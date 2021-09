Grand Theft Auto 5 feiert heute seinen 8. Geburtstag! – GTA 6 noch nicht angekündigt

GTA 5 feiert seinen 8. Geburtstag, aber von GTA 6 gibt es kein Lebenszeichen. - (C) Rockstar Games - Bildmontage

Sind es wirklich schon 8 Jahre? GTA 5 erschien tatsächlich am 17. September 2013 für PS3 und Xbox 360. Irgendwie ist die Zeit stehen geblieben, denn ein GTA 6 haben wir noch immer nicht. Dafür haben wir eine Remastered-, eine Remastered-Remastered- und bald eine Remastered-Remastered-Remastered-Extended-Version von Grand Theft Auto 5 erhalten.

Was ist die letzten 8 Jahre passiert? GTA Online hat einige Updates erhalten. GTA 5 sieht viel schicker aus, als es noch 2013 veröffentlicht wurde. Und ja, GTA 5 kommt nochmal für die PS5 und Xbox Series X/S, wahrscheinlich sogar als Vollpreisspiel. Noch was: Es verkaufte sich bisher über 150 Millionen Mal, also hat es so mancher Spieler (von GTA Online) schon öfters gekauft. Doch Fans warten seit Jahren auf GTA 6, auf ein neues Spiel im Grand Theft Auto-Universum.

Acht Jahre nach dem Erst-Release von Grand Theft Auto 5 denken einige Fans, dass es im neuesten Trailer zum PS5- und Xbox Series X/S-Update für GTA 5 einen Teaser für das nächste Spiel gibt, aber das ist alles andere als konkret. Bisher haben Gerüchte und Insider einen Release für 2025 bis 2026 “vorausgesagt”. Das hält die Community allerdings nicht davon ab, bei jedem Event der Videospiele-Industrie auf einen neuen Trailer von GTA 6 zu hoffen.

Nummernschild in GTA 5-Trailer als möglicher Hinweis?

Im neuesten Trailer zur GTA 5-Version für PS5 und Xbox Series X/S sieht man ein Nummernschild, dass bei einigen Fans für Spekulationen führte. Sie sehen darin einen möglichen Hinweis auf den Zeitraum, in dem Grand Theft Auto 6 eingestellt wird, wenn es irgendwann herauskommt.

Das fragliche Nummernschild lautet 61SAL890, wobei die Fans denken, dass dies zu “6 ist Ende der 90er Jahre” übersetzt werden könnte, was bedeutet, dass GTA 6 in den späten 1990er Jahren eingestellt werden könnte. Dies scheint eine große Reichweite zu sein, aber Rockstar Games ist dafür bekannt, Hinweise auf seine zukünftigen Projekte zu verbergen, also wer weiß. GTA-Spieler werden es in naher Zukunft wahrscheinlich nicht selbst herausfinden, leider.

Warum gibt es noch kein GTA 6? Rockstar Games konzentrierte sich zu sehr auf GTA Online

Das Lösung für den Verbleib von Grand Theft Auto 6 ist der schier unendliche Erfolg von GTA Online. Der Multiplayer-Modus von GTA 5 erhält seit seinem Release Ende 2013 ständigen Support und Updates. Darüber hinaus erschien der Titel 2014 für PS4 und Xbox One, nach dem Release der vorherigen Konsolen-Generation, und jetzt folgen noch Versionen für PS5 und Xbox Series X/S im März 2022 (alter Release-Termin war der 11. November 2021). Doch die Fans sind alles andere als “heiß” auf den dritten (!) Konsolen-Release von GTA 5.

Beim letzten PlayStation Showcase bekamen wir einen neuen Trailer für die Next-Gen-Version von Grand Theft Auto 5 spendiert, doch dieser kam weniger gut bei den Zusehern an.

Das folgende Video wurde nach dem Showcase im offiziellen PlayStation-Kanal auf YouTube veröffentlicht. Zum aktuellen Stand hat es 28.632 Up-Votes und sage und schreibe 189.219 Down-Votes. Der wohl aussagekräftigste Kommentar dazu ist jener von SilentMemer: “Ich kann es kaum erwarten, dieses Spiel endlich zu spielen… Oh warte, es ist nicht 2013!?”

GTA 6: Wann kann man mit einer Veröffentlichung rechnen?

Das Gaming-Jahr 2015 wird wirklich gut. Also wenn man den Insidern trauen kann, dann wird GTA 6 im Mai 2025 veröffentlicht. Vielleicht auch ein paar Monate später, so genau wird diese Angabe nicht sein. Wir werden also noch viele Geburtstage von GTA 5 feiern dürfen, bis Grand Theft Auto 6 auf den Markt kommt.

Ob solange die Fans, vor allem von GTA Online, warten werden?

GTA 5 ist für den PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und mit Abwärtskompatibilität für PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Die Next-Gen-Versionen befinden sich in Entwicklung und werden nach einer Release-Verschiebung im März 2022 veröffentlicht.

Grand Theft Auto 6 befindet sich anhand eines britischen Steuerberichts in Entwicklung.