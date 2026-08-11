GTA 6 zu Weihnachten günstiger kaufen? Nein, aber Take-Two macht dafür ein großes Versprechen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Heute sind es genau 100 Tage vor dem Release von GTA 6. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sprach kürzlich immer häufiger über Rockstars wichtigsten Launch seit mehr als einem Jahrzehnt. Dabei geht es inzwischen nicht mehr nur um den 19. November 2026. Auch der Preis nach dem Start, die Zukunft von GTA Online und die ungewöhnliche Netflix-Präsentation am 27. August sind Thema.

Wer darauf gehofft hat, Grand Theft Auto VI wenige Wochen nach Release im Weihnachts-Sale günstiger mitzunehmen, sollte seine Erwartungen allerdings herunterschrauben. Einen offiziellen Preisnachlass von Rockstar beziehungsweise Take-Two soll es vorerst nicht geben.

Zelnick erklärte in einem aktuellen Interview mit „CNBC“ (via GTAVI_Countdown auf X.com), dass Take-Two die Preise seiner Spiele festlegt, Händler anschließend aber selbst entscheiden können, ob sie ihre eigene Marge für Aktionen reduzieren. Rockstar selbst habe bereits bei GTA 5 den Preis wesentlich länger stabil gehalten als bei einem gewöhnlichen Videospiel.

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GTA 6 soll nicht schon zu Weihnachten billiger werden

Die Standard Edition von GTA 6 kostet 79,99 Euro, die Ultimate Edition 99,99 Euro. Ein Weihnachtsangebot ist theoretisch trotzdem möglich. Einzelne Händler könnten GTA 6 beispielsweise rund um Black Friday oder Weihnachten günstiger verkaufen. Das würde dann allerdings auf Kosten ihrer eigenen Gewinnspanne gehen und wäre keine offizielle Preissenkung von Rockstar.

Überraschend kommt die Zurückhaltung nicht. GTA 6 erscheint erst am 19. November 2026 und damit gerade einmal fünf Wochen vor Weihnachten. Zudem laufen die Vorbestellungen laut Take-Two deutlich besser als erwartet. Zelnick verriet inzwischen sogar, dass sich die 99,99 Euro teure Ultimate Edition häufiger vorbestellt als die Standard Edition.

Warum sollte Rockstar den Preis also sofort senken, wenn Spieler momentan sogar bevorzugt zur teureren Fassung greifen?

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Und was passiert mit GTA 6 Online?

Deutlich geheimnisvoller bleibt der Multiplayer-Modus des nächsten Grand Theft Auto. Take-Two spricht zwar regelmäßig über langfristiges Wachstum und wiederkehrende Einnahmen, nennt einen Nachfolger von GTA Online aber weiterhin nicht konkret.

Im aktuellen Geschäftsbericht erwartet Take-Two nach dem Start von GTA 6, das neue Umsatzniveau über mehrere Jahre halten und starke Cashflows erzielen zu können (via Gamesbeat.com). Außerdem spricht der Publisher ausdrücklich über Live-Service-Erweiterungen und zusätzliche Möglichkeiten innerhalb seiner großen Marken. Das passt natürlich hervorragend zu einem neuen GTA Online. Eine offizielle Bestätigung ist es aber nicht.

Rockstar selbst bewirbt Grand Theft Auto VI weiterhin als Singleplayer-Erlebnis. Sehr wahrscheinlich werden wir auch nach dem 27. August nicht mehr darüber wissen.

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Netflix-Präsentation soll sich wie eine richtige Show anfühlen

Deutlich konkreter wird es am 27. August 2026. Dann veröffentlicht Rockstar Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Netflix-Abonnenten sehen die Präsentation ab 21:00 Uhr (MEZ). Sechs Stunden später landet das Material kostenlos auf Rockstars YouTube-Kanal und der offiziellen Webseite. Rockstar selbst hat diesen Zeitplan bereits bestätigt.

Warum ausgerechnet Netflix? Zelnick wollte die Details der Vereinbarung nicht verraten, gab Bloomberg-Reporter Jason Schreier aber einen interessanten Hinweis (via YouTube). Sobald man die Präsentation gesehen habe, werde man verstehen, warum Netflix dafür die passende Plattform sei. Auf die Frage, ob sich der Extended Look wie eine „Netflix-Show“ anfühlen werde, antwortete der Take-Two-Chef mit „Ja“ und bezeichnete die Präsentation als ein Ereignis, das man gesehen haben müsse.

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Take-Two dürfte mit Netflix zudem Menschen erreichen wollen, die keine Gaming-Webseiten wie uns verfolgen oder jeden Rockstar-Post innerhalb von Sekunden sehen. Netflix bringt GTA 6 direkt auf Fernseher von Millionen Menschen, die das Spiel zwar kennen, aber vielleicht noch nicht vorbestellt haben. Damit werden die nächsten Wochen für GTA-Fans interessant: Der Preis dürfte erst einmal stabil bleiben, GTA Online bleibt unter Verschluss und Rockstar Games bereitet eine Präsentation vor, die offenbar bewusst nicht wie ein gewöhnlicher Spiele-Trailer wirken soll.

Bei GTA 6 wird eben sogar Werbung zum Event.

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