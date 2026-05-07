Pokémon startet bizarre Klopapier-Kollaboration mit Sammelfaktor

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon-Fans haben in den vergangenen Jahren schon viele ungewöhnliche Kollaborationen gesehen. Sneaker, Schmuck, Fast Food oder Crocs waren längst dabei. Jetzt geht die Reihe aber noch einen Schritt weiter – mit einer Sammel-Kollektion aus Toilettenpapier.

Die neue Kooperation entstand zusammen mit der Papiermarke Renova und wird aktuell in Südkorea verkauft. Laut der Kampagne handelt es sich sogar um die „weltweit erste“ Pokémon-Toilettenpapier-Kollektion. Genau diese Kombination sorgt gerade online für jede Menge Reaktionen.

Pikachu, Glurak und viele weitere Pokémon auf Papierrollen

Das Besondere an der Aktion ist der Sammelfaktor. Die Rollen und Taschentücher kommen mit zufälligen Pokémon-Designs, weshalb Käufer vorher nicht wissen, welche Figuren sie bekommen. Insgesamt sollen 79 verschiedene Pokémon-Motive Teil der Kollektion sein.

Werbung

Zu sehen sind unter anderem Pikachu, Glurak, Lapras oder Rayquaza. Zusätzlich gibt es Taschentücher, Servietten und spezielle Verpackungen mit verschiedenen Farbvarianten. Genau dieser Überraschungseffekt erinnert viele Fans gerade stark an klassische Pokémon-Sammelprodukte.

Die Aktion wurde sofort zum Erfolg

Besonders verrückt: Die Kampagne scheint deutlich erfolgreicher zu laufen als erwartet. Laut mehreren Berichten wurde das ursprüngliche Finanzierungsziel innerhalb kurzer Zeit massiv überschritten.

In sozialen Netzwerken reagieren viele Fans gleichzeitig verwirrt und begeistert. Einige feiern die Idee als „typisch Pokémon“, andere fragen sich eher, wie genau man auf so eine Kooperation gekommen ist. Gerade deshalb verbreitet sich die Aktion aktuell extrem schnell online.

Werbung

Pokémon wird bei Merchandise immer kreativer

Wirklich überraschend kommt die Entwicklung aber eigentlich nicht mehr. Pokémon gehört längst zu den größten Merchandise-Marken der Welt und arbeitet regelmäßig mit völlig unterschiedlichen Unternehmen zusammen.

Von Oreo-Keksen bis hin zu Musik mit Popstars war in den vergangenen Jahren bereits fast alles dabei. Trotzdem dürfte Sammel-Klopapier selbst für langjährige Fans zu den ungewöhnlichsten Pokémon-Produkten überhaupt gehören.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E-Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.