GTA Online bekommt den ersten Heist seit fast sechs Jahren

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Während sich die Gaming-Welt zunehmend auf den Release von GTA 6 konzentriert, hat Rockstar Games noch einmal ein großes Update für GTA Online angekündigt. Mit dem GTA Online: Kortz Center Heist erwartet die Spieler ab dem 14. Juli der erste vollwertige Raubüberfall seit fast sechs Jahren. Für viele Fans könnte es sogar der letzte große Heist sein, bevor Rockstar den Fokus vollständig auf GTA 6 richtet.

Im Mittelpunkt des Updates steht das berühmte Kortz Center in den Hügeln von Pacific Bluffs. Statt Banken oder Casinos ins Visier zu nehmen, dreht sich diesmal alles um wertvolle Kunstwerke. Gemeinsam mit dem mysteriösen Mister Faber und seinem Komplizen Raf de Angelis plant ihr den Einbruch in eines der prestigeträchtigsten Museen von Los Santos. Anschließend könnt ihr die gestohlenen Kunstwerke entweder gewinnbringend verkaufen oder eurer persönlichen Sammlung hinzufügen.

Neue Planung, wechselnde Beute und verschiedene Vorgehensweisen

Für den neuen Raubüberfall errichtet ihr zunächst ein eigenes Kunststudio in eurem Anwesen. Dort bereitet ihr den Coup vor, erkundet das Ziel und entscheidet euch anschließend für eure Vorgehensweise. Laut Rockstar soll der Heist mehrere Lösungswege bieten, wodurch sich jeder Durchlauf anders spielen kann.

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Zusätzlich erhöht das Studio den Wiederspielwert, indem jede Woche drei neue Gemälde im Kortz Center ausgestellt werden. Dadurch verändert sich die Beute regelmäßig und Spieler erhalten einen neuen Anreiz, den Raubüberfall mehrfach abzuschließen. Wer besonders vorsichtig agiert, soll laut Rockstar deutlich bessere Erfolgschancen haben, denn heimliches Vorgehen wird diesmal stärker belohnt als ein offener Schusswechsel.

Neue Fahrzeuge und Vorbereitungs-Events

Neben dem neuen Heist bringt das Update weitere Inhalte mit. Rockstar erweitert GTA Online um neue Supersportwagen und Drift-Fahrzeuge, die sich bei Hao’s Special Works weiter aufrüsten lassen. GTA+-Mitglieder erhalten zudem den Grotti Veleno GT kostenlos über den Vinewood Car Club.

Bereits vor dem Start des Heists veranstaltet Rockstar mehrere Vorbereitungs-Events. Spieler können dabei Bonus-GTA$, Rabatte auf Ausrüstung und Immobilien sowie weitere Belohnungen freischalten, um sich optimal auf den großen Raub vorzubereiten. Für Besitzer eines Anwesens gibt es außerdem die Möglichkeit, ein Kunststudio als neue Operationsbasis einzurichten.

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Es wird wohl das letzte große Content-Update des Spiels sein.

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