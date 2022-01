Squid Game – Netflix-CEO verspricht ein ganzes Universum

Millionen Fans warten auf die zweite Staffel, aber anscheinend wird es auch Staffel 3 von Squid Game irgendwann einmal geben! - (C) Netflix - Bildmontage

Bisher war es eigentlich nicht offiziell. Die südkoreanische Dramaserie hat allerdings bislang alle Erwartungen übertroffen und war für Netflix so erfolgreich, dass Squid Game Staffel 2 nur noch reine Formsache war. Doch wie es nun scheint hat der Netflix-CEO Ted Sarandos nun endlich Nägel mit Köpfen gemacht.

Denn in einem Interview mit Variety kommentiert er die Frage, ob eine zweite Staffel erwartet werden könnte nur mit ,,Absolut!”. Doch der CEO ließ es sich nicht nehmen, den Fans auch noch mehr zu versprechen. So antwortete er:

,,Das ,,Squid Game”-Universum hat gerade erst begonnen.”

So nennt Sarandos die südkoreanische Serie im selben Atemzug mit all den anderen großen Netflix-Serien, die in den vergangenen Jahren besonders hohe Wellen geschlagen haben. All jene Serien, die das Unternehmen seitdem immer stetiger und weiter ausbaut und mit neuen Staffel versorgt. Bridgerton, Stranger Things und auch The Witcher.

Besonders an diesen Serien ist, dass sie nicht mehr nur alleine stehen. So hat Netflix im letzten Jahr verstärkt versucht in die Videospielbranche einzusteigen. Bestrebungen, die sich sicher auch in 2022 fortsetzen werden. Stranger Things war eine der ersten Marken, die auf diese Weise ein eigenes Videospiel erhielt. Auch die Welt von ,,The Witcher” ist auf Netflix mittlerweile mehr als nur eine Serie.

Squid Game kann noch viel, viel bieten:

So erschien im letzten Jahr mit Nightmare of the Wolf eine Animeverfilmung, die im Universum der Serie spielt. Auch dieses Jahr erwartet uns mit Blood Origin noch eine weitere Prequel-Serie. Wenn Ted Srandos also von einem ,,Squid Game”-Universum spricht, dann kann das sehr verheißungsvoll klingen.

So hat der Showrunner der ersten Staffel bereits angedeutet, dass er schon lange eine Idee für eine Fortsetzung der Serie hat. So soll in einer möglichen zweiten Staffel vor allem das südkoreanische Polizeisystem im Vordergrund liegen. Und hierbei soll vor allem der mysteriöse Frontman näher beleuchtet werden. Ein Konzept, das genau so gut als Prequel- oder Spin-off-Serie funktionieren könnte.

Mit Netflix Bestrebungen in den Videospielmarkt einzusteigen und der Hoffnung mit erfolgreichen Serien ganze Universen aufzubauen, sieht die Zukunft von Squid Game also mehr als hoffnungsvoll aus.