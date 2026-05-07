Microsoft Flight Simulator 2024: Kostenloses Australien-Update ist jetzt live

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Microsoft Flight Simulator 2024 hat sein nächstes großes World Update bekommen – und diesmal steht Australien im Mittelpunkt.

Mit dem neuen „World Update 21“ wurde der Kontinent an vielen Stellen sichtbar überarbeitet. Städte wirken detaillierter, Landschaften realistischer und selbst kleinere Regionen sehen jetzt deutlich lebendiger aus. Wer gerne entspannt über Küsten, Wüsten oder Metropolen fliegt, dürfte den Unterschied sofort bemerken.

Vor allem die Städte profitieren enorm

Ein großer Fokus liegt auf der sogenannten Photogrammetrie. Dabei werden echte Luft- und Kartendaten genutzt, um Städte möglichst realistisch als 3D-Welt nachzubauen.

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Mehr als 40 Regionen Australiens wurden dafür modernisiert. Besonders Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Canberra profitieren sichtbar von den Verbesserungen. Gebäude, Straßenzüge und bekannte Wahrzeichen wirken deutlich detailreicher als zuvor. Gerade bei Flügen in niedriger Höhe fällt auf, wie viel Arbeit in das Update geflossen ist.

Neue Flughäfen und zusätzliche Missionen

Neben den grafischen Verbesserungen bringt das Update auch neue Inhalte mit. Sechs handgefertigte Flughäfen wurden ergänzt, darunter kleinere Outback-Airports und abgelegene Insel-Flugplätze. Diese wurden gezielt nachgebaut und nicht einfach automatisch generiert.

Dazu kommen neue Aktivitäten für Spieler. Im Flight Simulator 2024 warten jetzt zusätzliche Präzisionslandungen, Tiefflug-Herausforderungen und neue Rallye-Events. Auch klassische Discovery Flights wurden erweitert.

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Das Update kostet nichts

World Update 21 steht kostenlos für den Microsoft Flight Simulator 2024 und auch für den Flight Simulator 2020 bereit. Installiert wird das Ganze direkt über den Ingame-Marktplatz beziehungsweise den Content-Manager. Gerade Australien-Fans bekommen damit jetzt eine der visuell stärksten Regionen im gesamten Simulator – und vermutlich auch einen guten Grund, wieder öfter abzuheben.

Erst im Dezember erschien das ungewöhnliche Crossover mit Stranger Things.

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