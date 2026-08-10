GTA 6 bricht Vorbestellungsrekorde – Take-Two verrät trotzdem keine Zahlen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Hype um GTA 6 nimmt weiter Fahrt auf. Seit dem Start der Vorbestellungen am 25. Juni scheint die Nachfrage laut Take-Two Interactive deutlich höher auszufallen als erwartet. Konkrete Zahlen will der Publisher allerdings weiterhin nicht nennen.

CEO Strauss Zelnick bezeichnete die Vorbestellungen als „beispiellos“ und erklärte, dass die Nachfrage die internen Erwartungen erheblich übertroffen habe. Gleichzeitig hält sich Take-Two mit Prognosen zu den tatsächlichen Verkaufszahlen zurück.

Warum nennt Take-Two keine Zahlen?

Dass der Publisher trotz der enormen Nachfrage keine konkreten Zahlen veröffentlicht, hat einen einfachen Grund. Zelnick möchte verhindern, dass Investoren aus den bisherigen Vorbestellungen falsche Schlüsse über den tatsächlichen Erfolg des Spiels ziehen.

Denn eine Vorbestellung ist noch kein endgültiger Verkauf. Kunden können ihre Bestellung vor dem Release stornieren. Außerdem lässt sich aus der bisherigen Nachfrage nur schwer ableiten, wie viele Exemplare GTA 6 tatsächlich am ersten Tag oder innerhalb der ersten Wochen verkaufen wird.

Release im November bleibt bestehen

Trotz der Zurückhaltung bei den Verkaufsprognosen hält Take-Two weiterhin am aktuellen Veröffentlichungstermin fest. GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Damit rückt der Start immer näher. Nach den mehrfachen Verschiebungen dürfte besonders die Frage interessant sein, ob Rockstar den Termin dieses Mal tatsächlich einhalten kann.

Der nächste große GTA-6-Moment steht bevor

Bevor das Spiel erscheint, wartet allerdings noch ein weiteres Highlight auf die Fans. Am 27. August soll der angekündigte GTA 6 Extended Look veröffentlicht werden.

Die Präsentation wird zunächst auf Netflix gezeigt und soll sich laut Zelnick eher wie eine komplette Netflix-Produktion als wie ein gewöhnlicher Gameplay-Trailer anfühlen. Erst sechs Stunden später wird das Material auch kostenlos auf YouTube und den offiziellen Rockstar-Plattformen verfügbar sein. Was genau Rockstar zeigen wird, bleibt bislang geheim.

Take-Two bleibt vorsichtig

Die Aussagen von Zelnick zeigen damit einen interessanten Spagat: GTA 6 erlebt offenbar eine außergewöhnlich starke Vorbestellungsphase, trotzdem will Take-Two nicht zu früh von einem Erfolg sprechen.

Für den Publisher beginnt die eigentliche Bewährungsprobe ohnehin erst am 19. November. Dann wird sich zeigen, ob die beispiellose Nachfrage tatsächlich in Rekordverkäufe umgewandelt werden kann.

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