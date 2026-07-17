GTA Online wird plötzlich erschreckend real: Preise rauf und Beute runter

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der neue Kortz Center Heist in GTA Online ist kaum gestartet, da sprechen viele Spieler weniger über den spektakulären Kunstraub als über ihre plötzlich deutlich kleineren Einnahmen. Rockstar Games hat gemeinsam mit dem Update nämlich auch die Wirtschaft des Online-Modus umgebaut.

Das neue System soll offenbar verhindern, dass Spieler immer wieder denselben besonders lukrativen Heist absolvieren. Wer einen Raubüberfall zum ersten Mal innerhalb einer Spielwoche abschließt, erhält einen höheren Bonus. Weitere Durchläufe desselben Finales bringen anschließend jedoch weniger GTA-Dollar.

Auf dem Papier soll das wohl für mehr Abwechslung sorgen. In der Praxis fühlen sich viele Spieler allerdings dafür bestraft, ihre bevorzugten Missionen zu wiederholen.

Der neue Heist verlangt zuerst eine Millioneninvestition

Besonders deutlich wird das Problem beim neuen Kortz Center Heist. Um den Kunstraub überhaupt starten zu können, benötigen Spieler ein Anwesen samt Kunststudio. Wer noch keine passende Immobilie besitzt, muss laut einem Bericht von PC Gamer mindestens 16,2 Millionen GTA-Dollar investieren.

Der maximale Verkaufserlös für die Kunstwerke liegt beim ersten Abschluss der Woche bei rund zwei Millionen GTA-Dollar. Wird der Heist anschließend innerhalb derselben Woche erneut gespielt, kann die Belohnung auf lediglich 400.000 GTA-Dollar fallen.

Das ist ein ziemlich ernüchterndes Verhältnis. Vor allem für Spieler, die sich das Anwesen und das Kunststudio erst kaufen müssen, dürfte es lange dauern, bis sich die Investition überhaupt bezahlt macht.

Auch ältere Heists bringen weniger Geld

Die Änderungen betreffen nicht nur den neuen Raubüberfall. Auch zahlreiche etablierte Missionen und Heists wurden in das wöchentliche Bonussystem aufgenommen.

Beim Diamond Casino Heist soll die maximal mögliche Beute beispielsweise von rund 3,3 Millionen auf 2,3 Millionen GTA-Dollar gesunken sein. Abhängig vom Ziel kann der Wert sogar nur noch bei etwa 1,4 Millionen GTA-Dollar liegen.

Auch Cayo Perico wurde angepasst. Rockstar hat sowohl die Werte der Haupt- und Nebenziele als auch die Wahrscheinlichkeit bestimmter Beutestücke verändert. Die Ziele werden bei wiederholten Abschlüssen nun ebenfalls im wöchentlichen Rhythmus neu bestimmt.

Rockstar spricht in den offiziellen Patch-Notes von einer Überarbeitung der Wirtschaft. Einen konkreten Grund für die niedrigeren Wiederholungsauszahlungen nennt das Unternehmen jedoch nicht.

„Preise steigen, Gehälter sinken“

In der Community kommt die Änderung nicht besonders gut an. Ein häufig geteilter Kommentar bringt die Situation treffend auf den Punkt: Die Preise würden steigen, während die Gehälter sinken. Eigentlich habe man gehofft, zumindest in einem Videospiel der Realität entkommen zu können. Tatsächlich gehören mehrere Millionen GTA-Dollar für neue Fahrzeuge und Immobilien längst zur Normalität. Der neue Grotti Veleno GT kostet beispielsweise rund drei Millionen GTA-Dollar. Anwesen, Geschäftsgebäude und notwendige Erweiterungen verschlingen noch wesentlich größere Summen.

Gleichzeitig wurde der Weiterverkauf vieler Fahrzeuge bereits auf maximal 500.000 GTA-Dollar begrenzt. Rockstar Games wollte damit offenbar Exploits und duplizierte Fahrzeuge eindämmen. Für gewöhnliche Spieler ist es dadurch allerdings schwieriger geworden, einen Fehlkauf wieder auszugleichen.

Nicht jede Kürzung war beabsichtigt

Zumindest ein Teil der niedrigen Auszahlungen war offenbar nicht geplant. Rockstar Games veröffentlichte am 16. Juli eine Korrektur für die wiederholten Abschlüsse der drei Akte des Doomsday Heists. Diese hätten nach dem Update teilweise falsche Beträge ausgezahlt und sollen nun wieder den vorgesehenen Werten entsprechen.

Das grundsätzliche Wochensystem bleibt jedoch bestehen. Wer unterschiedliche Heists spielt und die jeweiligen ersten Wochenboni mitnimmt, kann davon profitieren. Spieler, die dagegen bevorzugt denselben Raubüberfall wiederholen, verdienen künftig deutlich weniger.

Ob diese Änderung bereits mit der Zukunft von GTA Online und dem kommenden GTA 6 zusammenhängt, ist nicht bekannt. Die Entwickler haben bislang keine Verbindung zwischen der neuen Wirtschaft und dem nächsten Grand Theft Auto bestätigt.

Fest steht nur: Los Santos ist der Realität wieder ein kleines Stück nähergekommen. Alles wird teurer, aber die Beute wächst nicht unbedingt mit.