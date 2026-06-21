Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kaum ein Thema rund um GTA 6 wird derzeit so heiß diskutiert wie der Preis. Rockstar Games hat den Release-Termin bestätigt, die Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026, doch eine entscheidende Frage bleibt offen: Wie viel wird Grand Theft Auto VI wirklich kosten?

Jetzt liefert ausgerechnet der portugiesische Händler FNAC neuen Stoff für Spekulationen. Auf einer Übersichtsseite für kommende Videospiele sind mehrere unbekannte Rockstar-Einträge aufgetaucht. Die Produkte tragen schlichte Namen wie RS1, RS2, RS3, RS4 und RS5. Alle sind als PS5-Vorbestellung für November 2026 gelistet und aktuell nicht verfügbar. Die Preise reichen von 89,99 Euro über 99,99 Euro, 109,99 Euro und 119,99 Euro bis hin zu 199,99 Euro.

Warum Fans sofort an GTA 6 denken?

Natürlich steht dort nicht direkt Grand Theft Auto VI. Genau das ist wichtig. FNAC nennt die Produkte nicht beim offiziellen Namen, sondern nur als Rockstar-SKUs. Trotzdem ist klar, warum Fans sofort hellhörig werden. Rockstar hat für November 2026 ein riesiges Spiel im Kalender, und das ist eben GTA 6 und sonst kein anderes.

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Genau hier liegt die Spannung. Es sieht auffällig aus. Es passt zeitlich. Es kommt von einem echten Händler. Aber es ist (noch) kein offizieller Preis.

89,99 Euro wäre ein deutliches Signal

Sollte der günstigste Eintrag tatsächlich die Standardversion von GTA 6 betreffen, würde das viel bedeuten. 89,99 Euro wären oberhalb dessen, was viele Spieler bei Standardversionen gewohnt sind. In Europa liegen große PS5-Spiele häufig bei 79,99 Euro. Nintendo hat mit Mario Kart World bereits gezeigt, dass 89,99 Euro für große physische Spiele nicht mehr völlig undenkbar sind.

Auf Reddit wird genau dieser Vergleich gezogen. Ein Nutzer schreibt, dass Standardversionen großer Spiele in Europa oft bei 79,99 Euro liegen, während Mario Kart World mit 89,99 Euro höher angesetzt wurde. Daraus leitet er ab, dass GTA 6 in den USA möglicherweise bei 80 US-Dollar landen könnte. – Ich halte das für den realistischeren Teil der Spekulation. 89,99 Euro für eine physische Standardversion wären zwar teuer, aber nicht komplett absurd. Gerade bei Grand Theft Auto VI dürfte Take-Two genau wissen, dass viele Spieler den Preis trotzdem zahlen würden. Und bei den bisher gezeigten Trailern und Screenshots wird dieser Titel den Preis wert sein.

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Was steckt hinter 199,99 Euro?

Der spannendste Eintrag ist aber nicht 89,99 Euro, sondern 199,99 Euro. Wenn diese SKU wirklich mit GTA 6 zusammenhängt, könnte sie auf eine große Collector’s Edition, Deluxe Edition oder ein Bundle hindeuten. Denkbar wären physische Extras, Steelbook, Karte, digitale Inhalte oder eine Edition mit zusätzlichem GTA-Online-Bonus.

Aber auch hier gilt: Das ist Spekulation. Händler arbeiten oft mit Platzhaltern, internen Codes und vorläufigen Preisen. Solche Einträge können später verschwinden, korrigiert oder komplett anders benannt werden. Gerade bei einem Spiel wie GTA 6 können Händler wie „FNAC“ Vorbereitungen treffen, bevor Rockstar Games alle Details offiziell freigibt.

Trotzdem wirkt die Preisstaffel auffällig. 89,99, 99,99, 109,99, 119,99 und 199,99 Euro sehen nicht wie ein einzelner Zufall aus. Sie wirken eher wie vorbereitete Editionen oder SKU-Platzhalter für unterschiedliche Varianten.

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Rockstar hat bisher nur die Vorbestellungen bestätigt

Offiziell ist bisher nur: Die Vorbestellungen für GTA 6 starten am 25. Juni 2026. Rockstar nennt digitale Stores und ausgewählte Händler. Der Release bleibt für 19. November 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Einen finalen Preis nennt Rockstar bisher offiziell noch nicht.

Das macht den Preis-Fund in Portugal so interessant. Wenn Händler bereits Einträge vorbereiten, könnten die offiziellen Editionen bald enthüllt werden. Bis dahin sollte man aber vorsichtig bleiben. Wer jetzt schon von einem sicheren 90-Euro-Standardpreis spricht, geht einen Schritt zu weit. Der Eintrag ist ein Hinweis, kein Beweis.

Take-Two weiß, dass GTA 6 die Preisgrenze testen kann

Die Preisdebatte kommt nicht aus dem Nichts. Seit Monaten wird darüber diskutiert, ob GTA 6 teurer wird als andere große AAA-Spiele. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sprach zuletzt immer wieder über Wert, Preis und Fairness. Er sagte sinngemäß, „Kunden müssten das Gefühl haben, dass ein Produkt großartig sei und der verlangte Preis für das Gebotene fair wirke“.

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Genau das ist der Punkt. Bei GTA 6 wird Take-Two vermutlich argumentieren können: Dieses Spiel ist größer, teurer und langlebiger als fast alles andere auf dem Markt. Viele Fans werden das akzeptieren. Andere werden sagen: Ein Vollpreisspiel darf nicht immer weiter teurer werden, nur weil es Grand Theft Auto am Cover hat.

Ich verstehe beide Seiten. GTA 6 wird wahrscheinlich ein gigantisches Spiel. Aber wenn der Standardpreis in Europa wirklich bei 89,99 Euro liegt, setzt Rockstar Games ein Signal für die ganze Branche. Andere Publisher werden sehr genau beobachten, wie Spieler darauf reagieren.

Der Zeitpunkt des Händler-Preis-Leaks passt. Die Plattform passt. Und der Release-Monat passt. Der Vorbestellungsstart steht unmittelbar bevor. Deshalb dürfte diese Spur nicht einfach ignoriert werden.

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