und spricht von Rekord-Net-Bookings. Und eben das neue Grand Theft Auto steht dabei ganz vorne.

Damit wird wieder klar: Rockstar veröffentlicht im November nicht nur das nächste GTA. Rockstar Games veröffentlicht den Titel, an dem sich 2026 wahrscheinlich die gesamte Spielebranche messen lassen muss.