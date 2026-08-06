GTA 6 zeigt sich am 27. August ausführlich und Netflix bekommt sechs Stunden Vorsprung

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games zeigt am 27. August 2026 ausführlich neues Material zu Grand Theft Auto 6. Die Präsentation trägt den Namen „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ und startet bei Netflix um 21:00 Uhr unserer Zeit.

Wer kein Netflix-Abonnement besitzt, muss allerdings nicht dauerhaft draußen bleiben. Sechs Stunden später veröffentlicht Rockstar die Präsentation kostenlos auf dem eigenen YouTube-Kanal und der offiziellen GTA 6-Webseite. In Österreich und Deutschland ist es dann bereits 03:00 Uhr nachts am 28. August. Die Ankündigung stammt direkt von Rockstar Games.

Netflix erhält sechs Stunden Exklusivität

Europäische Fans ohne Netflix müssen daher entweder bis tief in die Nacht aufbleiben oder am nächsten Morgen sämtliche sozialen Netzwerke meiden. Eine dauerhafte Paywall gibt es damit nicht. Netflix kauft sich lediglich einen sechsstündigen Vorsprung. Trotzdem ist die Zusammenarbeit ungewöhnlich: Neue GTA-Trailer erschienen bislang direkt über Rockstars eigene Kanäle und waren sofort frei zugänglich.

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Netflix bezeichnet die Partnerschaft als die erste ihrer Art. Brandon Riegg, verantwortlich für Nonfiction-Serien beim Streamingdienst, spricht von GTA-Enthüllungen als kulturellen Ereignissen und einer beispiellosen Erwartungshaltung rund um den neuen Teil.

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Zeigt Rockstar endlich echtes Gameplay?

Was genau Rockstar am 27. August präsentiert, bleibt noch offen. Weder die Laufzeit noch konkrete Inhalte wurden angekündigt. Der Begriff „Extended Look“ deutet zwar auf mehr als einen gewöhnlichen kurzen Trailer hin, bestätigt aber noch keine ausführliche Gameplay-Demonstration. Genau deshalb sollten Fans ihre Erwartungen vorerst etwas bremsen. Möglich sind neue Spielszenen, Einblicke in Vice City und Leonida, weitere Details zur Geschichte von Jason und Lucia oder erstmals längere Gameplay-Sequenzen. Offiziell versprochen hat Rockstar davon bislang nichts.

Seit der Ankündigung erschienen zwei große Trailer. Der zweite zeigte die Beziehung zwischen Jason und Lucia, neue Figuren und zahlreiche Schauplätze außerhalb von Vice City. Echtes, zusammenhängendes Gameplay hat Rockstar bisher noch nicht öffentlich vorgeführt. Der Termin Ende August wäre dafür perfekt: Bis zum Release bleiben anschließend weniger als drei Monate.

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Rockstar beginnt die heiße Marketingphase

Die neue Präsentation zeigt auch, dass Rockstar die Werbung für GTA 6 nun deutlich hochfährt. Die Vorbestellungen laufen bereits, das offizielle Cover wurde enthüllt und nun folgt der bisher ausführlichste angekündigte Einblick in das Spiel.

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat weiterhin keinen offiziellen Termin. Die Handlung folgt Jason und Lucia, nachdem ein vermeintlich einfacher Coup scheitert. Das Duo gerät in eine weitreichende kriminelle Verschwörung, die sich durch den gesamten fiktiven US-Bundesstaat Leonida zieht.