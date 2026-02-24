GTA 6 Preis Leak: Händler listet Standardedition für knapp 100 Euro

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Der britische Key-Händler Loaded, früher als CDKeys bekannt, hat für kurze Zeit eine Produktseite für GTA 6 veröffentlicht. Darin wurde die digitale Standard Edition für Xbox Series X/S mit 89,99 britischen Pfund gelistet. Umgerechnet entspricht das je nach Wechselkurs rund 100 bis 105 Euro. Kaufen liess sich der Titel dort nicht, die Seite verschwand kurz nach ihrer Entdeckung. Ausserdem listete der Händler eine PC-Version als Rockstar Launcher Key zu einem niedrigeren Preis, obwohl Rockstar bislang keine PC Version für GTA 6 bestätigt hat.

Ist das ein echter Preis oder nur ein Platzhalter?

Höchstwahrscheinlich ein Platzhalter. Händler legen regelmässig vor dem offiziellen Kampagnenstart eigene Einträge an, um bei Suchmaschinen frühzeitig sichtbar zu sein und Vorbestellungsinteresse zu messen. Dass der Preis dabei gerne etwas höher angesetzt wird als realistisch, ist gängige Praxis. Eurogamer wies darauf hin, dass derselbe Shop State of Decay 3 mit einem Preis zwischen 23 und 25 Euro gelistet hatte, was ebenfalls keiner Realität entspricht. Trotzdem führt die Zahl zu einer Diskussion, die längst ueberfällig war.

Werbung

Warum 100 Euro gar nicht so unrealistisch wäre

GTA 6 gilt als eines der teuersten Spieleprojekte aller Zeiten. Brancheninsider schätzen das Entwicklungsbudget auf über zwei Milliarden US-Dollar, mehr als der Bau des Burj Khalifa gekostet hat. Rockstar hat das nie bestätigt, aber die Dimension des Projekts ist offensichtlich. Standard-Editionen grosser AAA-Titel kosteten lange Zeit 60 Euro, dann 70 Euro und zuletzt vereinzelt 80 Euro. Der nächste Schritt zu 90 oder 100 Euro ist ökonomisch betrachtet kein Tabubruch mehr, auch wenn er sich für viele noch fremd anfühlt.

Insider Tom Henderson, der in der Vergangenheit mehrfach korrekte Informationen zu Rockstar-Projekten lieferte, nannte als Zieltermin den 19. November 2026 für den Konsolenrelease auf PS5 und Xbox Series X/S. Einen offiziellen Preis hat auch er nicht genannt. Die Marketingkampagne soll noch in den kommenden Monaten starten, dann durfte Rockstar alle Details kommunizieren.

Was das für den Rest der Branche bedeutet

Sollte GTA 6 tatsächlich mit einem Standardpreis um die 100 Euro starten und trotzdem Rekordverkaufszahlen erzielen, wäre das ein Signal an die gesamte Branche. Publisher testen Preisgrenzen immer an Titeln, bei denen die Nachfrage unabhängig vom Preis funktioniert. GTA ist genau so ein Titel. Selbst wer gerne wartet, wird in diesem Fall keinen PC-Launch in absehbarer Zeit erwarten können: GTA 5 erschien seinerzeit rund 18 Monate nach den Konsolen auf dem PC. Eine ähnliche Verzögerung gilt für den sechsten Teil als wahrscheinlich.

Werbung

In diesem Artikel geht es um den aktuellen Soundtrack-Leak zu GTA 6.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.