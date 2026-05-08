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Großes Finale?

GTA Online könnte schon bald sein letztes großes Update bekommen

Neue Berichte deuten darauf hin, dass Rockstar GTA Online langsam auslaufen lässt. Fans rechnen jetzt mit dem letzten großen Update.

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Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.
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Kaum ein Online-Spiel hat sich über so viele Jahre gehalten wie GTA Online. Seit 2013 veröffentlicht Rockstar regelmäßig neue Inhalte, Events und Erweiterungen. Jetzt deutet allerdings vieles darauf hin, dass das Ende langsam näher rückt.

Laut aktuellen Berichten könnte das Sommer-Update 2026 eines der letzten großen Content-Updates für GTA Online werden. Offiziell bestätigt hat Rockstar das zwar noch nicht, in der Community wird darüber aber bereits intensiv diskutiert.

GTA 6 verändert offenbar Rockstars Prioritäten

Der wichtigste Grund dafür dürfte ziemlich offensichtlich sein. Rockstar konzentriert sich mittlerweile fast komplett auf GTA 6 und das kommende GTA-Online-Nachfolgemodell. Viele Fans gehen deshalb davon aus, dass Ressourcen intern bereits umverteilt werden.

Dazu passt auch, dass die letzten GTA-Online-Updates vergleichsweise kleiner ausgefallen sind. Zwar erscheinen weiterhin neue Fahrzeuge, Missionen und Events, die wirklich großen Erweiterungen wurden aber deutlich seltener. Genau deshalb rechnen viele Spieler inzwischen mit einem langsamen Auslaufen des Supports.

Die Community reagiert überraschend emotional

Für viele Spieler wäre das Ende von GTA Online trotzdem ein großer Moment. Schließlich begleitet das Spiel Millionen Fans mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Auf Reddit schreiben einige Nutzer sogar, dass GTA Online für sie „eine ganze Gaming-Ära“ geprägt habe.

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Andere sehen die Entwicklung allerdings deutlich entspannter. Viele Fans freuen sich inzwischen einfach stärker auf das neue GTA Online innerhalb von GTA 6 und hoffen dort auf modernere Technik, bessere Server und ein frischeres Spielerlebnis.

Rockstar dürfte GTA Online nicht sofort abschalten

Selbst wenn 2026 tatsächlich das letzte große Update erscheint, bedeutet das aber wahrscheinlich nicht das sofortige Ende des Spiels. Viele rechnen damit, dass Rockstar die Server noch mehrere Jahre weiterlaufen lässt. Genau das passierte schließlich auch bei älteren Versionen auf PS3 und Xbox 360.

Trotzdem wirkt es aktuell so, als würde sich Rockstar langsam auf den nächsten großen Schritt vorbereiten. Und nach über zehn Jahren wäre das Ende der Ära wohl tatsächlich eines der größten Gaming-Themen überhaupt.

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