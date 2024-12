Squid Game trifft Call of Duty – Crossover für Anfang 2025 bestätigt

Im offiziellen Trailer gibt es zwar noch keine Details zu den Gameplay-Elementen, aber die Hinweise sind eindeutig: Die ikonischen (PlayStation-)Symbole aus Squid Game und eine düstere Atmosphäre lassen die Call of Duty: Black Ops 6-Fans spekulieren. Wird es eigene Modi geben, die an die Spiele aus der Serie erinnern? Oder erwarten uns exklusive Skins und Karten?

Eins ist sicher: Es wird intensiv, grafisch und packend – genau wie die Serie selbst.

Warum jetzt? Netflix bereitet alles für den großen Start der zweiten Staffel von Squid Game am 26. Dezember vor. Mit diesem Crossover steigern sie die Vorfreude und erreichen gleichzeitig Millionen von Gamern weltweit. Es ist kein Zufall, dass bereits vor einem Jahr auch ein neues Squid Game-Game (von Netflix) angekündigt wurde. Dieses Timing zeigt: Hier kommen zwei Riesen der Unterhaltungsbranche zusammen, um dir ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Call of Duty: Black Ops 6 trifft auf Squid Game

Crossover-Events sind bei Spielen wie Call of Duty nichts Neues. Von berühmten Charakteren bis hin zu spektakulären Markenpartnerschaften – die Serie hat in den letzten Jahren viel ausprobiert. Doch Squid Game bringt eine neue, düstere Dimension ins Spiel. Die Themen der Serie – Überleben, moralische Entscheidungen und ein Hauch von Wahnsinn – passen perfekt zu einem actiongeladenen Shooter. Du kannst dich also auf Spannung pur freuen.

Wann es los geht? Laut Trailer startet das Event im Januar 2025. Das bedeutet: Noch etwas Geduld, aber genug Zeit, um dich vorzubereiten. Vielleicht bringt die erste Season von Black Ops 6 bereits Hinweise oder kleine Teaser? Halte die Augen offen, denn Treyarch und Activision lieben es, ihre Fans mit versteckten Überraschungen zu begeistern.

Wenn du ein Fan von Squid Game oder Call of Duty bist, solltest du dir dieses Event nicht entgehen lassen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist für Windows PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar. Die zweite Staffel von Squid Game startet am 26. Dezember 2024 auf Netflix.

