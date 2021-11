GTA Trilogy: Alle Cheats für alle Systeme, die es gibt

Alle Cheat-Codes für alle Systeme für GTA: Trilogy - Definitive Edition - (C) Rockstar Games - Bildmontage DailyGame

Die GTA: The Trilogy – Definitive Edition wird sich zu den PS2-Spielen in einigen Dingen unterscheiden: Grafik, Soundtrack, Steuerung (wie in GTA 5) und auch den Cheats, für die die Spiele bekannt und beliebt waren.

Wie Rockstar Games selbst gesagt hat, wird GTA: The Trilogy – Definitive Edition nicht die Cheats der Originalspiele enthalten. Gegenüber USA Today erklärte Rich Rosado, dass aus technischen Gründen einige Cheats entfernt werden mussten, weil einige Dinge in der Unreal-Engine nicht so gut liefen.

GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City wurden ursprünglich in der RenderWare-Engine erstellt, während die Neufassung in der Unreal Engine überarbeitet wurde. Diese Änderung hat es schwierig gemacht, jeden Cheat zu übertragen.

Der Produzent hat USA Today nicht verraten, wie viele Cheats in den Spielen tatsächlich noch enthalten sind, aber er fügte hinzu, dass es Spaß macht, sie zu entdecken. Man kann also nur spekulieren, ob Rockstar einige neue Cheats ebenso “erfunden” hat.

Nachstehend findet ihr alle bisher bekannten Cheats für GTA 3, GTA: San Andreas und GTA: Vice City in der Definitive Edition.

Cheat-Codes für GTA 3 für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC

Warnung! – Die Verwendung dieser Cheat-Codes sperrt bestimmte Trophäen und Erfolge. Daher solltet ihr sicherstellen, dass ihr euer Spiel speichert, bevor ihr einen der Cheat-Codes ausprobiert!

GTA 3 – Definitive Edition-Cheat-Codes (PS5, PS4)

Wirkung Controller-Eingaben Alle Waffen erhalten R2, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Gesundheit R2, R2, L1, R1, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung R2, R2, L1, L2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Erhalte 250.000 USD R2, R2, L1, L1, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Gesuchtes Level erhöhen R2, R2, L1, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links Unterfahndungslevel R2, R2, L1, R2, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Gore erhöhen Quadrat, L1, Kreis, Unten, L1, R1, Dreieck, Rechts, L1, X Outfit wechseln Rechts, Unten, Links, Oben, L1, L2, Oben, Links, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger R2, R1, Dreieck, X, L2, L1, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, X, R1, R2, L1, L2 Randale Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, X, R1, R2, L2, L1 Beschleunigungszeit Kreis (3 mal), Quadrat (5 mal), L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Schnelleres Gameplay Dreieck, Oben, Rechts, Unten, Quadrat, L1, L2 Langsameres Gameplay Dreieck, Oben, Rechts, Unten, Quadrat, R1, R2 Verbesserte Handhabung R1, L1, R2, L1, Links, R1, R1, Dreieck Fliegende Autos Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Unten, L1, R1 Zerstöre alle Autos L2, R2, L1, R1, L2, R2, Dreieck, Quadrat, Kreis, Dreieck, L2, L1 Unsichtbare Autos L1, L1, Quadrat, R2, Dreieck, L1, Dreieck Spawn-Panzer Kreis (6 mal), R1, L2, L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Klares Wetter L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Dreieck Wolkiges Wetter L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrat Regnerisches Wetter L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Kreis Nebeliges Wetter L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Verschneites Wetter –

GTA 3 – Definitive Edition-Cheat-Codes (Xbox Series, Xbox One)

Wirkung Controller-Eingaben Alle Waffen erhalten RT, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Gesundheit RT, RT, LB, RB, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung RT, RT, LB, LT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Erhalte 250.000 USD RT, RT, LB, LB, links, unten, rechts, oben, links, unten, rechts, oben Gesuchtes Level erhöhen RT, RT, LB, RT, links, rechts, links, rechts, links Unterfahndungslevel RT, RT, LB, RT, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten Gore erhöhen X, LB, B, Unten, LB, RB, Y, Rechts, LB, A Outfit wechseln Rechts, Unten, Links, Oben, LB, LT, Oben, Links, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger RT, RB, Y, A, LT, LB, Auf, Ab Wütende Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, A, RB, RT, LB, LT Randale Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, A, RB, RT, LT, LB Beschleunigungszeit B (3 mal), X (3mal ), LB, Y, B, Y Schnelleres Gameplay Y, Oben, Rechts, Unten, X, LB, LT Langsameres Gameplay Y, Oben, Rechts, Unten, X, RB, RT Verbesserte Handhabung RB, LB, RT, LB, Links, RB, RB, Y Fliegende Autos Rechts, RT, B, RB, LT, Unten, LB, RB Zerstöre alle Autos LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, LB Unsichtbare Autos LB, LB, X, RT, Y, LB, Y Spawn-Panzer B (6 mal), RB, LT, LB, Y, B, Y Klares Wetter LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Wolkiges Wetter LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Regnerisches Wetter LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B Nebeliges Wetter LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, A Verschneites Wetter –

GTA 3 – Definitive Edition-Cheat-Codes (Switch)

Wirkung Controller-Eingaben Alle Waffen erhalten ZR, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Gesundheit ZR, ZR, L, R, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung ZR, ZR, L, ZL, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Erhalte 250.000 USD ZR, ZR, L, L, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Gesuchtes Level erhöhen ZR, ZR, L, ZR, Links, Rechts, Links, Rechts, Links Unterfahndungslevel ZR, ZR, L, ZR, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten Gore erhöhen Y, L, A, Unten, L, R, X, Rechts, L, B Outfit wechseln Rechts, Unten, Links, Oben, L, ZL, Oben, Links, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger ZR, R, X, B, ZL, L, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, B, R, ZR, L, ZL Randale Fußgänger Unten, Oben, Links, Oben, B, R, ZR, ZL, L Beschleunigungszeit A (3 mal), Y (x5), L, X, A, X Schnelleres Gameplay X, Oben, Rechts, Unten, Y, L, ZL Langsameres Gameplay X, Oben, Rechts, Unten, Y, R, ZR Verbesserte Handhabung R, L, ZR, L, Links, R, R, X Fliegende Autos Rechts, ZR, A, R, ZL, Unten, L, R Zerstöre alle Autos ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, LT, L Unsichtbare Autos L, L, Y, ZR, X, L, X Spawn-Panzer A (6 mal), R, ZL, L, X, B, X Klares Wetter L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X Wolkiges Wetter L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y Regnerisches Wetter L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A Nebeliges Wetter L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B Verschneites Wetter –

GTA 3 – Definitive Edition-Cheat-Codes (PC)

Wirkung Cheat-Wort Alle Waffen erhalten GUNSGUNSGUNS Volle Gesundheit GESUNDHEIT Volle Rüstung TORTOISE Erhalte 250.000 USD IFIWEREARICHMAN Gesuchtes Level erhöhen MOREPOLICEPLEASE Unterfahndungslevel NOPOLICEPLEASE Gore erhöhen NASTYLIMBSCHEAT Outfit wechseln ILIKEDRESSINGUP Bewaffnete Fußgänger WEAPONSFORALL Wütende Fußgänger NOBODYLIKESME Randale Fußgänger ITSALLGOINGMAAAD Beschleunigungszeit MADWEATHER Schnelleres Gameplay TIMEFLIESWHENYOU Langsameres Gameplay BOOOOORING Verbesserte Handhabung CORNERSLIKEMAD Fliegende Autos CHITTYCHITTYBB Zerstöre alle Autos BANGBANGBANG Unsichtbare Autos ANICESETOFWHEELS Spawn-Panzer GIVEUSATANK Klares Wetter SKINCANCERFORME Wolkiges Wetter ILIKESCOTLAND Regnerisches Wetter ILOVESCOTLAND Nebeliges Wetter PEASOUP Verschneites Wetter –

Cheat-Codes für GTA: San Andreas für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC

Warnung! – Die Verwendung dieser Cheat-Codes sperrt bestimmte Trophäen und Erfolge. Daher solltet ihr sicherstellen, dass ihr euer Spiel speichert, bevor ihr einen der Cheat-Codes ausprobiert!

GTA: San Andreas – Definitive Edition-Cheat-Codes (PS4, PS5)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten (x3) $250,000, volle Gesundheit und volle Rüstung R1, R2, L1, X, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, L2, Unten, R1, Links, Links, R1, L1, L2, L1 Unbegrenzte Munition L1, R1, Quadrat, R1, Links, R2, R1, Links, Quadrat, Unten, L1, L1 Unendliche Gesundheit Unten, X, Rechts, Links, Rechts, R1, Rechts, Unten, Oben, Dreieck unendliche Lungen Kapazität Unten, Links, L1, Unten, Unten, R2, Unten, L2, Unten Gesuchtes Level erhöhen R1, R1, Kreis, R2, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links Unterfahndungslevel R1, R1, Kreis, R2, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Gesuchtes Level sperren Kreis, Rechts, Kreis, Rechts, Links, Quadrat, Dreieck, Hoch Maximales Fett Dreieck, Oben, Oben, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Unten Maximaler Muskel Dreieck, Oben, Oben, Links, Rechts, Quadrat, Kreis, Links Maximaler Respekt L1, R1, Dreieck, Unten, R2, X, L1, Oben, L2, L2, L1, L1 Super Sprung Oben, Oben, Dreieck, Dreieck, Oben, Oben, Links, Rechts, Quadrat, R2, R2 sehr kraftvoller Schlag Oben, Links, X, Dreieck, R1, Kreis (3 mal), L2 Bewaffnete Fußgänger R2, R1, X, Dreieck, X, Dreieck, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, X, R2, R1, L2, L2 Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, X, R2, R1, L2, L1 Elvis Fußgänger L1, Kreis, Dreieck, L1, L1, Quadrat, L2, Oben, Unten, Links Ninja-Fußgänger X, X, Unten, R2, L2, Kreis, R1, Kreis, Quadrat Keine Fußgänger X, Unten, Oben, R2, Unten, Dreieck, L1, Dreieck, Links Beschleunigungszeit Kreis, Kreis, L1, Quadrat, L1, Quadrat (3 mal), L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Schnelleres Gameplay Dreieck, Oben, Rechts, Unten, L2, L1, Quadrat Langsameres Gameplay Dreieck, Oben, Rechts, Unten, Quadrat, R2, R1 Verbesserte Handhabung Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1 Aggressiver Verkehr R2, Kreis, R1, L2, Links, R1, L1, R2, L2 unsichtbare Autos Dreieck, L1, Dreieck, R2, Quadrat, L1, L1 Fliegende Autos Quadrat, Unten, L2, Oben, L1, Kreis, Oben, X, Links Flugboote R2, Kreis, Oben, L1, Rechts, R1, Rechts, Oben, Quadrat, Dreieck Alle Autos haben NOS Links, Dreieck, R1, L1, Oben, Quadrat, Dreieck, Unten, Kreis, L2, L1, L1 Alle Taxis haben NOS Oben, X, Dreieck, X, Dreieck, X, Quadrat, R2, Rechts Fahren Sie auf dem Wasser Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Quadrat, R1, R2 Rosa Autos Kreis, L1, Unten, L2, Links, X, R1, L1, Rechts, Kreis Schwarze Autos Kreis, L2, Oben, R1, Links, X, R1, L1, Links, Kreis Spawn-Panzer Kreis, Kreis, L1, Kreis (x3), L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Spawn-Jetpack Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, Oben, Unten, Links, Rechts Spawn Monster Truck Rechts, Oben, R1 (x3), Unten, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1 Spawn-Fallschirm Links, Rechts, L1, L2, R1, R2, R2, Oben, Unten, Rechts, L1 Blutringknaller hervorbringen Unten, R1, Kreis, L2, L2, X, R1, L1, Links, Links Spawn-Caddy Kreis, L1, Hoch, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X Spawn Dozer R2, L1, L1, Rechts, Rechts, Oben, Oben, X, L1, Links Spawn Hotring Racer (1) R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1 Spawn Hotring Racer (2) R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Oben, Kreis, R2 Spawn-Jäger Kreis, X, L1, Kreis, Kreis, L1, Kreis, R1, R2, L2, L1, L1 Spawn Hydra Dreieck, Dreieck, Quadrat, Kreis, X, L1, L1, Unten, Oben Spawn-Limousine R2, Oben, L2, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts Spawn Quad Bike Links, Links, Unten, Unten, Oben, Oben, Quadrat, Kreis, Dreieck, R1, R2 Spawn Rancher Oben, Rechts, Rechts, L1, Rechts, Oben, Quadrat, L2 Stunt-Flugzeug hervorbringen Kreis, Oben, L1, L2, Unten, R1, L1, L1, Links, Links, X, Dreieck Spawn-Tanker R1, Oben, Links, Rechts, R2, Oben, Rechts, Quadrat, Rechts, L2, L1, L1 Spawn Trashmaster Kreis, R1, Kreis, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts Spawn-Wirbel Dreieck, Dreieck, Quadrat, Kreis, X, L1, L2, Unten, Unten Morgenhimmel R2, X, L1, L1, L2 (3 mal), Quadrat Nachthimmel R2, X, L1, L1, L2 (3 mal), Dreieck Wolkiges Wetter L2, Unten, Unten, Links, Quadrat, Links, R2, Quadrat, X, R1, L1, L1 Regnerisches Wetter R2, X, L1, L1, L2 (3 mal), Kreis Nebeliges Wetter R2, X, L1, L1, L2 (3 mal), X Verschneites Wetter – Sandsturm Auf, Ab, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

GTA: San Andreas – Definitive Edition-Cheat-Codes (Xbox Series, Xbox One)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten (x3) $250,000, volle Gesundheit und volle Rüstung RB, RT, LB, A, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, LT, Unten, RB, Links, Links, RB, LB, LT, LB Unbegrenzte Munition LB, RB, X, RB, Links, RT, RB, Links, X, Unten, LB, LB Unendliche Gesundheit Unten, A, Rechts, Links, Rechts, RB, Rechts, Unten, Oben, Y unendliche Lungen Kapazität Unten, Links, LB, Unten, Unten, RT, Unten, LT, Unten Gesuchtes Level erhöhen RB, RB, B, RT, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links Unterfahndungslevel RB, RB, B, RT, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten Gesuchtes Level sperren B, Rechts, B, Rechts, Links, X, Y, Hoch Maximales Fett Y, Oben, Oben, Links, Rechts, X, B, Unten Maximaler Muskel Y, Oben, Oben, Links, Rechts, X, B, Links Maximaler Respekt LB, RB, Y, Unten, RT, A, LB, Oben, LT, LT, LB, LB Super Sprung Oben, Oben, Y, Y, Oben, Oben, Links, Rechts, X, RT, RT sehr kraftvoller Schlag Oben, Links, A, Y, RB, B (3 mal), LT Bewaffnete Fußgänger RT, RB, A, Y, A, Y, Auf, Ab Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, A, RT, RB, LT, LT Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, A, RT, RB, LT, LB Elvis Fußgänger LB, B, Y, LB, LB, X, LT, Oben, Unten, Links Ninja-Fußgänger A, A, Unten, RT, LT, B, RB, B, X Keine Fußgänger A, Unten, Oben, RT, Unten, Y, LB, Y, Links Beschleunigungszeit B, B, LB, X, LB, X (3 mal), LB, Y, B, Y Schnelleres Gameplay Y, Oben, Rechts, Unten, LT, LB, X Langsameres Gameplay Y, Oben, Rechts, Unten, X, RT, RB Verbesserte Handhabung Y, RB, RB, Links, RB, LB, RT, LB Aggressiver Verkehr RT, B, RB, LT, Links, RB, LB, RT, LT unsichtbare Autos Y, LB, Y, RT, X, LB, LB Fliegende Autos X, Unten, LT, Oben, LB, B, Oben, A, Links Flugboote RT, B, Oben, LB, Rechts, RB, Rechts, Oben, X, Y Alle Autos haben NOS Links, Y, RB, LB, Oben, X, Y, Unten, B, LT, LB, LB Alle Taxis haben NOS Oben, A, Y, A, Y, A, X, RT, Rechts Fahren Sie auf dem Wasser Rechts, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Rosa Autos B, LB, Unten, LT, Links, A, RB, LB, Rechts, B Schwarze Autos B, LT, Oben, RB, Links, A, RB, LB, Links, B Spawn-Panzer B, B, LB, B (3 mal), LB, LT, RB, Y, B, Y Spawn-Jetpack Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, Oben, Unten, Links, Rechts Spawn Monster Truck Rechts, Oben, RB (3 mal), Unten, Y, Y, A, B, LB, LB Spawn-Fallschirm Links, Rechts, LB, LT, RB, RT, RT, Oben, Unten, Rechts, LB Blutringknaller hervorbringen Unten, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Links, Links Spawn-Caddy B, LB, Auf, RB, LT, A, RB, LB, B, A Spawn Dozer RT, LB, LB, Rechts, Rechts, Oben, Oben, A, LB, Links Spawn Hotring Racer (1) RB, B, RT, Rechts, LB, LT, A, A, X, RB Spawn Hotring Racer (2) RT, LB, B, Rechts, LB, RB, Rechts, Oben, B, RT Spawn-Jäger B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Spawn Hydra Y, Y, X, B, A, LB, LB, Unten, Oben Spawn-Limousine RT, Oben, LT, Links, Links, RB, LB, B, Rechts Spawn Quad Bike Links, Links, Unten, Unten, Oben, Oben, X, B, Y, RB, RT Spawn Rancher Oben, Rechts, Rechts, LB, Rechts, Oben, X, LT Stunt-Flugzeug hervorbringen B, Oben, LB, LT, Unten, RB, LB, LB, Links, Links, A, Y Spawn-Tanker RB, Oben, Links, Rechts, RT, Oben, Rechts, X, Rechts, LT, LB, LB Spawn Trashmaster B, RB, B, RB, Links, Links, RB, LB, B, Rechts Spawn-Wirbel Y, Y, X, B, A, LB, LT, Unten, Unten Morgenhimmel RT, A, LB, LB, LT (3 mal), X Nachthimmel RT, A, LB, LB, LT (3 mal), Y Wolkiges Wetter LT, Unten, Unten, Links, X, Links, RT, X, A, RB, LB, LB Regnerisches Wetter RT, A, LB, LB, LT (3 mal), B Nebeliges Wetter RT, A, LB, LB, LT (3 mal), A Verschneites Wetter – Sandsturm Auf, Ab, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

GTA: San Andreas – Definitive Edition-Cheat-Codes (Switch)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten (x3) $250,000, volle Gesundheit und volle Rüstung R, ZR, L, B, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, ZL, Unten, R, Links, Links, R, L, ZL, L Unbegrenzte Munition L, R, Y, R, Links, ZR, R, Links, Y, Unten, L, L Unendliche Gesundheit Unten, B, Rechts, Links, Rechts, R, Rechts, Unten, Oben, X unendliche Lungen Kapazität Unten, Links, L, Unten, Unten, ZR, Unten, ZL, Unten Gesuchtes Level erhöhen R, R, A, ZR, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts, Links Unterfahndungslevel R, R, A, ZR, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Gesuchtes Level sperren A, Rechts, A, Rechts, Links, Y, X, Hoch Maximales Fett X, Oben, Oben, Links, Rechts, Y, A, Unten Maximaler Muskel X, Oben, Oben, Links, Rechts, Y, A, Links Maximaler Respekt L, R, X, Unten, ZR, B, L, Oben, ZL, ZL, L, L Super Sprung Oben, Oben, X, X, Oben, Oben, Links, Rechts, Y, ZR, ZR sehr kraftvoller Schlag Oben, Links, B, X, R, A (x3), ZL Bewaffnete Fußgänger ZR, R, B, X, B, X, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, B, ZR, R, ZL, ZL Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, B, ZR, R, ZL, L Elvis Fußgänger L, A, X, L, L, Y, ZL, Oben, Unten, Links Ninja-Fußgänger B, B, Unten, ZR, ZL, A, R, A, Y Keine Fußgänger B, Unten, Oben, ZR, Unten, X, L, X, Links Beschleunigungszeit A, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, X Schnelleres Gameplay X, Oben, Rechts, Unten, ZL, L, Y Langsameres Gameplay X, Oben, Rechts, Unten, Y, ZR, R Verbesserte Handhabung X, R, R, Links, R, L, ZR, L Aggressiver Verkehr ZR, A, R, ZL, Links, R, L, ZR, ZL unsichtbare Autos X, L, X, ZR, Y, L, L Fliegende Autos Y, Unten, ZL, Oben, L, A, Oben, B, Links Flugboote ZR, A, Oben, L, Rechts, R, Rechts, Oben, Y, X Alle Autos haben NOS Links, X, R, L, Oben, Y, X, Unten, A, ZL, L, L Alle Taxis haben NOS Oben, B, X, B, X, B, Y, ZR, Rechts Fahren Sie auf dem Wasser Rechts, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR Rosa Autos A, L, Unten, ZL, Links, B, R, L, Rechts, A Schwarze Autos A, ZL, Oben, R, Links, B, R, L, Links, A Spawn-Panzer A, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, X Spawn-Jetpack Links, Rechts, L, ZL, R, ZR, Oben, Unten, Links, Rechts Spawn Monster Truck Rechts, Oben, R (x3), Unten, X, X, B, A, L, L Spawn-Fallschirm Links, Rechts, L, ZL, R, ZR, ZR, Oben, Unten, Rechts, L Blutringknaller hervorbringen Unten, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Links, Links Spawn-Caddy A, L, Oben, R, ZL, B, R, L, A, B Spawn Dozer ZR, L, L, Rechts, Rechts, Oben, Oben, B, L, Links Spawn Hotring Racer (1) R, A, ZR, Rechts, L, ZL, B, B, Y, R Spawn Hotring Racer (2) ZR, L, A, Rechts, L, R, Rechts, Oben, A, ZR Spawn-Jäger A, B, L, A, A, L, A, R, ZR, ZL, L, L Spawn Hydra X, X, Y, A, B, L, L, Unten, Oben Spawn-Limousine ZR, Oben, ZL, Links, Links, R, L, A, Rechts Spawn Quad Bike Links, Links, Unten, Unten, Oben, Oben, Y, A, X, R, ZR Spawn Rancher Oben, Rechts, Rechts, L, Rechts, Oben, Y, ZL Stunt-Flugzeug hervorbringen A, Oben, L, ZL, Unten, R, L, L, Links, Links, B, X Spawn-Tanker R, Oben, Links, Rechts, ZR, Oben, Rechts, Y, Rechts, ZL, L, L Spawn Trashmaster A, R, A, R, Links, Links, R, L, A, Rechts Spawn-Wirbel X, X, Y, A, B, L, ZL, Unten, Unten Morgenhimmel ZR, B, L, L, ZL (x3), Y Nachthimmel ZR, B, L, L, ZL (x3), X Wolkiges Wetter ZL, Unten, Unten, Links, Y, Links, ZR, Y, B, R, L, L Regnerisches Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), A Nebeliges Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), B Verschneites Wetter – Sandsturm Auf, Ab, L, L, ZL, ZL, L, ZL, R, ZR

GTA: San Andreas – Definitive Edition-Cheat-Codes (PC)

Wirkung Cheat-Wort Waffenset #1 THUGSARMOURY Waffenset #2 PROFESSIONALSKIT Waffenset #3 NUTTERSTOYS $250,000, volle Gesundheit und volle Rüstung INEEDSOMEHELP Sofortiger Tod GOODBYECRUELWORLD Unbegrenzte Munition FULLCLIP Unendliche Gesundheit INEEDSOMEHELP unendliche Lungen Kapazität MANFROMATLANTIS Gesuchtes Level erhöhen TURNUPTHEHEAT Unterfahndungslevel TURNDOWNTHEHEAT Gesuchtes Level sperren IDOASIPLEASE Maximales Fett WHOATEALLTHEPIES Maximaler Muskel BUFFMEUP Maximaler Respekt WORSHIPME Super Sprung KANGAROO sehr kraftvoller Schlag STINGLIKEABEE Bewaffnete Fußgänger SURROUNDEDBYNUTTERS Wütende Fußgänger STOPPICKINGONME Randale Fußgänger STATEOFEMERGENCY Elvis Fußgänger BLUESUEDESHOES Ninja-Fußgänger NINJATOWN Keine Fußgänger GHOSTTOWN Beschleunigungszeit TIMEJUSTFLIESBY Schnelleres Gameplay SPEEDITUP Langsameres Gameplay SLOWITDOWN Verbesserte Handhabung STICKLIKEGLUE Aggressiver Verkehr ALLDRIVERSARECRIMINALS unsichtbare Autos WHEELSONLYPLEASE Fliegende Autos CHITTYCHITTYBANGBANG Flugboote FLYINGFISH Alle Autos haben NOS SPEEDFREAK Alle Taxis haben NOS VKYPQCF Fahre auf dem Wasser GKPNMQ Rosa Autos PINKISTHENEWCOOL Schwarze Autos SOLONGASITSBLACK Spawn-Panzer TIMETOKICKASS Spawn-Jetpack ROCKETMAN Spawn Monster Truck MONSTERMASH Spawn-Fallschirm LETSGOBASEJUMPING Blutringknaller hervorbringen OLDSPEEDDEMON Spawn-Caddy 18HOLES Spawn Dozer ITSALLBULL Spawn Hotring Racer (1) VROCKPOKEY Spawn Hotring Racer (2) JUSTTRYANDSTOPME Spawn-Jäger OHDUDE Spawn Hydra JUMPJET Spawn-Limousine CELEBRITYSTATUS Spawn Quad Bike FOURWHEELFUN Spawn Rancher DOUGHNUTHANDICAP Stunt-Flugzeug hervorbringen FLYINGTOSTUNT Spawn-Tanker HITTHEROADJACK Spawn Trashmaster TRUEGRIME Spawn-Wirbel IWANTTOHOVER Morgenhimmel PLEASANTLYWARM Nachthimmel NIGHTPROWLER Wolkiges Wetter DULLDULLDAY Regnerisches Wetter STAYINANDWATCHTV Nebeliges Wetter CANTSEEWHEREIMGOING Verschneites Wetter – Sandsturm SANDINMYEARS

Cheat-Codes für GTA: Vice City für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PC

Warnung! – Die Verwendung dieser Cheat-Codes sperrt bestimmte Trophäen und Erfolge. Daher solltet ihr sicherstellen, dass ihr euer Spiel speichert, bevor ihr einen der Cheat-Codes ausprobiert!

GTA: Vice City – Definitive Edition-Cheat-Codes (PS4, PS5)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 R1, R2, L1, R2, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Unten Volle Gesundheit R1, R2, L1, Kreis, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung R1, R2, L1, X, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, L2, Unten, R1, Links, Links, R1, L1, L2, L1 Gesuchtes Level erhöhen R1, R1, Kreis, R2, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts Unterfahndungslevel R1, R1, Kreis, R2, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Outfit wechseln Rechts, Rechts, Links, Oben, L1, L2, Links, Oben, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger R2, R1, X, Dreieck, X, Dreieck, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, X, R2, R1, L2, L2 Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, X, R2, R1, L2, L1 Schnelleres Gameplay Kreis, Kreis, L1, Quadrat, L1, Quadrat (x3), L1, Dreieck, Kreis, Dreieck Langsameres Gameplay Dreieck, Oben, Rechts, Unten, Quadrat, R2, R1 Verbesserte Handhabung Dreieck, R1, R1, Links, R1, L1, R2, L1 Aggressiver Verkehr R2, Kreis, R1, L2, Links, R1, L1, R2, L2 Flammender Verkehr R2, L2, R1, L1, L2, R2, Quadrat, Dreieck, Kreis, Dreieck, L2, L1 Rosa Autos Kreis, L1, Unten, L2, Links, X, R1, L1, Rechts, Kreis Schwarze Autos Kreis, L2, Oben, R1, Links, X, R1, L1, Links, Kreis Spawn-Panzer Kreis, Kreis, L1, Kreis (x3), L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck Spawn Dodo Rechts, R2, Kreis, R1, L2, Unten, L1, R1 Blutringknaller hervorbringen Oben, Rechts, Rechts, L1, Rechts, Oben, Quadrat, L2 Blutring-Rennfahrer hervorbringen Unten, R1, Kreis, L2, L2, X, R1, L1, Links, Links Spawn-Caddy Kreis, L1, Hoch, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X Spawn Hotring Racer (1) R1, Kreis, R2, Rechts, L1, L2, X, X, Quadrat, R1 Spawn Hotring Racer (2) R2, L1, Kreis, Rechts, L1, R1, Rechts, Oben, Kreis, R2 Spawn Love Fist Limo R2, Oben, L2, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts Spawn Romeros Leichenwagen Unten, R2, Unten, R1, L2, Links, R1, L1, Links, Rechts Spawn Säbel Turbo Rechts, L2, Unten, L2, L2, X, R1, L1, Kreis, Links Spawn Trashmaster Kreis, R1, Kreis, R1, Links, Links, R1, L1, Kreis, Rechts Spiele als rotes Leder Rechts, Rechts, Links, Oben, L1, L2, Links, Oben, Unten, Rechts Spiele als Candy Suxxx Kreis, R2, Unten, R1, Links, Rechts, R1, L1, X, L2 Spiele als Hilary King R1, Kreis, R2, L1, Rechts, R1, L1, X, R2 Spiele als Ken Rosenberg Rechts, L1, Oben, L2, L1, Rechts, R1, L1, X, R1 Spiele als Lance Vance Kreis, L2, Links, X, R1, L1, X, L1 Spiele als Love Fist-Mitglied (1) Unten, L1, Unten, L2, Links, X, R1, L1, X, X Spiele als Love Fist-Mitglied (2) R1, L2, R2, L1, Rechts, R2, Links, X, Quadrat, L1 Spiele als Mercedes R2, L1, Oben, L1, Rechts, R1, Rechts, Oben, Kreis, Dreieck Spiele als Phil Cassady Rechts, R1, Oben, R2, L1, Rechts, R1, L1, Rechts, Kreis Spiele als Ricardo Diaz L1, L2, R1, R2, Abwärts, L1, R2, L2 Spielen Sie als Sonny Forelli Kreis, L1, Kreis, L2, Links, X, R1, L1, X, X Klares Wetter R2, X, L1, L1, L2 (x3), Unten Sonniges Wetter R2, X, L1, L1, L2 (x3), Dreieck Wolkiges Wetter R2, X, L1, L1, L2 (x3), Quadrat Regnerisches Wetter R2, X, L1, L1, L2 (x3), Kreis Nebeliges Wetter R2, X, L1, L1, L2 (x3),, X Verschneites Wetter

GTA: Vice City – Definitive Edition-Cheat-Codes (Xbox Series, Xbox One)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 RB, RT, LB, RT, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Unten Volle Gesundheit RB, RT, LB, B, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung RB, RT, LB, A, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, LT, Unten, RB, Links, Links, RB, LB, LT, LB Gesuchtes Level erhöhen RB, RB, B, RT, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts Unterfahndungslevel RB, RB, B, RT, Oben, Unten, Oben, Unten, Oben, Unten Outfit wechseln Rechts, Rechts, Links, Oben, LB, LT, Links, Oben, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger RT, RB, A, Y, A, Y, Auf, Ab Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, A, RT, RB, LT, LT Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, A, RT, RB, LT, LB Schnelleres Gameplay B, B, LB, X, LB, X (x3), LB, Y, B, Y Langsameres Gameplay Y, Oben, Rechts, Unten, X, RT, RB Verbesserte Handhabung Y, RB, RB, Links, RB, LB, RT, LB Aggressiver Verkehr RT, B, RB, LT, Links, RB, LB, RT, LT Flammender Verkehr RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Rosa Autos B, LB, Unten, LT, Links, A, RB, LB, Rechts, B Schwarze Autos B, LT, Oben, RB, Links, A, RB, LB, Links, B Spawn-Panzer B, B, LB, B (x3), LB, LT, RB, Y, B, Y Spawn Dodo Rechts, RT, B, RB, LT, Unten, LB, RB Blutringknaller hervorbringen Oben, Rechts, Rechts, LB, Rechts, Oben, X, LT Blutring-Rennfahrer hervorbringen Unten, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Links, Links Spawn-Caddy B, LB, Auf, RB, LT, A, RB, LB, B, A Spawn Hotring Racer (1) RB, B, RT, Rechts, LB, LT, A, A, X, RB Spawn Hotring Racer (2) RT, LB, B, Rechts, LB, RB, Rechts, Oben, B, RT Spawn Love Fist Limo RT, Oben, LT, Links, Links, RB, LB, B, Rechts Spawn Romeros Leichenwagen Unten, RT, Unten, RB, LT, Links, RB, LB, Links, Rechts Spawn Säbel Turbo Rechts, LT, Unten, LT, LT, A, RB, LB, B, Links Spawn Trashmaster B, RB, B, RB, Links, Links, RB, LB, B, Rechts Spiele als rotes Leder Rechts, Rechts, Links, Oben, LB, LT, Links, Oben, Unten, Rechts Spiele als Candy Suxxx B, RT, Unten, RB, Links, Rechts, RB, LB, A, LT Spiele als Hilary King RB, B, RT, LB, Rechts, RB, LB, A, RT Spiele als Ken Rosenberg Rechts, LB, Oben, LT, LB, Rechts, RB, LB, A, RB Spiele als Lance Vance B, LT, Links, A, RB, LB, A, LB Spiele als Love Fist-Mitglied (1) Unten, LB, Unten, LT, Links, A, RB, LB, A, A Spiele als Love Fist-Mitglied (2) RB, LT, RT, LB, Rechts, RT, Links, A, X, LB Spiele als Mercedes RT, LB oben, LB, rechts, RB, rechts, oben, B, Y Spiele als Phil Cassady Rechts, RB, Oben, RT, LB, Rechts, RB, LB, Rechts, B Spiele als Ricardo Diaz LB, LT, RB, RT, Unten, LB, RT, LT Spielen Sie als Sonny Forelli B, LB, B, LT, Links, A, RB, LB, A, A Klares Wetter RT, A, LB, LB, LT (x3), Unten Sonniges Wetter RT, A, LB, LB, LT (x3), Y Wolkiges Wetter RT, A, LB, LB, LT (x3), X Regnerisches Wetter RT, A, LB, LB, LT (x3), B Nebeliges Wetter RT, A, LB, LB, LT (x3), A Verschneites Wetter –

GTA: Vice City – Definitive Edition-Cheat-Codes (Switch)

Wirkung Controller-Eingaben Waffenset #1 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Waffenset #2 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Links Waffenset #3 R, ZR, L, ZR, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Unten, Unten Volle Gesundheit R, ZR, L, A, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Volle Rüstung R, ZR, L, B, Links, Unten, Rechts, Oben, Links, Unten, Rechts, Oben Sofortiger Tod Rechts, ZL, Unten, R, Links, Links, R, L, ZL, L Gesuchtes Level erhöhen R, R, A, ZR, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts Unterfahndungslevel R, R, A, ZR, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter Outfit wechseln Rechts, Rechts, Links, Oben, L, ZL, Links, Oben, Unten, Rechts Bewaffnete Fußgänger ZR, R, B, X, B, X, Oben, Unten Wütende Fußgänger Unten, Oben, Oben, Oben, B, ZR, R, ZL, ZL Randale Fußgänger Unten, Links, Oben, Links, B, ZR, R, ZL, L Schnelleres Gameplay A, A, L, Y, L, Y (x3), L, X, A, X Langsameres Gameplay X, Oben, Rechts, Unten, Y, ZR, R Verbesserte Handhabung X, R, R, Links, R, L, ZR, L Aggressiver Verkehr ZR, A, R, ZL, Links, R, L, ZR, ZL Flammender Verkehr ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L Rosa Autos A, L, Unten, ZL, Links, B, R, L, Rechts, A Schwarze Autos A, ZL, Oben, R, Links, B, R, L, Links, A Spawn-Panzer A, A, L, A (x3), L, ZL, R, X, A, X Spawn Dodo Rechts, ZR, A, R, ZL, Unten, L, R Blutringknaller hervorbringen Oben, Rechts, Rechts, L, Rechts, Oben, Y, ZL Blutring-Rennfahrer hervorbringen Unten, R, A, ZL, ZL, B, R, L, Links, Links Spawn-Caddy A, L, Oben, R, ZL B, R, L, A, B Spawn Hotring Racer (1) R, A, ZR, Rechts, L, ZL, B, B, Y, R Spawn Hotring Racer (2) ZR, L, A, Rechts, L, R, Rechts, Oben, A, ZR Spawn Love Fist Limo ZR, Oben, ZL, Links, Links, R, L, A, Rechts Spawn Romeros Leichenwagen Unten, ZR, Unten, R, ZL, Links, R, L, Links, Rechts Spawn Säbel Turbo Rechts, ZL, Unten, ZL, ZL, B, R, L, A, Links Spawn Trashmaster A, R, A, R, Links, Links, R, L, A, Rechts Spiele als rotes Leder Rechts, Rechts, Links, Oben, L, ZL, Links, Oben, Unten, Rechts Spiele als Candy Suxxx A, ZR, Unten, R, Links, Rechts, R, L, B, ZL Spiele als Hilary King R, A, ZR, L, Rechts, R, L, B, ZR Spiele als Ken Rosenberg Rechts, L, Oben, ZL, L, Rechts, R, L, B, R Spiele als Lance Vance A, ZL, Links, B, R, L, B, L Spiele als Love Fist-Mitglied (1) Unten, L, Unten, ZL, Links, B, R, L, B, B Spiele als Love Fist-Mitglied (2) R, ZL, ZR, L, Rechts, ZR, Links, B, Y, L Spiele als Mercedes ZR, L, Oben, L, Rechts, R, Rechts, Oben, A, X Spiele als Phil Cassady Rechts, R, Oben, ZR, L, Rechts, R, L, Rechts, A Spiele als Ricardo Diaz L, ZL, R, ZR, Unten, L, ZR, ZL Spielen Sie als Sonny Forelli A, L, A, ZL, Links, B, R, L, B, B Klares Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), Unten Sonniges Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), X Wolkiges Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), Y Regnerisches Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), A Nebeliges Wetter ZR, B, L, L, ZL (x3), B Verschneites Wetter –

GTA: Vice City – Definitive Edition-Cheat-Codes (PC)

Wirkung Cheat-Wort Waffenset #1 THUGSTOOLS Waffenset #2 PROFESSIONALTOOLS Waffenset #3 NUTTERTOOLS Volle Gesundheit ASPIRINE Volle Rüstung PRECIOUSPROTECTION Sofortiger Tod ICANTTAKEITANYMORE Gesuchtes Level erhöhen YOUWONTTAKEMEALIVE Unterfahndungslevel LEAVEMEALONE Outfit wechseln STILLLIKEDRESSINGUP Bewaffnete Fußgänger OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Wütende Fußgänger NOBODYLIKESME Randale Fußgänger FIGHTFIGHTFIGHT Schnelleres Gameplay ONSPEED Langsameres Gameplay BOOOOOORING Verbesserte Handhabung GRIPISEVERYTHING Aggressiver Verkehr MIAMITRAFFIC Flammender Verkehr BIGBANG Rosa Autos AHAIRDRESSERSCAR Schwarze Autos IWANTITPAINTEDBLACK Spawn-Panzer PANZER Spawn Dodo FLYINGWAYS Blutringknaller hervorbringen TRAVELINSTYLE Blutring-Rennfahrer hervorbringen GETTHEREQUICKLY Spawn-Caddy BETTERTHANWALKING Spawn Hotring Racer (1) GETTHEREVERYFASTINDEED Spawn Hotring Racer (2) GETTHEREAMAZINGLYFAST Spawn Love Fist Limo ROCKANDROLLCAR Spawn Romeros Leichenwagen THELASTRIDE Spawn Säbel Turbo GETTHEREFAST Spawn Trashmaster RUBBISHCAR Spiele als rotes Leder STILLLIKEDRESSINGUP Spiele als Candy Suxxx IWANTBIGTITS Spiele als Hilary King ILOOKLIKEHILARY Spiele als Ken Rosenberg MYSONISALAWYER Spiele als Lance Vance LOOKLIKELANCE Spiele als Love Fist-Mitglied (1) ROCKANDROLLMAN Spiele als Love Fist-Mitglied (2) WELOVEOURDICK Spiele als Mercedes FOXYLITTLETHING Spiele als Phil Cassady ONEARMEDBANDIT Spiele als Ricardo Diaz CHEATSHAVEBEENCRACKED Spielen Sie als Sonny Forelli IDONTHAVETHEMONEYSONNY Klares Wetter APLEASANTDAY Sonniges Wetter ALOVELYDAY Wolkiges Wetter ABITDRIEG Regnerisches Wetter CATSANDDOGS Nebeliges Wetter CANTSEEATHING Verschneites Wetter –

GTA: The Trilogy – Definitive Edition ist ab sofort verfügbar, genauso wie seine Cheats! Android- und iOS-Versionen des Spiels sind für 2022 geplant.