Rockstar-Jobanzeige entfacht Hoffnung auf Remakes von GTA 4, Bully und Max Payne 3

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games arbeitet weiter auf den großen Start von GTA 6 hin. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Doch nun sorgt eine neue Stellenanzeige für Gesprächsstoff, weil sie nicht direkt nach Zukunft, sondern nach Vergangenheit klingt.

In der Anzeige sucht Rockstar Australia einen „Senior Gameplay Programmer“ in Sydney. Besonders spannend ist eine Formulierung: Die Person soll in einem kleinen, erfahrenen Team arbeiten und idealerweise Verantwortung für einen oder mehrere Bereiche „klassischer Spieltechnologie“ übernehmen. Genau dieser Satz in der Stellenbeschreibung lässt viele Fans jetzt spekulieren.

Plant Rockstar neue Remaster alter Klassiker?

In der Stellenanzeige steht nicht ausdrücklich, dass Rockstar an neuen Remastern arbeitet. Es gibt keinen Namen, kein Spiel und keine Plattform. Trotzdem passt die Formulierung auffällig gut zu Projekten, bei denen ältere Technik modernisiert, angepasst oder auf neue Systeme gebracht werden muss.

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Auch die weiteren Anforderungen klingen danach, dass Rockstar jemanden für komplexe bestehende Systeme sucht. In der Anzeige ist unter anderem von großen Codebasen, komplizierten Build-Prozessen, C++ und der Arbeit an bestehenden Gameplay-Systemen die Rede. Das muss nicht zwingend ein Remaster bedeuten. Es könnte auch interne Technikpflege, Support für alte Systeme oder Arbeiten an laufenden Rockstar-Projekten betreffen.

Das klingt alles sehr technisch, aber die Community wird dabei natürlich hellhörig. Nicht nur weil das Jobangebot von Rockstar Games kommt. Mit „klassischer Spieltechnologie“ verbindet man gleich Remakes von GTA 4, Max Payne 3, Bully oder Midnight Club, bei denen wir kaum nein sagen würden.

GTA 4 und Max Payne 3 stehen ganz oben auf der Wunschliste

Vor allem GTA 4 bleibt für viele in einem aktuellen Reddit-Thread ein großer Kandidat. Der düstere Ton, Liberty City und die Physik des Spiels haben bis heute einen besonderen Ruf. Auf modernen PlayStation-Konsolen ist der Titel jedoch nicht einfach verfügbar, was die Nachfrage nach einer Neuauflage zusätzlich antreibt.

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Auch Max Payne 3 wird häufig genannt. Nicht nur weil Max Payne 1+2 in Neuauflagen-Arbeit sind, sondern weil es bis heute als eines der besten Third-Person-Actionspiele von Rockstar ist. Ein Remaster mit höherer Auflösung, stabiler Bildrate und moderner Konsolen-Unterstützung würde gut in die aktuelle Retro-Welle passen.

Keine gute Erfahrungen mit „Rockstar-Remastern“

Rockstar weiß aber auch, wie empfindlich Fans bei Remastern reagieren können. Nach der chaotischen Veröffentlichung von GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ist das Vertrauen nicht grenzenlos. Ein neues Remaster müsste technisch sauber, respektvoll umgesetzt und klar besser als die alte Version sein.

Am Ende bleibt die Sache aber Spekulation. Die Stellenanzeige ist echt, die Formulierung ist spannend, aber ein neues Rockstar-Remaster wurde nicht angekündigt. Trotzdem reicht dieser kleine Hinweis, um die Fantasie der Fans anzukurbeln. Und ehrlicherweise bei Namen wie GTA 4 und Max Payne 3 wäre ich auch dabei.

Umfrage

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