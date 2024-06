Metroid Prime 4: Beyond – Gameplay-Video lief nicht auf Switch 2

Die neueste Nintendo Direct-Präsentation hat für große Aufregung gesorgt. Besonders Metroid Prime 4: Beyond stach hervor und begeisterte mit beeindruckendem Gameplay und atemberaubender Grafik. Doch läuft das gezeigte Material wirklich auf der alten Nintendo Switch? Immerhin erschien die aktuelle Nintendo-Konsole bereits 2017 und hat ihren Zenit bereits überschritten. Vor allem in technischen Belangen.

Viele Fans fragten sich, ob das gezeigte Gameplay-Material auf Nintendos neuer Konsole, der Switch 2, lief. Schließlich wurde diese für eine Vorstellung vor April 2025 angekündigt. Doch laut einem Bericht von IGN und Aussagen von Richard Leadbetter, Technologieredakteur bei Digital Foundry, lief der Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond tatsächlich auf der aktuellen Switch in 900p. Diese Auflösung kennen wir bereits von Metroid Prime Remastered aus dem letzten Jahr.

Der Trailer beeindruckte nicht nur visuell, sondern wies auch kleinere technische Probleme auf. Laut Leadbetter gab es leichte Einbrüche der Bildrate und Aliasing-Probleme. Diese kleineren Mängel sind jedoch nicht ungewöhnlich für ein Spiel, das sich noch in der Entwicklung befindet. Es besteht also Hoffnung, dass Nintendo diese bis zum finalen Release noch beheben wird.

Metroid Prime 4: Beyond – Cross-Gen-Veröffentlichung geplant?

Ein spannender Aspekt ist, ob Metroid Prime 4: Beyond sowohl auf der aktuellen Switch als auch auf der kommenden Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Nintendo hat dies bereits erfolgreich mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild gemacht, das 2017 gleichzeitig für Wii U und Switch erschien. Eine ähnliche Strategie könnte auch hier Sinn machen, um die Fanbasis beider Konsolen zu bedienen.

Die Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond ist für 2025 geplant. In den kommenden Monaten wird es sicherlich noch viele weitere Enthüllungen und Details geben. Bleib also gespannt und halte die Augen offen, denn die nächsten Updates könnten entscheidend sein!

Metroid Prime 4: Beyond verspricht ein echtes Highlight für alle Nintendo-Fans zu werden. Ob es nun auf der alten oder der neuen Konsole glänzt, eins ist sicher: Das Abenteuer wird atemberaubend.