Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei GTA 6 reicht inzwischen ein Satz, damit die Community wieder komplett durchdreht. Genau das passiert jetzt rund um den 25. Juni 2026. Rockstar Games hat bereits offiziell bestätigt, dass an diesem Tag die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI starten. Doch viele Fans hoffen plötzlich auf mehr: Könnte an diesem Tag auch Trailer 3 erscheinen?

Der Auslöser ist ein Kommentar des offiziellen YouTube-Accounts. YouTube reagierte auf den Rockstar-Beitrag (via Reddit) mit dem Satz: „Consider us busy June 25th.“ Also sinngemäß: „Betrachtet uns am 25. Juni als beschäftigt.“ Für viele Fans klingt das wie ein kleiner Hinweis darauf, dass selbst YouTube an diesem Tag mit einem großen GTA 6-Moment rechnet.

Warum der 25. Juni plötzlich noch wichtiger wirkt

Der 25. Juni 2026 war schon vorher ein wichtiger Termin. Rockstar Games hat bestätigt, dass Grand Theft Auto VI ab diesem Tag in digitalen Stores und bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden kann. Gleichzeitig wurde das offizielle Cover-Artwork enthüllt. Der Release bleibt für den 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X/S geplant.

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Damit beginnt für Rockstar die heiße Verkaufsphase. Und genau deshalb wirkt diese „Trailer 3-Theorie“ nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nicht so wie viele vorher. Wenn Vorbestellungen starten, wollen Spieler normalerweise wissen, was sie kaufen. Editionen, Preis, Boni, Gameplay und neue Szenen wären jetzt logische Themen.

Ich würde trotzdem vorsichtig bleiben, weil ein YouTube-Kommentar keine Rockstar-Ankündigung ist. Er kann ein harmloser Social-Media-Gag sein. Er kann bedeuten, dass YouTube mit viel Traffic zum Vorbestellungsstart rechnet. Oder er kann tatsächlich andeuten, dass an diesem Tag ein neues Video kommt. Nur beweisen lässt sich daraus nichts!

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Fans hoffen auf mehr als nur Preise und Editionen

Der nächste Trailer wäre für GTA 6 extrem wichtig. Trailer 1 zeigte erstmals Vice City, Lucia und die moderne Florida-Energie von Leonida. Trailer 2 gab mehr Einblick in Jason, Lucia, Nebenfiguren und die Welt. Jetzt erwarten viele Fans von Trailer 3 endlich mehr Gameplay, mehr Systeme und vielleicht auch einen klareren Blick auf Missionen, Polizei, Fahrzeuge oder GTA Online.

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Dass ausgerechnet YouTube kommentiert, macht die Sache besonders spannend. Grand Theft Auto VI ist kein normales Spiel. Jeder Trailer wird dort zu einem Event. Wenn die Entwickler wirklich ein neues Video veröffentlichten, ist die Video-Plattform für Stunden eine der wichtigsten Bühnen der Gaming-Welt. Darum wirkt der Kommentar so doppeldeutig. Vielleicht ist es nur ein lockerer Spruch. Vielleicht weiß YouTube aber auch, dass am 25. Juni sehr viel auf der Plattform passieren wird. Beides ist möglich. Genau diese Unsicherheit macht den Hype aus.

GTA 6: Trailer 3 am 25. Juni wäre logisch, aber nicht sicher

Mein Gefühl: Der 25. Juni ist zumindest ein sehr guter Kandidat für mehr GTA 6-Material. Rockstar startet die Vorbestellungen. Der Preis ist noch offen. Die Editionen sind noch offen. Viele Fans wollen wissen, was sie bekommen. Ein neuer Trailer oder zumindest ein ausführlicheres Video würde perfekt dazu passen.

Aber Rockstar ist eben Rockstar. Das Studio macht selten genau das, was Fans vorher ausrechnen. Manchmal kommt ein Trailer plötzlich. Manchmal bleibt es bei einem kleinen Update. Und manchmal lässt Rockstar die Community einfach weiter spekulieren, weil auch das Teil des Marketings ist.

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Der 25. Juni wird also spannend. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series.

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