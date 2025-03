Wird Pokémon noch in 70 Jahren beliebt sein? – Der CEO sagt auf jeden Fall

Der CEO von The Pokémon Company hat vor Kurzem seine Zuversicht geäußert, dass die Marke ihr 100-jähriges Bestehen erreichen wird. Diese positiven Einschätzungen kommen kurz nachdem Pokémon den Pokémon Day 2025 begangen und eine Vielzahl von Ankündigungen für das kommende Jahr gemacht hat, unteranderem Pokémon Champions. Pokémon gehört zu den weltweit beliebtesten Medienmarken und hat in den letzten Jahrzehnten ein enormes Wachstum erlebt.

Das Franchise startete 1996 mit der Veröffentlichung von Rot und Grün auf dem Game Boy in Japan und erlebte in den folgenden Jahren einen rasanten Aufstieg. Neben neun Generationen von Hauptspielen gibt es auch zahlreiche Spin-off-Titel, Zeichentrickfilme, Merchandising und vieles mehr. Mit seinem unverkennbaren Maskottchen Pikachu hat die Reihe auch außerhalb der Spielergemeinde eine breite Bekanntheit erlangt.

Tsunekazu Ishihara sieht bezüglich Pokémon optimistisch in die Zukunft

Da das Franchise kürzlich seinen 29. Geburtstag feierte, sieht das Unternehmen optimistisch in die Zukunft. In einem Interview mit der BBC äußerte Tsunekazu Ishihara, CEO von The Pokémon Company, dass die Franchise noch viele Jahre Bestand haben könnte. Ishihara sagte: „Wenn wir uns weiterhin auf unsere Mission konzentrieren, kann Pokémon wahrscheinlich noch bis zu seinem 50. oder 100. Jubiläum bestehen.“.

Angesichts des langjährigen Erfolgs der Serie erscheint diese Prognose realistisch. Die Hauptspiele verkaufen sich weiterhin millionenfach und auch mobile Angebote wie Pokémon TCG Pocket und Pokémon GO sind sehr beliebt. Ishihara warnte jedoch vor den Gefahren der Selbstzufriedenheit und betonte, dass die Franchise „den Bach heruntergehen“ könnte, wenn man „mit dem Strom schwimmt“, anstatt die Marke zu erneuern.

Während der Präsentation wurden viele wichtige Ankündigungen bezüglich der Franchise gemacht. Neue Inhalte für bestehende Spiele wie Pokémon GO, TCG Pocket und Unite wurden vorgestellt, und es wurden weitere Episoden von Concierge für Netflix angekündigt. Darüber hinaus wurde das kommende Legenden Z-A mit Gameplay, Startern und vielen weiteren Details präsentiert. Zudem wurde mit Champions ein neues PvP-Spiel angekündigt, das sich auf den Kampf gegen Taschenmonster konzentriert.

