GTA Trilogy-Leak: Steuerung, Beleuchtung, Texturen und mehr bekannt

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - (C) Rockstar Games

Die GTA Remastered Trilogy mit Vice City, San Andreas und GTA 3 soll noch dieses Jahr starten und Rockstar Games hat mehr Details in Kürze versprochen. Dumm nur, dass ein Beitrag vom Entwickler selbst, zu früh online ging.

Rockstar Games ist normalerweise gut darin Geheimnisse zu bewahren, vor allem über das gemunkelte GTA 6, aber die GTA Remastered Trilogy leakte man sich selbst. Eine Support-Seite von Rockstar hat nämlich viele interessante Informationen parat gehabt, bevor sie offline genommen wurde. Doch im GTA-Forum sind diese Details online geblieben.

Es wird erwartungsgemäß verschiedene visuelle Verbesserungen geben, darunter “brillante neue Beleuchtungs- und Umgebungs-Upgrades, hochauflösende Texturen sowie erhöhte Zeichenentfernungen”. Rockstar verspricht „allgemeine Verbesserungen“, die „diese geliebten Welten mit allen neuen Detailstufen zum Leben erwecken“.

GTA Remastered Trilogy steuert sich wie GTA 5

Eine der wichtigsten Änderungen, die an der GTA Remastered Trilogy durchgeführt wird: Die Implementierung von Zielen und Steuerungen, die jenen von GTA 5 ähneln. Damit unterscheidet man sich stark zu der Steuerung in den Originalspielen. Doch die Steuerelemente von Vice City, San Andreas und GTA 3 sind so veraltet, dass dies nicht wirklich eine große Überraschung darstellen sollte.

Auch die PC-Systemanforderungen wurden bekannt, die durchaus “milde” ausgegangen sind:

Minimale Anforderungen Empfohlene Anforderungen CPU Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300 Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600 GPU Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB RAM 8 GB 16 GB Speicher 45 GB 45 GB OS Windows 10 Windows 10

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition erscheint noch in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC, obwohl noch kein genaues Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben wurde. iOS- und Android-Versionen werden irgendwann im Jahr 2022 folgen.