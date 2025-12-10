Microsoft Flight Simulator geht ins Upside Down: Überraschendes Crossover mit Stranger Things

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Microsoft Flight Simulator ist bekannt für seinen Fokus auf hyperrealistische Luftfahrt und globale Authentizität. Umso überraschender ist die Ankündigung der jüngsten, kostenlosen Erweiterung, die das Spiel in die fiktive Welt der Netflix-Hitserie Stranger Things eintauchen lässt. Das Crossover, das unter dem Titel „Hawkins Heli-Tours“ veröffentlicht wird, folgt dem Trend unvorhergesehener Markenpartnerschaften im Gaming-Bereich, ähnlich wie das Crossover zwischen Squid Game und Call of Duty.

Hawkins von oben: Die „Heli-Tours“

Die Erweiterung versetzt Spieler in die Rolle von Murrays Bauman, der mit seinem neuen Unternehmen „Hawkins Heli-Tours“ die berühmtesten Schauplätze der Stadt aus der Vogelperspektive zeigt. Spieler steuern dabei einen UH-1H „Huey“-Helikopter.

Zu den detailliert nachgebildeten Orten, die über die Karte von Hawkins verteilt sind, gehören das Starcourt Mall, die Hawkins Middle School und das berüchtigte Hawkins National Laboratory. Insgesamt können über 40 markante Punkte aus der Serie, einschließlich des Hauses von Victor Creel, entdeckt werden.

Rettungsmissionen und Risse

Neben der freien Erkundung bietet das Stranger Things-Add-on fünf spezielle Missionen. Diese umfassen Aufgaben wie „zwielichtige Versorgungsoperationen“, „haarige Verfolgungsjagden“ und „Rettungsaktionen mit hohem Einsatz“. Screenshots deuten darauf hin, dass Spieler in diesen Missionen möglicherweise Bewohner vor den gefährlichen Rissen retten müssen, die Vecna am Ende der vierten Staffel geöffnet hat.

Das Crossover dient als Teil der umfassenden Werbekampagne für die finale Staffel der Serie. Es ist nicht die erste Gaming-Kooperation im Rahmen dieser Staffel, denn auch in Fortnite gab es bereits ein großes Update mit einer spielbaren Upside-Down-Map. Mit der „Hawkins Heli-Tours“-Erweiterung liefert Microsoft Flight Simulator nun eine einzigartige, atmosphärische Möglichkeit, in das Universum der beliebten Mystery-Serie einzutauchen.

