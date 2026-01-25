State of Decay 3 Release: Xbox-Chef Duncan zu Erwartungen für 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Xbox-Verantwortliche geben uns erstmals ein klareres Update zum Stand von State of Decay 3. In einem Interview mit GamesRadar.com bestätigte Craig Duncan, Leiter der Xbox Game Studios, dass sich das Zombie-Survival-Sequel gut entwickelt und das Team begeistert vorankommt. Gut so, immerhin wurde es im Juli 2020 erstmals „erwähnt“. 2022 stand es noch immer „in Vorbereitung“, war also noch gar nicht richtig in Entwicklung.

Gleichzeitig deutete er an, dass wir mehr davon im kommenden Jahr 2026 sehen werden, aber nicht unbedingt ein fertiges Spiel.

Das Statement kam mit einem Augenzwinkern:

„Ich habe das Studio in den letzten sechs bis acht Monaten mehrmals besucht und das Spiel unzählige Male mit dem Team gespielt. Es entwickelt sich wirklich gut. Wir sind von der Reihe und ihrem Potenzial begeistert. Daher werde ich im kommenden Jahr sicherlich noch viel mehr davon sehen… Ist das eine zufriedenstellende Antwort auf Ihre Frage?“, so Craig Duncan im GamesRadar.com-Interview.

Gute Stimmung im Entwicklerteam, aber noch kein Release-Versprechen

Was sofort auffällt: Duncan betont mehrfach, wie sehr das Team hinter State of Decay 3 steckt und wie positiv Xbox gegenüber dem Projekt eingestellt ist. Dass er das Spiel mit Entwicklern mehrfach gespielt habe, zeigt, dass es weit über eine frühe Prototyp-Phase hinaus ist. Laut Duncan ist der Kern des Spiels spielbar und macht Fortschritte.

Seine Aussagen lassen viel Platz für Interpretationen: Xbox könnte 2026 Teaser, Extended Gameplay oder Deep Dives zeigen, aber ein Launch noch dieses Jahr erscheint aktuell nicht als gesichert. Immerhin hat sich Microsoft beim kürzlichen Xbox Developer Direct mehr auf Fable und Forza Horizon 6 gekümmert.

State of Decay 3: Was bedeutet „viel mehr davon sehen“ konkret?

Duncan nutzte eine Formulierung, die in der Industrie inzwischen fast Standard ist: Statt feste Termine zu nennen, verspricht er Inhalte, die Fans näher an das Projekt heranführen sollen. Das könnte alles sein. Von einem Gameplay-Trailer bis hin zu einem „Inside“-Video, dass die Entwickler bei der Arbeit zeigt und einige Ausschnitte aus dem Spiel.

State of Decay 3 ist eines der Xbox-Projekte, auf das viele Fans seit Jahren warten. Gleichzeitig hat Microsoft in den letzten Jahren mehrfach erlebt, wie enttäuschend zu frühe Versprechen wirken können, wenn sie später verschoben werden. Indem Duncan betont, dass die Entwicklung „gut läuft“ und „im Zeitplan ist“, ohne feste Release-Termine zu nennen, wahrt Xbox die Erwartungshaltung, ohne sich zeitlich festzulegen. Das ist besonders wichtig bei großen Open-World- oder Survival-Projekten, wo Polishing oft deutlich länger dauert als geplant.

Laut Insider-Berichten soll das Zombie-Survival-Spiel 2027 kommen, aber fix ist das nicht. Das würde mit den Aussagen des Xbox Game Studio-Chefs zusammenpassen. Allerdings liefern seine Aussagen kaum Aufschlüsse auf einen baldigen Release-Termin. Die „5-Jahre-Regel“ lässt sich nicht mehr anwenden. Das erste State of Decay erschien im Juni 2013. State of Decay 2 kam 2018. Damals sage ich im Review über den Titel: „Man hat sich einiges gegenüber dem Vorgänger zu Herzen genommen um mehr Spieltiefe hinzubekommen, leider wirkt alles sehr hölzern, was dem Spielverlauf einiges an Charme wegnimmt. Man fiebert mit den Charakteren einfach nicht mit, sie sind da und sammeln Loot. So fühlt sich das Game auch an: Sammeln, ein wenig etwas Bauen und mit der Umwelt interagieren. Aber eben alles sehr hölzern und auf einem nicht sehr aufwendigen Niveau.“ Mit der „Juggernaut Edition“ bekamen wir 2020 eine überarbeitete und verbesserte Version vom zweiten Spiel.

