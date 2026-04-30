GTA 6: Take-Two-CEO spricht über den Preis und beruhigt Fans

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Preis von Grand Theft Auto 6 gehört zu den größten offenen Fragen vor Release. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, das Spiel könnte deutlich teurer werden als andere AAA-Titel. Jetzt hat sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick erneut dazu geäußert und seine Worte klingen für viele überraschend beruhigend.

Konkrete Zahlen nennt er zwar weiterhin nicht. Stattdessen betont er einen anderen Punkt: Für Take-Two sei entscheidend, dass Spieler das Gefühl haben, ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Man wolle laut Zelnick „deutlich weniger verlangen als den tatsächlichen Wert“, den das Spiel bietet. Das ist eine klare Botschaft – auch wenn sie keine feste Zahl liefert.

Kein 100-Euro-Schock?

Gerade in den letzten Monaten hatten sich Spekulationen gehäuft, dass GTA 6 erstmals die 100-Euro-Marke sprengen könnte. Diese Sorge scheint aktuell eher unwahrscheinlich. Branchenüblich bewegen sich große AAA-Spiele seit Jahren im Bereich von 70 bis 80 Euro, und genau in dieser Region könnte auch GTA 6 landen.

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Zelnick selbst geht zwar nicht direkt auf konkrete Preise ein, betont aber mehrfach, dass der Preis sich „richtig anfühlen“ müsse – und genau das wird von vielen als indirekte Absage an extreme Preissprünge gewertet.

Wert statt Zahl im Fokus

Interessant ist vor allem die Denkweise dahinter. Für Take-Two spielt der konkrete Preis offenbar eine kleinere Rolle als die Wahrnehmung des Spiels. Entscheidend sei, dass Spieler nach dem Kauf das Gefühl haben, ein außergewöhnliches Erlebnis zu bekommen. Und genau darauf zielt Rockstar offenbar ab. Zelnick spricht davon, dass man mit GTA 6 eines der größten Entertainment-Produkte überhaupt liefern will. Der Preis soll sich daran orientieren – aber nicht abschrecken.

Deluxe-Editionen wahrscheinlich

Auch wenn der Basispreis wohl im üblichen Rahmen bleibt, gibt es einen wichtigen Punkt: Teurere Versionen sind sehr wahrscheinlich. Viele Publisher setzen inzwischen auf Deluxe- oder Premium-Editionen, die deutlich über dem Standardpreis liegen und Extras bieten. Genau dieses Modell wird auch für GTA 6 erwartet.

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