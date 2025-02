Pokémon Legenden: Z-A – Alles zum neuen Trailer, Release-Zeitraum und mehr

Heute ist Pokémon-Day und The Pokémon Company hat dies erneut mit einem speziellen Presents-Livestream gefeiert. Während das Video einige Highlights für die Fans bereithielt, waren die wichtigsten neuen Informationen zu Pokémon Legenden: Z-A. Wie wir letztes Jahr erfahren haben, erscheint der nächste Hauptteil der Reihe 2025 für die Nintendo Switch. Ein offizielles Datum gibt es noch nicht, aber nun wissen wir, dass Pokémon Legenden: Z-A Ende 2025 erscheinen wird, was auf ein Veröffentlichungsfenster im November hindeutet.

Das ist zwar noch eine Weile hin, aber das Warten wird sich hoffentlich lohnen. Der Trailer war stark stilisiert und zeigte kein echtes Gameplay. Dieser war jedoch anders: Mehrere Minuten Filmmaterial wurden gezeigt, darunter Zwischensequenzen und echtes Gameplay. Zudem wurde enthüllt, dass Endivie, Feurigel und Karnimani mit dabei sein werden. Den neuen Trailer kannst du dir unten ansehen.

In der heutigen Pokémon-Präsentation wurde enthüllt, dass Pokémon Legenden: Z-A auf den Grundlagen von Legenden: Arceus aufbaut und Features wie das Fangen ohne Kampf wieder einführt. Die Kämpfe werden einige bedeutende Änderungen erleben, basierend auf dem, was wir im Vorgänger gesehen haben. Spieler und ihre Pokémon können sich auf der Kampffläche bewegen, und die Reichweite der Attacken spielt eine Rolle.

Kann Pokémon Legenden: Z-A die Reihe revolutionieren?

Spieler können ihren Pokémon auch beim Ausweichen helfen! Ein großer Unterschied zwischen Pokémon Legenden: Arceus und Pokémon Legenden: Z-A ist der Schauplatz und die Zeit. Während Pokémon Legenden: Arceus in der fernen Vergangenheit spielt, ist Z-A viel moderner. Das Spiel spielt komplett in Illumina City, die sich im Wandel befindet. Dieser Ort wurde erstmals in Pokémon X und Y vorgestellt, und die Spieler werden ihn in diesem neuen Spiel erneut besuchen.

Ein Highlight dieser Generation ist die Einführung der Mega-Entwicklungen. Beim heutigen Livestream wurden Mega-Entwicklungen vorgestellt, allerdings keine neuen. Das Game scheint zusammen mit Metroid Prime 4: Beyond zu den letzten Titeln zu gehören, die Nintendo für die aktuelle Switch-Hardware veröffentlicht. Da die Nintendo Switch 2 später in diesem Jahr erscheinen soll, ist es wahrscheinlich, dass Nintendo und The Pokémon Company ihren Fokus in Zukunft verlagern werden.

Die heutige Präsentation bot keinen Einblick in die nächste Generation, was darauf hindeutet, dass wir diese nicht vor 2026 sehen werden – rechtzeitig zum 30. Jubiläum der Serie. Pokémon Legenden: Z-A sieht bisher sehr vielversprechend aus.Legenden: Arceus wird oft als eines der besten Spiele der Switch-Ära betrachtet. Es wird spannend sein, zu sehen, ob die Fans dieses Spiel ebenso positiv aufnehmen. Wie Z-A letztlich abschneidet, bleibt abzuwarten.

Die Fans hoffen, dass Game Freak die Leistungsprobleme, die die letzten beiden Spiele plagten, vermeiden konnte. Pokémon-Legenden: Z-A könnte die Möglichkeit bieten, die Switch-Ära mit einem Highlight zu beenden.

Quelle: youtube.com via Offizieller Pokémon Youtube Kanal